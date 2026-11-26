Toshkent hayvonot bog‘idagi sevimli orangutan Sezar og‘ir kasallikka chalindi
Toshkent hayvonot bog‘ining ko‘pchilikka tanish va mehrini qozongan orangutani Sezarga suyak to‘qimasining xavfli o‘smasi — osteosarkoma tashxisi qo‘yildi. Hayvonot bog‘i ma’muriyati xabariga ko‘ra, tashxis mahalliy mutaxassislar tomonidan aniqlangan, xorijiy hamkasblar bilan o‘tkazilgan maslahatlashuvlarda ham tasdiqlangan.
Hayvonot bog‘i bosh veterinariya shifokori Mahmud Qo‘ziboyevning ma’lum qilishicha, Sezarga ushbu tashxis bir yildan sal ko‘proq vaqt oldin qo‘yilgan. Ayni paytda uning ahvoli qoniqarsiz. Mutaxassislar zarur muolajalarni davom ettirmoqda, biroq osteosarkoma davolash qiyin bo‘lgan xavfli kasallik hisoblanadi.
Sezarning kasalligi hayvonot bog‘i jamoasi uchun ham og‘ir sinov bo‘ldi. Ayniqsa, uni bolaligidan parvarishlab, voyaga yetkazgan Mashhura opa uchun bu xabarni qabul qilish oson emas. U orangutanni boqib katta qilgan, kasal bo‘lgan paytlarida ham yonidan ketmay, tunlarni bedor o‘tkazgan. Bosh veterinar Mahmud Qo‘ziboyev va boshqa xodimlar ham ko‘p yillardan beri Sezarning parvarishi bilan shug‘ullanib keladi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Sezar 2019 yilda hali bolaligida Toshkent hayvonot bog‘iga olib kelingan. U O‘zbekistondan Qozog‘istonga noqonuniy olib chiqib ketilmoqchi bo‘lganida, bojxona xodimlari tomonidan Zangiota tumanida aniqlangan va hayvonot bog‘iga topshirilgan. Hozir u bog‘dagi yagona orangutan hisoblanadi.
Hayvonot bog‘i mutaxassislari Sezarning salomatligi yuzasidan xalqaro Orangutanlarni himoya qilish jamg‘armasi, shuningdek, Moskva va London hayvonot bog‘lari bilan ham maslahatlashib kelmoqda. Ayni paytda uning o‘zi o‘rgangan muhitda qolishi, yonida tanish insonlar bo‘lishi va zarur parvarish bilan ta’minlanishiga alohida e’tibor qaratilmoqda.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…