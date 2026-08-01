O'zbekistonliklar Qirg'izistonga ko'chsa ham pensiya olishda davom etadi

·18·O‘zbekiston
O'zbekistonliklar Qirg'izistonga ko'chsa ham pensiya olishda davom etadi
Qisqacha

O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida imzolangan yangi bitimga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonga doimiy yashash uchun ko'chib o'tgan taqdirda ham tayinlangan pensiyasini olishda davom etadi. Mazkur hujjat 30 iyul kuni Qirg'izistonning Cho'lponota shahrida bo'lib o'tgan oliy darajadagi uchrashuvlar doirasida imzolandi. Kelishuvga muvofiq, har bir davlat fuqaroning o'z hududida orttirgan mehnat staji uchun mustaqil ravishda pensiya tayinlaydi va uni to'lab boradi.

O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida pensiya ta'minoti sohasida muhim kelishuv imzolandi. Endi O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonga doimiy yashash uchun ko'chib o'tgan taqdirda ham tayinlangan pensiyasini olishda davom etadi.

Mazkur hujjat 30 iyul kuni Qirg'izistonning Cho'lponota shahrida bo'lib o'tgan oliy darajadagi uchrashuvlar doirasida ikki davlat hukumatlari o'rtasida imzolandi. Bitim davlat ijtimoiy sug'urtasi va pensiya ta'minoti sohasidagi hamkorlikni mustahkamlash, ikki mamlakat hududida mehnat qilgan fuqarolarning ijtimoiy huquqlarini himoya qilishga qaratilgan.

Kelishuvga ko'ra, har bir davlat fuqaroning o'z hududida orttirgan mehnat (sug'urta) staji uchun mustaqil ravishda pensiya tayinlaydi va uni to'lab boradi. Pensiya miqdori esa har bir mamlakatning milliy qonunchiligi asosida, ish staji, ish haqi hamda to'langan sug'urta badallaridan kelib chiqqan holda hisoblanadi.

Eng muhim yangiliklardan biri — bir davlatda tayinlangan pensiyani pensioner ikkinchi davlat hududiga ko'chib o'tganidan keyin ham olish imkoniyati kafolatlanadi. Bu esa ikki mamlakat o'rtasida doimiy yashash uchun ko'chib o'tadigan fuqarolarga katta engillik yaratadi.

Shuningdek, bitim doirasida O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari uchun pensiya ta'minotida teng huquqlar belgilandi. Hujjatda dafn etish nafaqasi, tibbiy-ijtimoiy ekspertiza, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish hamda vakolatli idoralar o'rtasida axborot almashish tartiblari ham nazarda tutilgan.

Bitimning o'tish qoidalariga muvofiq, u kuchga kirguniga qadar to'plangan mehnat staji milliy qonunchilik hamda 1992 yil 13 martda imzolangan MDH davlatlari o'rtasidagi kelishuv asosida hisobga olinadi.

Bu kelishuv ikki davlat o'rtasidagi ijtimoiy hamkorlikni yanada mustahkamlab, fuqarolarning pensiya huquqlarini ishonchli himoya qilishga xizmat qilishi kutilmoqda.

O'zbekistonQirg'izistonCho'lpon-OtaMDH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentdagi ayrim ko‘chalarda transport harakati 3 kunga cheklanadiToshkentdagi ayrim ko‘chalarda transport harakati 3 kunga cheklanadiBugun, 11:11Ipakchilik tarixi qayta yozilmoqda: 4 ming yillik dalil O‘zbekistondan topildiIpakchilik tarixi qayta yozilmoqda: 4 ming yillik dalil O‘zbekistondan topildiBugun, 10:12Qirg‘iziston Birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyevaga qirg‘iz milliy sozini sovg‘a qildiQirg‘iziston Birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyevaga qirg‘iz milliy sozini sovg‘a qildiBugun, 05:41Toshkent yaqinida zilzila sodir bo‘ldiToshkent yaqinida zilzila sodir bo‘ldiKecha, 16:38Toshkent avtobuslarida yo‘l haqi 80 mingga yaqin yo‘lovchi jarimaga tortildiToshkent avtobuslarida yo‘l haqi 80 mingga yaqin yo‘lovchi jarimaga tortildiKecha, 14:521 avgustdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi?1 avgustdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi?Kecha, 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi