«Manchester Siti»ni sotishga majbur qilinishi APL klublari o‘rtasida qizg‘in muhokamada...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasi klublari moliyaviy qoidabuzarliklar tufayli «Manchester Siti» egalarini jamoani sotishga majbur qilish masalasini muhokama qilmoqda.
- Ayrim klublar adolatni ta'minlash uchun shayx Mansur bin Zoid Ol Nahayon egaligidagi City Football Group xoldingidan ushbu chorani talab qilmoqda.
Angliya Premer-ligasida moliyaviy qoidabuzarliklar sabab «Manchester Siti» egalarini klubni sotishga majbur qilish ehtimoli muhokama markaziga chiqdi. Bu haqda BBC xabar berdi.
Ayrim klublarning keskin talabi va «shaharliklar»ning apellyatsiyasi
Eslatib o‘tamiz, avvalroq «Manchester Siti» liga moliyaviy qoidalarini buzganlikda aybdor deb topilgan, biroq klub mustaqil komissiyaning ushbu qarori ustidan apellyatsiya shikoyati kiritgan edi.
Manbaga ko‘ra, Premer-liganing ayrim klublari adolat faqat City Football Group xoldingidan jamoani sotishni talab qilish orqali ta’minlanishi mumkinligini ta’kidlamoqda (ma’lumot uchun, xoldingning asosiy egasi shayx Mansur bin Zoid Ol Nahayon hisoblanadi). Ushbu jamoalar fikricha, aks holda Mustaqil futbol regulyatorini moliyalashtirishdan ko‘zlangan asosiy maqsad o‘z ma’nosini yo‘qotadi.
APL rahbariyatining pozitsiyasi va klublar o‘rtasidagi bo‘linish
Shu bilan birga, Premer-liga rahbariyati va regulyator atrofidagi vaziyat quyidagicha ko‘rinish olgan:
Yo‘nalish
Tafsilotlar va pozitsiyalar
Muhokama markazidagi chora
City Football Group xoldingini «Manchester Siti» klubini sotishga majburlash ehtimoli
Talabni yoqlayotgan klublar fikri
Klub sotilmasa, Mustaqil futbol regulyatorini moliyalashtirishdan ko‘zlangan maqsad yo‘qoladi
APL rahbariyatining so‘rovi
Yakuniy qaror chiqmaguncha ehtimoliy sanksiyalar haqida omma oldida izoh bermaslik so‘ralgan
Klublarning harakati va bo‘linish
Ayrim jamoalar o‘z pozitsiyasini regulyatorga yopiq tarzda bildirgan, biroq barcha klublar ham klubni majburiy sotish talabini qo‘llab-quvvatlamayapti
Sizningcha, «Manchester Siti» ishi bo‘yicha yakuniy qaror qanday bo‘ladi — klub egalarini jamoani sotishga majbur qilishadimi yoki ochko olib tashlash va jarima bilan cheklaniladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Angliya Premer-ligasi hamda jahon futbolidagi eng shov-shuvli voqealarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…