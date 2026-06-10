Oilalardagi eng katta muammo aslida telefon ekan
O‘zbekistonliklar zamonaviy oilalardagi asosiy muammo sifatida telefon, internet va ijtimoiy tarmoqlarni ko‘rsatmoqda. Bu haqda “Ijtimoiy fikr” respublika jamoatchilik fikrini o‘rganish markazi tomonidan o‘tkazilgan so‘nggi sotsiologik tadqiqot natijalarida ma’lum qilindi.
So‘rov ishtirokchilarining qariyb yarmi — 45 foizi gadjetlar va ijtimoiy tarmoqlarni oilaviy munosabatlarga salbiy ta’sir ko‘rsatayotgan eng muhim omil deb baholagan. Bu ko‘rsatkich hatto moliyaviy muammolar (41,7 foiz), er-xotin o‘rtasidagi kelishmovchiliklar (28,3 foiz) hamda qarindoshlarning ortiqcha aralashuvi (21,3 foiz)dan ham yuqori chiqqan.
Tadqiqot natijalari yoshlar orasida mazkur masala yanada dolzarb ekanini ko‘rsatdi. Xususan, 18–24 yoshli ishtirokchilarning 51 foizi, 25–34 yoshdagilarning 46,2 foizi va 35–44 yoshlilarning 46,1 foizi telefon va ijtimoiy tarmoqlarni oiladagi asosiy muammolardan biri sifatida qayd etgan.
Mutaxassislar, shuningdek, mustahkam oila qurish va ajrimlarning oldini olishga xizmat qiluvchi omillarni ham o‘rgandi. Respondentlar fikricha, o‘zaro hurmat va ishonch, qiyin vaziyatlarda bir-birini qo‘llab-quvvatlash, samimiy muloqot hamda murosa qilish qobiliyati baxtli oilaning asosiy poydevori hisoblanadi.
Qizig‘i, ishtirokchilarning bir qismi telefon va ijtimoiy tarmoqlarga ortiqcha bog‘lanishni kamaytirish ham oilaviy munosabatlarni yaxshilashga yordam berishini ta’kidlagan.
Tadqiqot mualliflari xulosasiga ko‘ra, bugungi kunda oila institutiga ta’sir ko‘rsatayotgan omillar orasida raqamli texnologiyalar yetakchi o‘rinlardan birini egallamoqda. Shu bilan birga iqtisodiy qiyinchiliklar va insonlar o‘rtasidagi munosabatlar bilan bog‘liq masalalar ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.
Ayni paytda mamlakatdagi oilalarning umumiy baxtlilik darajasi yuqori ekani qayd etildi. Ilmiy tadqiqot natijalariga ko‘ra, O‘zbekiston oilalarining baxtlilik indeksi 0,618 ballni tashkil etgan.
…