O‘zbekistonda uy sotib oluvchilar pulllari banklarda xavfsiz saqlanadi
Yurtimizda ko‘chmas mulk bozori, ayniqsa, yangi qurilayotgan ko‘p qavatli uy-joylar savdosi yildan-yilga shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Biroq sohaning og‘riqli nuqtasi bo‘lgan «kotlovan» (poydevor) bosqichida firibgar quruvchilarga aldanib qolish va yillar davomida yiqqan sarmoyasidan ayrilish holatlari ko‘plab hamyurtlarimizni qiynab kelayotgan edi. Endilikda bunday ayanchli va tahlikali davrga butunlay chek qo‘yilmoqda. O‘zbekiston birlamchi uy-joy bozorida fuqarolarning mablag‘larini yuz foiz kafolatlovchi mutlaqo yangi — inqilobiy eskrou-hisobvaraqlari (kafolatli bank hisobi) tizimi joriy etilmoqda.
Bunday keskin va zarur choraning qabul qilinishi bejiz emas. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, o‘tgan yilning o‘zida qurilish sohasidagi noqonuniy xatti-harakatlar oqibatida 3 ming nafarga yaqin beayb fuqaroga jami 668 milliard so‘mlik ulkan miqdorda moddiy zarar yetkazilgan.
Eskrou tizimi qanday ishlaydi va uning afzalligi nimada?
Yangi tartibga muvofiq, uy sotib oluvchi ulushdorlarning pullari to‘g‘ridan to‘g‘ri qurilish kompaniyasining qo‘liga borib tushmaydi, balki uchinchi tomon sifatida ishtirok etuvchi ishonchli tijorat banklarida maxsus hisobda xavfsiz saqlanadi.
Yangi tizimning oddiy xaridorlar va quruvchilar uchun yaratadigan shart-sharoitlari bilan quyidagi jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:
Jarayon bosqichi
Mablag‘larning holati
Shart bajarilgandagi natija
Shart buzilgan taqdirda (Muddat o‘tib ketsa)
Xaridor uchun kafolat darajasi
Qurilish davom etayotgan paytda
Bankdagi maxsus eskrou-hisobda bloklanadi
Quruvchi bu pulni ishlata olmaydi
Shartnoma bekor qilinadi
100% xavfsiz
Bino to‘liq bitkazilib, foydalanishga topshirilganda
Quruvchining hisob raqamiga o‘tkaziladi
Qurilish kompaniyasi o‘z foydasini oladi
Pul ulushdorga to‘liq (bir tiyin kamaytirilmay) qaytariladi
Davlat nazoratida
Barcha qurilishlar yagona raqamli tarmoqqa birlashtiriladi
Sohada shaffoflikni ta’minlash maqsadida mamlakatdagi barcha qurilish jarayonlarini qamrab oluvchi zamonaviy «Uy-joy» platformasi ishga tushirilmoqda. Ushbu elektron tizim ilgari tarqoq holda ishlagan turli davlat idoralarining ma’lumotlar bazalarini (jumladan, yer hisobi bo‘yicha UzKad, shaffof savdolar uchun E-auksion, hokimlar qarorlari bazasi E-qaror va boshqalarni) bir-biriga mustahkam bog‘laydi. Bu esa inson omili bilan bog‘liq byurokratik xatolar va suiiste’molchiliklarga butunlay barham beradi.
Innovatsiya: Endilikda yurtimizda bunyod etilayotgan har bir bino va hududga o‘ziga xos «raqamli pasport» beriladi. Bu tizim orqali oddiy fuqarolar ham, nazoratchi organlar ham binoning butun hayotiy siklini — unga yer ajratilgan ilk kundan boshlab, to kalit topshirilib foydalanishga berilgunga qadar bo‘lgan barcha jarayonlarni onlayn tarzda kuzatib borish imkoniga ega bo‘lishadi.
Mutaxassislarning fikricha, mazkur tarixiy islohotlar ko‘chmas mulk bozorida sog‘lom raqobatni yuzaga keltiradi va faqatgina o‘z ishiga mas’uliyat bilan yondashadigan halol, moliyaviy jihatdan baquvvat qurilish kompaniyalarining bozorda qolishini ta’minlaydi. Muhimi — aholining halol mehnat bilan topgan mablag‘lari davlat va banklar himoyasida bo‘ladi.
Yurtimiz ko‘chmas mulk bozoridagi eng so‘nggi yangiliklar, uy-joy narxlari, qonunchilikdagi o‘zgarishlar va kundalik hayotimizga daxldor eng muhim eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…