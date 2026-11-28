Muborak Abdullayeva fotihasi bo‘lganini ma’lum qildi (video)
Madaniyat1 daqiqa o'qish16
Bloger Muborak Abdullayeva quvonchli yangilik bilan bo‘lishdi. U bugun, 28 noyabr kuni Instagram sahifasi orqali fotihasi bo‘lib o‘tganini ma’lum qildi.
Bloger o‘z sahifasiga havorang va qizil rangli fotiha to‘y uchun maxsus bezatilgan dekoratsiyalar oldida tushgan videosini joylashtirdi. U mazkur videoga “28.11.2026 Fotiha” deb izoh yozib, hayotidagi ushbu quvonchli kunni kuzatuvchilari bilan bo‘lishdi.
Muborak Abdullayevaning muxlislari va kuzatuvchilari ham izohlarda uni ushbu quvonchli voqea bilan tabriklab, iliq tilaklar bildirmoqda.
Ma’lumot uchun, Muborak Abdullayeva 1998 yil 26 mart kuni Toshkent shahrida tavallud topgan.
Keyingi yangilik
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…