O‘zbekiston sayyohlar oqimi bo‘yicha dunyoning TOP-5 davlatlari qatoriga kirdi

·0·O‘zbekiston
O‘zbekiston sayyohlar oqimi bo‘yicha dunyoning TOP-5 davlatlari qatoriga kirdi

BMTning Turizm tashkiloti e’lon qilgan yangi hisobotga ko‘ra, O‘zbekiston xalqaro sayyohlar oqimi o‘sish sur’ati bo‘yicha dunyoning TOP-5 davlati qatoridan joy oldi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yilning birinchi choragida mamlakatga tashrif buyurgan xorijiy sayyohlar soni o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 37 foizga ko‘paygan.

Hisobotda eng yuqori o‘sish Paragvayda 46 foiz, Yangi Kaledoniyada 45 foiz, El Salvadorda 43 foiz va Mo‘g‘ulistonda 39 foiz etib qayd etilgan. O‘zbekiston esa 37 foizlik natija bilan dunyoning eng tez o‘sayotgan turistik yo‘nalishlari orasidan o‘rin oldi.

Shu bilan birga, mamlakat bu ko‘rsatkich bo‘yicha Irlandiya va Bruney kabi davlatlarni ortda qoldirdi.

Mutaxassislar buni O‘zbekistonning turizm salohiyati, tarixiy shaharlari va xalqaro sayyohlar uchun yaratilayotgan qulay sharoitlar bilan izohlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qurilish sohasida ruxsatnoma olish xarajatlari ikki baravarga qisqaradiQurilish sohasida ruxsatnoma olish xarajatlari ikki baravarga qisqaradiBugun, 08:49Noqonuniy qurilgan uylarni kadastrdan o‘tkazish butunlay to‘xtatiladiNoqonuniy qurilgan uylarni kadastrdan o‘tkazish butunlay to‘xtatiladiBugun, 08:14Jizzax shahri prokurori lavozimiga yangi rahbar tayinlandiJizzax shahri prokurori lavozimiga yangi rahbar tayinlandiBugun, 07:12Sud tizimida korrupsiyaga qarshi yangi nazorat mexanizmi joriy etiladiSud tizimida korrupsiyaga qarshi yangi nazorat mexanizmi joriy etiladiBugun, 02:29O‘zbekistonda bu hafta qanday ob-havo kutiladi?O‘zbekistonda bu hafta qanday ob-havo kutiladi?Kecha, 18:17Ayrim atamalarni o‘zbekchaga o‘zgartirish to‘g‘risidagi qonun qabul qilindiAyrim atamalarni o‘zbekchaga o‘zgartirish to‘g‘risidagi qonun qabul qilindiKecha, 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi