Shaxmat toji uchun bahs: Javohir Sindorov va Gukesh to‘rtinchi partiyada ham durang o‘ynadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jeneva shahrida o‘tayotgan FIDE Jahon chempionati doirasida Javohir Sindorov va Gukesh Dommaraju o‘rtasidagi to‘rtinchi partiya durang bilan yakunlandi.
- Oq donalarda harakat qilgan Gukesh hamda qora donalardagi Sindorov 34-yurishda taxtadagi vaziyat uch marta takrorlangani sababli murosa ko‘chasini tanlashdi.
- To‘rtta partiyadan so‘ng umumiy hisob 2:2 ko‘rinishiga kelib, tenglashdi.
- Beshinchi partiya 29-noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da boshlanadi.
Shveysariyaning Jeneva shahrida shaxmat toji uchun FIDE Jahon chempionati bahslari qizg‘in davom etmoqda. O‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov hamda amaldagi Jahon chempioni, hindistonlik Gukesh Dommaraju o‘rtasidagi to‘rtinchi partiyada ham tomonlar murosa ko‘chasini tanlashdi.
34-yurishdagi takroriy holat va muvozanat saqlandi
Bu safargi qarama-qarshilikda amaldagi chempion Gukesh Dommaraju oq, hamyurtimiz Javohir Sindorov esa qora donalarda harakat qildi. Ehtiyotkorlik va yuqori aniqlik ostida kechgan bahsning 34-yurishiga kelib, taxtadagi vaziyat uch marta takrorlangani sababli partiya durang natija bilan yakunlandi.
Shu tariqa, ortda qolgan to‘rtta partiyadan so‘ng jahon chempionligi uchun kechayotgan matchdagi umumiy hisob yana tenglashib, 2:2 ko‘rinishiga keldi.
Uchrashuv qaydnomasi va navbatdagi partiya tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Musobaqa va manzil
FIDE Jahon chempionati — Jeneva, Shveysariya
Ishtirokchilar
Javohir Sindorov (O‘zbekiston) — Gukesh Dommaraju (Hindiston)
4-partiya donalari
Gukesh (oq) — Sindorov (qora)
4-partiya natijasi
0,5 : 0,5 (34-yurishda vaziyat uch marta takrorlangani sababli durang)
Umumiy hisob
2 : 2 (4 ta partiyadan so‘ng)
Navbatdagi 5-partiya
Ertaga, 29 noyabr, yakshanba, Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da boshlanadi
Sizningcha, ertaga Toshkent vaqti bilan 19:00 da boshlanadigan beshinchi partiyada Javohir Sindorov oq donalar ustunligidan foydalanib, hisobda oldinga chiqib ola oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmati faxri Javohir Sindorovning jahon toji uchun kurashini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…