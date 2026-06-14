O‘zbekistonda ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘irlar kutilmoqda

·21·O‘zbekiston
O‘zbekistonda ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘irlar kutilmoqda

“O‘zgidromet” 15 iyun kuni uchun ob-havo ma’lumotlarini e’lon qildi. Sinoptiklar ma’lumotiga ko‘ra, haftaning birinchi kunida mamlakatning bir qator hududlarida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin.

Poytaxtda havo biroz bulutli va vaqt-vaqti bilan o‘zgaruvchan bo‘ladi. Kechqurun ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Sharqiy yo‘nalishdagi shamol 3–8 metr/sekund tezlikda esadi, ayrim vaqtlarda 10–12 metr/sekundgacha kuchayib, chang-to‘zonlarga sabab bo‘lishi ehtimoldan xoli emas. Havo harorati kechasi 22–24 daraja, kunduzi esa 36–38 daraja atrofida bo‘ladi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasida havo o‘zgaruvchan bo‘lib, kunning ikkinchi yarmida ba’zi joylarda qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin. Shamol 7–12 metr/sekund tezlikda esadi, ayrim hududlarda 13–18 metr/sekundgacha kuchayishi va chang-to‘zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 18–23 daraja, kunduzi 32–37 daraja bo‘ladi.

Xorazm viloyatida yog‘ingarchilik kutilmayapti. Havo o‘zgaruvchan bo‘lib, shamol sharqdan 7–12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 18–23 daraja, kunduzi 33–38 darajagacha yetadi.

Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham yog‘ingarchilik kutilmaydi. Biroz bulutli va o‘zgaruvchan ob-havo saqlanib turadi. Shamol ayrim joylarda 13–18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 22–27 daraja, kunduzi esa 36–41 daraja bo‘ladi.

Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida kunning ikkinchi yarmida ba’zi joylarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi hamda momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20–25 daraja, kunduzi 33–38 daraja bo‘lishi kutilmoqda.

Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog‘ingarchilik prognoz qilinmagan. Havo harorati kechasi 22–27 daraja, kunduzi esa 37–42 darajagacha ko‘tariladi.

Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida kechga tomon ayrim joylarda qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin. Harorat kechasi 20–25 daraja, kunduzi 33–38 daraja bo‘ladi.

Respublikaning tog‘ oldi va tog‘li hududlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Shuningdek, sel-suv toshqini hodisalari yuzaga kelish ehtimoli mavjud.

Mutaxassislar prognozlariga ko‘ra, O‘zbekistonda yoz faslining eng issiq kunlarida havo harorati 42–44 darajagacha ko‘tarilishi mumkin. Mamlakatning shimoliy, janubiy va cho‘l hududlarida esa bu ko‘rsatkich 45–47 darajagacha yetishi ehtimol qilinmoqda.

OʻzbekistonToshkentQoraqalpogʻistonSamarqandFargʻona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent bozoridagi qovundan xavfli modda aniqlandiToshkent bozoridagi qovundan xavfli modda aniqlandiKecha, 17:03Korrupsionerlarga jazo choralarini keskin kuchaytiruvchi qonun chiqmoqdaKorrupsionerlarga jazo choralarini keskin kuchaytiruvchi qonun chiqmoqdaKecha, 13:03Toshkent haydovchilari diqqatiga: ayrim ko‘chalar uch kunga yopiladiToshkent haydovchilari diqqatiga: ayrim ko‘chalar uch kunga yopiladiKecha, 12:18Kasallik nafaqasini to‘lashning mutlaqo yangi tartibi joriy etilmoqdaKasallik nafaqasini to‘lashning mutlaqo yangi tartibi joriy etilmoqdaKecha, 10:59Fransiyada ishlash imkoniyati: oylik 1650 yevro taklif etilmoqdaFransiyada ishlash imkoniyati: oylik 1650 yevro taklif etilmoqda12.06, 15:58O‘zgidromet 13–15 iyun yomg‘ir yog‘ishini ogohlantirdiO‘zgidromet 13–15 iyun yomg‘ir yog‘ishini ogohlantirdi12.06, 15:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi