Qirg‘izistonda to‘yda bolani tepgan 17 yoshli yigit jarimaga tortildi (video)
Qozog‘iston ijtimoiy tarmoqlarida to‘y marosimida qo‘shiq kuylayotgan yigit bolani ko‘krak qismidan tepib yuborgani aks etgan video tarqaldi. Ma’lum bo‘lishicha, voqea Qirg‘izistonda sodir bo‘lgan. Hodisaga aloqador 17 yoshli yigit jarimaga tortildi. Bu haqda Nur.kz xabar berdi.
Qayd etilishicha, voqea 25 noyabr kuni Qirg‘izistonning Chuy viloyati Sokuluk qishlog‘ida yuz bergan. Videoda ikki nafar bola xonandaning chiqishiga xalaqit berayotgani aks etgan. Shundan so‘ng yigit ulardan birini ko‘krak qismiga qattiq tepgan. Zarba oqibatida bola yerga yiqilgan.
Chuy viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o‘tkazilgan va yigitning shaxsi aniqlangan. Uning 17 yoshda ekani ma’lum bo‘lgan.
Unga nisbatan Qirg‘izistonning Huquqbuzarliklar to‘g‘risidagi kodeksi 126-moddasi — mayda bezorilik bo‘yicha bayonnoma rasmiylashtirilgan.
Ish hujjatlari Sokuluk tuman sudiga yuborilgan. Sud qarori bilan yigitga jarima jazosi tayinlangan.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…