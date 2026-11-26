Bred Pitt va Anjelina Joli 4 yillik sud mojarosini kelishuv bilan yakunladi
Gollivudning sobiq juftligi Bred Pitt va Anjelina Joli Fransiyadagi Château Miraval vinochilik xo‘jaligi bo‘yicha uzoq yillardan beri davom etayotgan sud mojarosini suddan tashqari kelishuv orqali hal qildi.
Nizoga 2021 yilda Anjelina Jolining xo‘jalikdagi 50 foizlik ulushini Bred Pittning roziligisiz Stoli Group kompaniyasiga sotgani sabab bo‘lgan. Pitt bu kelishuvga qarshi chiqib, sobiq turmush o‘rtog‘iga nisbatan sudga murojaat qilgan.
Sud jarayonlarida 2016 yilda shaxsiy samolyot bortida yuz bergani aytilgan mojaro ham yana kun tartibiga chiqdi. Joli aktyorni o‘ziga va farzandlariga nisbatan zo‘ravonlikda ayblagan, Pitt esa bu da’volarni rad etgan.
25 noyabr kuni tomonlar qo‘shma bayonot orqali kelishuvga erishganini tasdiqladi. Biroq uning moliyaviy va huquqiy shartlari oshkor etilmadi.
Shu tariqa, sobiq juftlik o‘rtasidagi muhim sud nizolaridan biri yakunlandi. Ammo Pittning Stoli Group bilan vinochilik xo‘jaligi yuzasidan alohida mojarosi davom etmoqda.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…