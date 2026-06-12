Dam olish kunlari 42 darajagacha issiq bo‘lishi kutilmoqda

·24·O‘zbekiston
Dam olish kunlari 42 darajagacha issiq bo‘lishi kutilmoqda

“O‘zgidromet” 13–14 iyun dam olish kunlari uchun O‘zbekiston hududida kutilayotgan ob-havo sharoiti bo‘yicha yangi ma’lumotlarni e’lon qildi.

Prognozlarga ko‘ra, juma kuni mamlakatning barcha hududlarida asosan ochiq va kam bulutli osmon saqlanib qoladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Kunduzgi havo harorati 33–36 daraja atrofida bo‘lishi prognoz qilinmoqda.

Dam olish kunlarida ham aksariyat hududlarda quruq va issiq ob-havo ustunlik qiladi. Shu bilan birga, mamlakatning shimoli-g‘arbiy qismiga Kaspiy tomonidan nisbatan nam havo massalari kirib kela boshlaydi.

13 iyun kuni Qoraqalpog‘iston Respublikasida, 14 iyun kechasi va ertalab Qoraqalpog‘iston hamda Xorazm viloyatida, kunning ikkinchi yarmida esa Navoiy va Buxoro viloyatlarining ayrim hududlarida qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin.

Havo harorati dam olish kunlari 36–38 daraja atrofida bo‘lishi, cho‘l hududlarda 40 darajagacha, mamlakatning eng janubiy hududlarida esa 42 darajagacha ko‘tarilishi kutilmoqda.

Shamol sharq yo‘nalishida 7–12 m/s tezlikda esadi, ayrim vaqtlarda 13–18 m/s gacha kuchayib, chang-to‘zonli holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shimoliy va cho‘l hududlarda esa shamol 20–22 m/s gacha kuchayishi ehtimoli bor.

Tog‘oldi va tog‘li hududlarda ba’zi joylarda qisqa muddatli yomg‘ir hamda momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Shu kunlar uchun sel va suv toshqini xavfi ham e’lon qilingan.

Toshkent shahrida 12–14 iyun kunlari asosan ochiq va kam bulutli ob-havo saqlanib turadi. Yog‘ingarchilik kutilmaydi. Kunduzgi harorat 33–35 darajadan 36–38 darajagacha ko‘tariladi, tungi harorat esa 20–23 daraja atrofida bo‘ladi.

O'zgidrometO'zbekistonKaspiyQoraqalpog'istonToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyada ishlash imkoniyati: oylik 1650 yevro taklif etilmoqdaFransiyada ishlash imkoniyati: oylik 1650 yevro taklif etilmoqdaBugun, 15:58O‘zgidromet 13–15 iyun yomg‘ir yog‘ishini ogohlantirdiO‘zgidromet 13–15 iyun yomg‘ir yog‘ishini ogohlantirdiBugun, 15:53O‘zbekiston aholisining qariyb barchasi telefon foydalanayotgani rostmi?O‘zbekiston aholisining qariyb barchasi telefon foydalanayotgani rostmi?Bugun, 12:41O‘zbekiston gilamlarini eng ko‘p qaysi davlatlar sotib olmoqda?O‘zbekiston gilamlarini eng ko‘p qaysi davlatlar sotib olmoqda?Bugun, 12:32Kuchli yomg‘irlar kutilmoqda: aholiga muhim ogohlantirishKuchli yomg‘irlar kutilmoqda: aholiga muhim ogohlantirishBugun, 08:14Toshkentda tumanlar o‘rtasidagi uy ijarasi farqi qanday darajada?Toshkentda tumanlar o‘rtasidagi uy ijarasi farqi qanday darajada?Bugun, 08:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi