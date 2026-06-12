O‘zbekistonda uy sotib oluvchilar pulllari banklarda xavfsiz saqlanadi

·17·O‘zbekiston
O‘zbekistonda uy sotib oluvchilar pulllari banklarda xavfsiz saqlanadi

Yurtimizda ko‘chmas mulk bozori, ayniqsa, yangi qurilayotgan ko‘p qavatli uy-joylar savdosi yildan-yilga shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Biroq sohaning og‘riqli nuqtasi bo‘lgan «kotlovan» (poydevor) bosqichida firibgar quruvchilarga aldanib qolish va yillar davomida yiqqan sarmoyasidan ayrilish holatlari ko‘plab hamyurtlarimizni qiynab kelayotgan edi. Endilikda bunday ayanchli va tahlikali davrga butunlay chek qo‘yilmoqda. O‘zbekiston birlamchi uy-joy bozorida fuqarolarning mablag‘larini yuz foiz kafolatlovchi mutlaqo yangi — inqilobiy eskrou-hisobvaraqlari (kafolatli bank hisobi) tizimi joriy etilmoqda.

Bunday keskin va zarur choraning qabul qilinishi bejiz emas. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, o‘tgan yilning o‘zida qurilish sohasidagi noqonuniy xatti-harakatlar oqibatida 3 ming nafarga yaqin beayb fuqaroga jami 668 milliard so‘mlik ulkan miqdorda moddiy zarar yetkazilgan.

Eskrou tizimi qanday ishlaydi va uning afzalligi nimada?

Yangi tartibga muvofiq, uy sotib oluvchi ulushdorlarning pullari to‘g‘ridan to‘g‘ri qurilish kompaniyasining qo‘liga borib tushmaydi, balki uchinchi tomon sifatida ishtirok etuvchi ishonchli tijorat banklarida maxsus hisobda xavfsiz saqlanadi.

Yangi tizimning oddiy xaridorlar va quruvchilar uchun yaratadigan shart-sharoitlari bilan quyidagi jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:

Jarayon bosqichi

Mablag‘larning holati

Shart bajarilgandagi natija

Shart buzilgan taqdirda (Muddat o‘tib ketsa)

Xaridor uchun kafolat darajasi

Qurilish davom etayotgan paytda

Bankdagi maxsus eskrou-hisobda bloklanadi

Quruvchi bu pulni ishlata olmaydi

Shartnoma bekor qilinadi

100% xavfsiz

Bino to‘liq bitkazilib, foydalanishga topshirilganda

Quruvchining hisob raqamiga o‘tkaziladi

Qurilish kompaniyasi o‘z foydasini oladi

Pul ulushdorga to‘liq (bir tiyin kamaytirilmay) qaytariladi

Davlat nazoratida

Barcha qurilishlar yagona raqamli tarmoqqa birlashtiriladi

Sohada shaffoflikni ta’minlash maqsadida mamlakatdagi barcha qurilish jarayonlarini qamrab oluvchi zamonaviy «Uy-joy» platformasi ishga tushirilmoqda. Ushbu elektron tizim ilgari tarqoq holda ishlagan turli davlat idoralarining ma’lumotlar bazalarini (jumladan, yer hisobi bo‘yicha UzKad, shaffof savdolar uchun E-auksion, hokimlar qarorlari bazasi E-qaror va boshqalarni) bir-biriga mustahkam bog‘laydi. Bu esa inson omili bilan bog‘liq byurokratik xatolar va suiiste’molchiliklarga butunlay barham beradi.

Innovatsiya: Endilikda yurtimizda bunyod etilayotgan har bir bino va hududga o‘ziga xos «raqamli pasport» beriladi. Bu tizim orqali oddiy fuqarolar ham, nazoratchi organlar ham binoning butun hayotiy siklini — unga yer ajratilgan ilk kundan boshlab, to kalit topshirilib foydalanishga berilgunga qadar bo‘lgan barcha jarayonlarni onlayn tarzda kuzatib borish imkoniga ega bo‘lishadi.

Mutaxassislarning fikricha, mazkur tarixiy islohotlar ko‘chmas mulk bozorida sog‘lom raqobatni yuzaga keltiradi va faqatgina o‘z ishiga mas’uliyat bilan yondashadigan halol, moliyaviy jihatdan baquvvat qurilish kompaniyalarining bozorda qolishini ta’minlaydi. Muhimi — aholining halol mehnat bilan topgan mablag‘lari davlat va banklar himoyasida bo‘ladi.

Yurtimiz ko‘chmas mulk bozoridagi eng so‘nggi yangiliklar, uy-joy narxlari, qonunchilikdagi o‘zgarishlar va kundalik hayotimizga daxldor eng muhim eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuchli yomg‘irlar kutilmoqda: aholiga muhim ogohlantirishKuchli yomg‘irlar kutilmoqda: aholiga muhim ogohlantirishBugun, 08:14Toshkentda tumanlar o‘rtasidagi uy ijarasi farqi qanday darajada?Toshkentda tumanlar o‘rtasidagi uy ijarasi farqi qanday darajada?Bugun, 08:10Abituriyentlar uchun oliy ta’lim muassasalariga hujjat topshirish yo‘riqnomasiAbituriyentlar uchun oliy ta’lim muassasalariga hujjat topshirish yo‘riqnomasiBugun, 07:15Dam olish kunlari O‘zbekistonda issiq va quruq ob-havo kuzatiladiDam olish kunlari O‘zbekistonda issiq va quruq ob-havo kuzatiladiBugun, 06:57O‘zbekistonda «Ochiq turizm mavsumi» dasturiga start berildiO‘zbekistonda «Ochiq turizm mavsumi» dasturiga start berildiBugun, 06:46Yangi Mehnat kodeksi xodimlarning ish tashlash huquqini qonuniy tartibga soladiYangi Mehnat kodeksi xodimlarning ish tashlash huquqini qonuniy tartibga soladiKecha, 14:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi