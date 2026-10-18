Xamdam Sobirov va Shokhrulla Abdullayevdan yangi duet — “Gal” (video)
Xonandalar Xamdam Sobirov va Shokhrulla Abdullayev muxlislariga yangi duetini taqdim etdi. San’atkorlarning «Gal» deb nomlangan qo‘shiq videoklipi 17 oktyabr kuni YouTube platformasida namoyish etildi.
Yangi tarona tinglovchilar orasida katta qiziqish uyg‘otdi. Qo‘shiq uchun suratga olingan videoklipda aktrisalar Shohida Uzoqova va Anjelika Yesimbetova, shuningdek, aktyorlar Bobur Mansurov hamda Shahriyor Baxtiyorov ishtirok etgan.
Klipda san’atkorlar bilan birga taniqli aktyor va aktrisalarning ham ko‘rinish berishi videoga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirdi. Xamdam Sobirov va Shokhrulla Abdullayevning yangi ijodiy hamkorligi muxlislar uchun kutilgan yangiliklardan biri bo‘ldi.
«Gal» qo‘shig‘i va uning klipi ijtimoiy tarmoqlarda ham muhokama qilinishi mumkin bo‘lgan yangi musiqiy ishlardan biri sifatida e’tibor qozondi.
Izohlar 0
…