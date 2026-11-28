Mustafo «Ölürüm Vallah» qo‘shig‘ini kaver tarzida ijro etdi (video)
Madaniyat1 daqiqa o'qish27
Xonanda Mustafo muxlislar e’tiboriga yangi ijodiy ishini taqdim etdi. San’atkor 21 noyabr kuni «Ölürüm Vallah» nomli qo‘shiqning kaver versiyasini YouTube platformasiga joylashtirdi.
Ushbu ijro qisqa vaqt ichida tomoshabinlar qiziqishini uyg‘otdi. Qo‘shiqni tinglagan muxlislar izohlarda o‘z taassurotlarini bildirib, xonandaning ijrosini iliq kutib olishmoqda.
Mustafoning mazkur qo‘shiqqa bergan talqini sizda qanday taassurot qoldirdi? Sizga uning ijrosi yoqdimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.
Keyingi yangilik
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…