TikTok yulduzi Xabi Leymning ko‘pchilik bilmagan jihati: u Qur’oni Karimni yod olgan
Dunyoning eng mashhur TikTok ijodkorlaridan biri Xabi Leym nafaqat noodatiy videolari, balki diniy ta’lim olgani bilan ham e’tibor markaziga tushdi. Senegal-Italiya fuqarosi bo‘lgan 26 yoshli blogerning hayotida Qur’on o‘rganish muhim o‘rin tutadi.
Xabi Leym 2000 yil 9 mart kuni Senegalning Dakar shahrida tug‘ilgan. U bir yoshga to‘lganida oilasi bilan Italiyaga ko‘chib o‘tgan va Turin yaqinidagi Chivasso shahrida ulg‘aygan.
14 yoshida ota-onasi uni Senegaldagi Qur’on maktabiga yuborgan. U yerda diniy ta’lim olgan. Ayrim manbalarda Xabi Leym Qur’oni Karimni to‘liq yod olgan hofiz ekani ham qayd etiladi.
U 2020 yilda pandemiya sababli zavoddagi ishidan ayrilgach, TikTok'da videolar joylashtirishni boshlagan. Murakkab hayotiy vaziyatlarga so‘zsiz, sodda va kulgili munosabat bildirgan videolari qisqa vaqt ichida millionlab tomoshabinlar e’tiborini qozongan.
Bugungi kunda Xabi Leym dunyodagi eng ko‘p kuzatuvchiga ega TikTok ijodkorlaridan biri hisoblanadi. Uning hayot yo‘li internetdagi mashhurlik ortida ham insonning shaxsiy qadriyatlari va e’tiqodi muhim o‘rin tutishini ko‘rsatadi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…