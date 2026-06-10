Oilalardagi eng katta muammo aslida telefon ekan

·0·O‘zbekiston
Oilalardagi eng katta muammo aslida telefon ekan

O‘zbekistonliklar zamonaviy oilalardagi asosiy muammo sifatida telefon, internet va ijtimoiy tarmoqlarni ko‘rsatmoqda. Bu haqda “Ijtimoiy fikr” respublika jamoatchilik fikrini o‘rganish markazi tomonidan o‘tkazilgan so‘nggi sotsiologik tadqiqot natijalarida ma’lum qilindi.

So‘rov ishtirokchilarining qariyb yarmi — 45 foizi gadjetlar va ijtimoiy tarmoqlarni oilaviy munosabatlarga salbiy ta’sir ko‘rsatayotgan eng muhim omil deb baholagan. Bu ko‘rsatkich hatto moliyaviy muammolar (41,7 foiz), er-xotin o‘rtasidagi kelishmovchiliklar (28,3 foiz) hamda qarindoshlarning ortiqcha aralashuvi (21,3 foiz)dan ham yuqori chiqqan.

Tadqiqot natijalari yoshlar orasida mazkur masala yanada dolzarb ekanini ko‘rsatdi. Xususan, 18–24 yoshli ishtirokchilarning 51 foizi, 25–34 yoshdagilarning 46,2 foizi va 35–44 yoshlilarning 46,1 foizi telefon va ijtimoiy tarmoqlarni oiladagi asosiy muammolardan biri sifatida qayd etgan.

Mutaxassislar, shuningdek, mustahkam oila qurish va ajrimlarning oldini olishga xizmat qiluvchi omillarni ham o‘rgandi. Respondentlar fikricha, o‘zaro hurmat va ishonch, qiyin vaziyatlarda bir-birini qo‘llab-quvvatlash, samimiy muloqot hamda murosa qilish qobiliyati baxtli oilaning asosiy poydevori hisoblanadi.

Qizig‘i, ishtirokchilarning bir qismi telefon va ijtimoiy tarmoqlarga ortiqcha bog‘lanishni kamaytirish ham oilaviy munosabatlarni yaxshilashga yordam berishini ta’kidlagan.

Tadqiqot mualliflari xulosasiga ko‘ra, bugungi kunda oila institutiga ta’sir ko‘rsatayotgan omillar orasida raqamli texnologiyalar yetakchi o‘rinlardan birini egallamoqda. Shu bilan birga iqtisodiy qiyinchiliklar va insonlar o‘rtasidagi munosabatlar bilan bog‘liq masalalar ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ayni paytda mamlakatdagi oilalarning umumiy baxtlilik darajasi yuqori ekani qayd etildi. Ilmiy tadqiqot natijalariga ko‘ra, O‘zbekiston oilalarining baxtlilik indeksi 0,618 ballni tashkil etgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Chinor” metro bekati ikki oyga yaqin yopiladi“Chinor” metro bekati ikki oyga yaqin yopiladiBugun, 10:25O‘zbekiston sayyohlar oqimi bo‘yicha dunyoning TOP-5 davlatlari qatoriga kirdiO‘zbekiston sayyohlar oqimi bo‘yicha dunyoning TOP-5 davlatlari qatoriga kirdiBugun, 09:08Qurilish sohasida ruxsatnoma olish xarajatlari ikki baravarga qisqaradiQurilish sohasida ruxsatnoma olish xarajatlari ikki baravarga qisqaradiBugun, 08:49Noqonuniy qurilgan uylarni kadastrdan o‘tkazish butunlay to‘xtatiladiNoqonuniy qurilgan uylarni kadastrdan o‘tkazish butunlay to‘xtatiladiBugun, 08:14Jizzax shahri prokurori lavozimiga yangi rahbar tayinlandiJizzax shahri prokurori lavozimiga yangi rahbar tayinlandiBugun, 07:12Sud tizimida korrupsiyaga qarshi yangi nazorat mexanizmi joriy etiladiSud tizimida korrupsiyaga qarshi yangi nazorat mexanizmi joriy etiladiBugun, 02:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi