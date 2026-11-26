Turkiyada bir qator taniqli san’atkorlar giyohvandlikka oid tergov doirasida qo‘lga olindi
Turkiyaning Istanbul shahrida mashhur san’atkorlar ishtirokidagi giyohvandlikka oid tergov doirasida 24 nafar shaxs qo‘lga olindi. Ular orasida “Ishkomli uy”, “Qizil g‘unchalar” kabi bir qator seriallar orqali tanish bo‘lgan aktyor va xonanda O‘zjan Deniz, «Muhtasham yuz yil» serialida Shoh Sulton obrazini gavdalantirgan Deniz Chakir hamda aktrisa Burju O‘zberk bor. Bu haqda TRT Haber ma’lum qildi.
Ma’lum qilinishicha, Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan olib borilayotgan tergov doirasida jami 35 nafar shaxsni qo‘lga olish bo‘yicha qaror chiqarilgan. Ular giyohvandlik vositalarini iste’mol qilish yoki saqlashda gumon qilinmoqda. Operatsiya davomida 24 nafar shaxs ushlangan, qolgan gumonlanuvchilarni aniqlash va qo‘lga olish choralari davom ettirilgan.
Tergov fohishalik, giyohvandlik yoki psixotrop moddalar savdosi, ularni yetkazib berish, shuningdek, iste’mol qilish va saqlash bilan bog‘liq holatlarni qamrab olgan. Prokuratura ma’lumotiga ko‘ra, ish doirasida gumonlanuvchilarning ko‘rsatmalari, guvohlarning bayonotlari, olib qo‘yilgan telefonlar va raqamli materiallar ekspertizasi hamda maxfiy guvohlar ma’lumotlari o‘rganilgan.
Hozircha O‘zjan Deniz, Deniz Chakir va Burju O‘zberkka nisbatan bildirilgan gumonlarning alohida tafsilotlari oshkor etilmagan. Shu bois ularning aybdorligi haqida xulosa chiqarishga asos yo‘q. Tergov harakatlari davom etmoqda.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…