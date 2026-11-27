Toshkentda chiqindi olib ketish xizmati narxi oshirilishi mumkin
Jamiyat1 daqiqa o'qish40
Toshkent shahrida maishiy chiqindilarni olib ketish xizmati uchun oylik to‘lovni bir kishi hisobiga 11 200 so‘m etib belgilash taklif qilinmoqda. Ushbu summaga qo‘shilgan qiymat solig‘i ham kiritilgan.
Shuningdek, tadbirkorlar uchun chiqindi olib ketish xizmati tariflarini ham oshirish rejalashtirilgan. Ammo hozircha bu borada yakuniy qaror qabul qilinmagan.
Eslatib o‘tamiz, poytaxtda chiqindi olib ketish xizmati narxi oxirgi marta 2024 yil aprel oyida oshirilgan edi.
Keyingi yangilik
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…