Andijonda hokim qabuliga kelgan yoshlarga baxila kiydirilgani sababi ma’lum bo‘ldi
Andijon viloyatining Bo‘ston tumanida hokim Sanobar Nosirova bilan uchrashuvga kelgan yoshlarga oyoq kiyimi ustidan baxila kiyish taklif etilgani ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi. Holat aks etgan suratlar tarqalgach, tuman hokimligi bunga izoh berdi.
Ma’lum qilinishicha, suratlar 26 noyabr kuni «Payshanba — yoshlar kuni» doirasida tashkil etilgan uchrashuv vaqtida olingan. Unda yoshlarning murojaatlari, ish bilan ta’minlash, kasb-hunar o‘rganish va tadbirkorlik faoliyatini boshlash bilan bog‘liq masalalar muhokama qilingan.
Tuman hokimligi matbuot xizmatining bildirishicha, ayni paytda ma’muriy binoda joriy ta’mirlash ishlari olib borilmoqda. Shu sababli bino ichida va majlislar zalida tozalikni saqlash, tashqaridan chang hamda qurilish qoldiqlari kirishining oldini olish maqsadida tashrif buyuruvchilarga vaqtinchalik chora sifatida baxila taqdim etilgan.
Hokimlik ma’lumotiga ko‘ra, ta’mirlash ishlari yakuniy bosqichda bo‘lib, yaqin kunlarda to‘liq tugatilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, kelgusida bunday holatlar takrorlanmasligi ta’minlanishi bildirilgan.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…