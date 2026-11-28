Jenisbek Piyazov yangi lavozimga tayinlandi
O‘zbekiston xalq artisti, taniqli opera xonandasi Jenisbek Piyazov O‘zbekiston milliy simfonik orkestri badiiy rahbari lavozimiga tayinlandi. Bu haqda O‘zbekiston davlat filarmoniyasi axborot xizmati ma’lum qildi.
Qayd etilishicha, tayinlov O‘zbekiston davlat filarmoniyasi bosh direktorining tegishli buyrug‘iga muvofiq amalga oshirilgan.
Jenisbek Piyazov mamlakatimiz musiqa san’atida o‘z o‘rniga ega ijodkorlardan biri hisoblanadi. Uning opera va mumtoz musiqa yo‘nalishidagi faoliyati san’at ixlosmandlariga yaxshi tanish.
Yangi lavozimda u O‘zbekiston milliy simfonik orkestrining badiiy faoliyatiga rahbarlik qiladi. Mazkur tayinlov munosabati bilan O‘zbekiston davlat filarmoniyasi jamoasi xonandaga kelgusidagi faoliyatida muvaffaqiyatlar tilagan.
Ma’lumot uchun, Jenisbek Piyazov 1988 yil 9 mayda Nukusda tug‘ilgan. 2007 yilda Nukus madaniyat va san’at kollejini tamomlagan. Shu yili Jenisbek Piyazov „Yosh opera“ respublika tanlovida birinchi darajali diplom bilan taqdirlanib, O‘zbekiston davlat konservatoriyasiga „qo‘shiqchilik“ mutaxassisligi bo‘yicha o‘qishga qabul qilinadi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…