O'zbekistonliklar Qirg'izistonga ko'chsa ham pensiya olishda davom etadi
O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida imzolangan yangi bitimga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonga doimiy yashash uchun ko'chib o'tgan taqdirda ham tayinlangan pensiyasini olishda davom etadi. Mazkur hujjat 30 iyul kuni Qirg'izistonning Cho'lponota shahrida bo'lib o'tgan oliy darajadagi uchrashuvlar doirasida imzolandi. Kelishuvga muvofiq, har bir davlat fuqaroning o'z hududida orttirgan mehnat staji uchun mustaqil ravishda pensiya tayinlaydi va uni to'lab boradi.
O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida pensiya ta'minoti sohasida muhim kelishuv imzolandi. Endi O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonga doimiy yashash uchun ko'chib o'tgan taqdirda ham tayinlangan pensiyasini olishda davom etadi.
Mazkur hujjat 30 iyul kuni Qirg'izistonning Cho'lponota shahrida bo'lib o'tgan oliy darajadagi uchrashuvlar doirasida ikki davlat hukumatlari o'rtasida imzolandi. Bitim davlat ijtimoiy sug'urtasi va pensiya ta'minoti sohasidagi hamkorlikni mustahkamlash, ikki mamlakat hududida mehnat qilgan fuqarolarning ijtimoiy huquqlarini himoya qilishga qaratilgan.
Kelishuvga ko'ra, har bir davlat fuqaroning o'z hududida orttirgan mehnat (sug'urta) staji uchun mustaqil ravishda pensiya tayinlaydi va uni to'lab boradi. Pensiya miqdori esa har bir mamlakatning milliy qonunchiligi asosida, ish staji, ish haqi hamda to'langan sug'urta badallaridan kelib chiqqan holda hisoblanadi.
Eng muhim yangiliklardan biri — bir davlatda tayinlangan pensiyani pensioner ikkinchi davlat hududiga ko'chib o'tganidan keyin ham olish imkoniyati kafolatlanadi. Bu esa ikki mamlakat o'rtasida doimiy yashash uchun ko'chib o'tadigan fuqarolarga katta engillik yaratadi.
Shuningdek, bitim doirasida O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari uchun pensiya ta'minotida teng huquqlar belgilandi. Hujjatda dafn etish nafaqasi, tibbiy-ijtimoiy ekspertiza, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish hamda vakolatli idoralar o'rtasida axborot almashish tartiblari ham nazarda tutilgan.
Bitimning o'tish qoidalariga muvofiq, u kuchga kirguniga qadar to'plangan mehnat staji milliy qonunchilik hamda 1992 yil 13 martda imzolangan MDH davlatlari o'rtasidagi kelishuv asosida hisobga olinadi.
Bu kelishuv ikki davlat o'rtasidagi ijtimoiy hamkorlikni yanada mustahkamlab, fuqarolarning pensiya huquqlarini ishonchli himoya qilishga xizmat qilishi kutilmoqda.
…