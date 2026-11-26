Xamdam Sobirov Moskva va Sankt-Peterburgdagi konsertlari nega bekor bo‘lganini ma’lum qildi (foto)
Xonanda Xamdam Sobirov Rossiyaning Sankt-Peterburg va Moskva shaharlarida 26 va 29 noyabr kunlari o‘tkazilishi rejalashtirilgan konsertlari bekor qilinganini ma’lum qildi. San’atkor bu haqda Instagram sahifasida e’lon qildi.
Xonandaning yozishicha, konsertlarning bekor qilinishiga tashkilotchi tomonidan kelishilgan shartlarning bajarilmagani sabab bo‘lgan. Jumladan, tashkilotchi zimmasidagi majburiyatlarni bajarmagan va san’atkorning gonorar pulini to‘lamagan.
Shu sababli 26 va 29 noyabr kunlari bo‘lib o‘tishi kerak bo‘lgan konsert dasturlari o‘tkazilmaydigan bo‘lgan.
Xamdam Sobirov muxlislariga murojaat qilib, kelgusida yangi konsert dasturi bilan yana uchrashishga va’da berdi. U bu borada ishonchli tashkilotchilar bilan hamkorlik qilishini ta’kidladi.
«Va’da beramanki, hali yangi konsert dasturim bilan sizlar uchun ishonchli tashkilotchilar bilan hamkorlik qilib boramiz. Sizlarni yaxshi ko‘ramiz, sizlar uchun doimo ijoddamiz!» — deb yozdi xonanda.
San’atkor, shuningdek, konsertlar bekor qilingani sabab muxlislaridan uzr so‘rab, ularning qo‘llab-quvvatlashi va mehrini qadrlashini bildirdi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…