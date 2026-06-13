Korrupsionerlarga jazo choralarini keskin kuchaytiruvchi qonun chiqmoqda

·0·O‘zbekiston
Korrupsionerlarga jazo choralarini keskin kuchaytiruvchi qonun chiqmoqda

Yurtimizda rivojlanish kushandasi bo‘lgan korrupsiya va poraxo‘rlik balosiga qarshi keskin va murosasiz kurash olib borilmoqda. Davlat va jamiyat boshqaruvida adolat hamda shaffoflikni ta’minlash maqsadida jinoyat qonunchiligiga muhim va tarixiy o‘zgartirishlar kiritilmoqda. Bugun, 13 iyun kuni Oliy Majlis Senatining yalpi majlisida senatorlar tomonidan korrupsiyaviy qilmishlar uchun jazo choralarini misli ko‘rilmagan darajada kuchaytirishni nazarda tutuvchi yangi qonun loyihasi bir ovozdan ma’qullandi. Bundan buyon poraxo‘rlik botqog‘iga botgan kimsalar uchun qonun ustuvorligi ayab o‘tirilmasligi qat’iy belgilab qo‘yildi.

Mazkur qonunning hayotga tatbiq etilishi bilan Jinoyat kodeksiga ilk bor «korrupsiyaga oid jinoyatlar» degan mutlaqo yangi atama rasman kiritildi va bunday toifaga kiruvchi qilmishlarning aniq ro‘yxati shakllantirildi. Bu esa sud va tergov jarayonlaridagi turli chalkashliklarga butunlay barham beradi.

Poraxo‘rlar muddatidan oldin qamoqdan chiqmaydi!

Yangi qonunchilikdagi eng shov-shuvli va qat’iy cheklovlardan biri — pora olgan, pora bergan hamda bu jinoiy zanjirda vositachilik vazifasini bajargan shaxslarga oid bo‘ldi. Endilikda ushbu jinoyatlar uchun sudlangan shaxslarga nisbatan jazoni o‘tashdan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish (UDO) instituti mutlaqo qo‘llanilmaydi. Ya’ni, korrupsiyaga qo‘l urgan kimsalar sud tomonidan tayinlangan jazo muddatini panjara ortida to‘liq o‘tashga majbur bo‘ladilar.

Shuningdek, mansab va xizmat mavqeini suiiste’mol qilgan holda firibgarlik sodir etish qilmishi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismidan og‘irroq bo‘lgan 4-qismiga o‘tkazildi. Bu degani, mazkur jinoyat uchun ilgari eng yuqori jazo 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bo‘lgan bo‘lsa, endilikda aybdorlar 10 yilgacha panjara ortiga ravona qilinishi mumkin.

Quyidagi tahliliy jadval orqali Senat tomonidan ma’qullangan ushbu qonunning eng muhim yo‘nalishlari va kiritilgan o‘zgartirishlar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Jinoyat turi va o‘zgartirishlar

Ilgari qanday edi?

Yangi qonun bo‘yicha tartib

Nazorat tizimidagi o‘zgarishlar

Sanksiya kuchaytirilgan sohalar

Pora olish, berish va vositachilik

Muddatidan oldin chiqish imkoni bor edi

Shartli ozod qilish (UDO) taqiqlandi

Hisob palatasining komplayens nazorat vazifasi bekor qilindi

Davlat xaridlari va budjet tizimi

Mansabni suiiste’mol qilib firibgarlik etish

Maksimum 8 yilgacha qamoq jazosi

Endi 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish

Davlat boshqaruvida vazifalar takrolanishi oldi olindi

Xususiy (nodavlat) tashkilot xizmatchisini sotib olish

Xizmatchilarni sotib olish va «g‘arazgo‘ylik» mezoni

Qonun bilan nafaqat davlat sektori, balki nodavlat (xususiy) tashkilotlar xizmatchilarini ham pul yoki moddiy boyliklar evaziga og‘dirib olish (sotib olish) jinoyati uchun javobgarlik sezilarli darajada oshirildi. Jinoyat kodeksining bir qator moddalariga qilmishning «g‘arazgo‘ylik niyatlarida» sodir etilishi jazoni og‘irlashtiruvchi yangi kvalifikatsiya belgisi sifatida kiritildi.

Bundan tashqari, Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksda davlat xaridlarini amalga oshirish va budjet tizimi mablag‘larini talon-toroj qilish, qonunbuzarliklarga yo‘l qo‘yish bilan bog‘liq holatlar uchun ma’muriy jazo choralari yanada keskinlashtirildi.

Senatorlar fikri: Xalq vakillarining ta’kidlashicha, ushbu yangi huquqiy mexanizmlarning hayotga joriy etilishi yurtimizda jinoyat uchun jazoning muqarrarligini ta’minlashga, davlat mablag‘larining talon-toroj qilinishiga chek qo‘yishga hamda xalqaro maydonda O‘zbekistonning nufuzini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi.

Yurtimizdagi korrupsiyaga qarshi keskin kurashlar, qonunchilikdagi eng so‘nggi shov-shuvli o‘zgarishlar, Senat qarorlari va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq, ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent haydovchilari diqqatiga: ayrim ko‘chalar uch kunga yopiladiToshkent haydovchilari diqqatiga: ayrim ko‘chalar uch kunga yopiladiBugun, 12:18Kasallik nafaqasini to‘lashning mutlaqo yangi tartibi joriy etilmoqdaKasallik nafaqasini to‘lashning mutlaqo yangi tartibi joriy etilmoqdaBugun, 10:59Fransiyada ishlash imkoniyati: oylik 1650 yevro taklif etilmoqdaFransiyada ishlash imkoniyati: oylik 1650 yevro taklif etilmoqdaKecha, 15:58O‘zgidromet 13–15 iyun yomg‘ir yog‘ishini ogohlantirdiO‘zgidromet 13–15 iyun yomg‘ir yog‘ishini ogohlantirdiKecha, 15:53Dam olish kunlari 42 darajagacha issiq bo‘lishi kutilmoqdaDam olish kunlari 42 darajagacha issiq bo‘lishi kutilmoqdaKecha, 15:40O‘zbekiston aholisining qariyb barchasi telefon foydalanayotgani rostmi?O‘zbekiston aholisining qariyb barchasi telefon foydalanayotgani rostmi?Kecha, 12:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi