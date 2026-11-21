Bitcoin narxi 55 ming dollargacha tushdi: pasayishga nima sabab bo‘ldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bitcoin narxi 20 noyabr kuni 55 830 dollargacha pasayib, so‘nggi ikki yildagi eng jiddiy pasayishlardan birini qayd etdi.
- Oktyabr oyida 126 ming dollardan yuqori bo‘lgan kriptovalyuta qiymatining tushishiga AQSH obligatsiyalari daromadliligi oshishi va Federal zaxira tizimining qat’iy pul-kredit siyosati ta’sir ko‘rsatmoqda.
Bitcoin narxi 2026 yil 20 noyabr kuni 57 ming dollarlik psixologik chegaradan ham pastga tushdi. Bu so‘nggi ikki yil ichidagi eng jiddiy pasayishlardan biri bo‘ldi. 21 noyabr ertalab esa yetakchi kriptovalyuta 57 865 dollar atrofida savdo qilindi. Investorlarni xavotirga solayotgan asosiy savol — bu vaqtinchalik korreksiyami yoki bozordagi uzoqroq pasayish davrining boshlanishimi?
Bitcoin narxining keskin tushishi kriptovalyuta bozoridagi vaziyatni yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi. CoinDesk tahlilida qayd etilishicha, bunga faqat kriptovalyuta bozoridagi ichki jarayonlar emas, balki AQSHdagi moliyaviy sharoit va jahon bozorlarida xavfli aktivlarga bo‘lgan munosabatning o‘zgarishi ham ta’sir ko‘rsatmoqda.
Eng e’tiborli jihati shundaki, Bitcoin oktyabr oyida 126 ming dollardan yuqori ko‘tarilganidan keyin bir necha hafta davomida qiymatini yo‘qotib, katta pasayishga yuz tutdi.
Bitcoin nima sababdan arzonlashmoqda?
CoinDesk tahliliga ko‘ra, pasayishga bir vaqtning o‘zida bir nechta iqtisodiy omil ta’sir qilmoqda.
1. AQSH obligatsiyalarining daromadliligi oshishi
AQSH davlat obligatsiyalarining inflyatsiya hisobga olingan real daromadliligi oshishi investorlar uchun muhim omilga aylandi. Chunki bunday sharoitda ular nisbatan xavfsiz hisoblangan davlat qimmatli qog‘ozlariga mablag‘ yo‘naltirishni afzal ko‘rishi mumkin.
Bitcoin esa foiz daromadi keltirmaydigan aktiv bo‘lgani uchun obligatsiyalar daromadliligi oshishi unga bo‘lgan talabni pasaytirishi ehtimolini kuchaytiradi.
2. Federal zaxira tizimining qat’iy siyosati
AQSH Federal zaxira tizimining inflyatsiyaga qarshi qat’iyroq pul-kredit siyosatini davom ettirishi mumkinligi haqidagi signallar ham bozorga bosim o‘tkazmoqda.
Foiz stavkalari oshishi yoki ularning yuqori darajada saqlanishi qarz olishni qimmatlashtiradi. Bu esa investorlarni yuqori xavfli aktivlarga mablag‘ kiritishda ehtiyotkor bo‘lishga undaydi.
3. Texnologik aksiyalar va boshqa aktivlar ham arzonlashmoqda
Bitcoin narxidagi pasayish alohida holat emas. CoinDesk ma’lumotlariga ko‘ra, sotuvlar texnologik aksiyalar, oltin, mis va Osiyo bozorlariga ham tarqalgan.
Jumladan, Nasdaq indeksi bir savdo kunida 4 foizdan ortiq pasaygan. Bu investorlar nafaqat kriptovalyutalardan, balki boshqa xavfli aktivlardan ham mablag‘larini chiqarayotganini ko‘rsatadi.
Bitcoin 126 ming dollarlik cho‘qqidan qancha arzonlashdi?
Bitcoin oktyabr oyida 126 ming dollardan yuqori ko‘tarilgan edi. Keyinchalik bozordagi vaziyat o‘zgarib, kriptovalyuta qiymati keskin pasayishni boshladi.
20 noyabr kuni Bitcoin 57 ming dollardan pastga tushdi. Reuters ma’lumotiga ko‘ra, savdolar davomida uning narxi 55 830 dollargacha pasaygan. Bu 2024 yil sentyabridan beri qayd etilgan eng past ko‘rsatkich bo‘ldi.
Bitcoin narxidagi asosiy o‘zgarishlar
Oktyabr oyidagi yuqori ko‘rsatkich - 126 000 dollardan yuqori
20 noyabr kuni qayd etilgan pastlik - 55 830 dollar
57 000 dollarlik chegara - Pastga tushdi
Ko‘rsatkichlar turli vaqtlardagi savdo ma’lumotlariga asoslangan. Kriptovalyuta narxi birjaga qarab farq qilishi mumkin.
Kriptovalyuta bozoridagi pasayish davom etadimi?
Bitcoin narxining ikki yillik past darajaga tushishi kriptovalyuta bozoridagi xavflar hali bartaraf etilmaganini ko‘rsatadi. AQSHdagi pul-kredit siyosati, obligatsiyalar daromadliligi va jahon fond bozorlaridagi vaziyat keyingi harakatlarga ta’sir qilishi mumkin.
Shuningdek, narxning keskin o‘zgarishi fyuchers bozorida qarz mablag‘lari bilan savdo qilayotgan ishtirokchilar uchun ham katta xavf tug‘diradi. CoinDesk 20 noyabr kuni kriptovalyuta bozorida taxminan 1,5 milliard dollarlik leverajli pozitsiyalar majburan yopilganini xabar qilgan.
Hozircha Bitcoin qachon tiklanishi yoki pasayish davom etishi haqida qat’iy xulosa chiqarish qiyin. Biroq so‘nggi voqealar kriptovalyuta bozori ham jahon iqtisodiyotidagi o‘zgarishlardan mustaqil emasligini yana bir bor ko‘rsatdi.
Investorlar uchun esa bu holat muhim eslatma: Bitcoin yuqori daromad olish imkoniyati bilan birga, katta moliyaviy yo‘qotish xavfini ham saqlab qoladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…