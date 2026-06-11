Ko‘chmas mulk ijarasi shartnomasini ro‘yxatdan o‘tkazish tartibi belgilandi

·20·O‘zbekiston
Ko‘chmas mulk ijarasi shartnomasini ro‘yxatdan o‘tkazish tartibi belgilandi

Uy-joy yoki tijorat maqsadlaridagi binolarni ijaraga berish va olish kundalik hayotimizda eng ko‘p duch keladigan jarayonlardan biridir. Biroq shu paytgacha uzoq muddatli ijara shartnomalarini rasmiylashtirish va davlat ro‘yxatidan o‘tkazishda kim mas’ul ekanligi borasida mulkdor va ijarachi o‘rtasida ko‘plab tushunmovchiliklar, bahsli vaziyatlar yuzaga kelayotgan edi. Endilikda bu kabi nizolarga butunlay chek qo‘yilmoqda. O‘zbekistonda bir yildan ortiq muddatga mo‘ljallangan ko‘chmas mulk ijarasi shartnomalarini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish masalasidagi mavjud huquqiy bo‘shliqlar uzil-kesil bartaraf etilmoqda. Yangi ishlab chiqilgan qonun loyihasi ikki tomonning ham majburiyatlari hamda mas’uliyatini aniq va shaffof tarzda taqsimlab beradi.

Mazkur yangi islohot doirasida hayotimizga kirib kelayotgan eng asosiy va muhim o‘zgarishlar bilan tanishing:

  • Mas’ul shaxs aniq belgilandi: Ijara huquqini davlat idoralarida rasmiy ro‘yxatdan o‘tkazish majburiyati endilikda rasman va qonuniy tarzda faqatgina bino egasi (mulkdor) yoki uning qonuniy asosda tayinlangan ishonchli vakili zimmasiga yuklatiladi.

  • Ixtiyoriy shartnoma bandi: Ijaraga beruvchi va ijaraga oluvchi o‘zaro kelishgan holda, hujjatni ro‘yxatdan o‘tkazish javobgarligini ijarachining zimmasiga yuklash to‘g‘risida shartnomaga alohida maxsus band kiritishlari ham mumkin. Bu tomonlarga qo‘shimcha qulaylik yaratadi.

  • Avtomatik ayblov va jarimalar: Agar tuzilgan rasmiy shartnomada yuqoridagidek alohida band ko‘rsatilmagan bo‘lsa, hujjatning o‘z vaqtida ro‘yxatdan o‘tmagani va buning ortidan kelib chiqadigan barcha huquqiy jarimalar uchun faqatgina uy yoki bino egasi javobgar hisoblanadi.

Amaliyotga tatbiq etilayotgan ushbu tizimli yangilanishlar ko‘chmas mulk bozorining barcha ishtirokchilari haq-huquqlarini davlat tomonidan ishonchli himoya qilishga xizmat qiladi. Eng asosiysi, kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan turli kelishmovchiliklar paytida tomonlarning bir-birini asossiz ayblashiga yo‘l qo‘ymaydi hamda mamlakatimizda qonun ustuvorligini ta’minlash va nazorat qilish tartibini sezilarli darajada soddalashtiradi. Endi ko‘chmas mulkni ijaraga berish ham, olish ham ancha xavfsiz va tartibli tus oladi.

Yurtimizdagi eng so‘nggi huquqiy islohotlar, qonunchilikdagi muhim o‘zgarishlar va kundalik hayotimizga oid eng ishonchli, foydali, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oilalardagi eng katta muammo aslida telefon ekanOilalardagi eng katta muammo aslida telefon ekanKecha, 12:44“Chinor” metro bekati ikki oyga yaqin yopiladi“Chinor” metro bekati ikki oyga yaqin yopiladiKecha, 10:25O‘zbekiston sayyohlar oqimi bo‘yicha dunyoning TOP-5 davlatlari qatoriga kirdiO‘zbekiston sayyohlar oqimi bo‘yicha dunyoning TOP-5 davlatlari qatoriga kirdiKecha, 09:08Qurilish sohasida ruxsatnoma olish xarajatlari ikki baravarga qisqaradiQurilish sohasida ruxsatnoma olish xarajatlari ikki baravarga qisqaradiKecha, 08:49Noqonuniy qurilgan uylarni kadastrdan o‘tkazish butunlay to‘xtatiladiNoqonuniy qurilgan uylarni kadastrdan o‘tkazish butunlay to‘xtatiladiKecha, 08:14Jizzax shahri prokurori lavozimiga yangi rahbar tayinlandiJizzax shahri prokurori lavozimiga yangi rahbar tayinlandiKecha, 07:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi