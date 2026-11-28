Uchko‘prik tumanida qarzdorlik evaziga choyxona xatlandi
Jamiyat1 daqiqa o'qish3
Kredit, soliq va davlat boji bo‘yicha qarzdorlikni o‘z vaqtida to‘lamaslik oqibatida qarzdorning mulki ham xatlovga olinishi mumkin.
Byuroning Yozyovon bo‘limi tomonidan qarzdor K. E.ga nisbatan yuritilayotgan ijro hujjatlari doirasida unga tegishli bo‘lgan noturar bino-inshoot — choyxona xatlandi.
Qarzdorlik o‘z vaqtida bartaraf etilmagani sababli majburiy ijro choralari qo‘llanildi.
Unutmang: qarzni to‘lamaslik uning yo‘qolishiga emas, majburiy ijro choralariga sabab bo‘ladi.
Keyingi yangilik
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…