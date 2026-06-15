Bir kitob tugatish — uch kun kam jazo: yangi tartib joriy etildi

·14·O‘zbekiston
Bir kitob tugatish — uch kun kam jazo: yangi tartib joriy etildi

O‘zbekistonda jazoni ijro etish muassasalarida saqlanayotgan mahkumlar uchun yangi rag‘batlantirish mexanizmi joriy qilindi. Endi ular ma’naviy-ma’rifiy adabiyotlarni mutolaa qilib, maxsus test sinovlaridan muvaffaqiyatli o‘tish orqali jazo muddatini qisqartirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Bu tartib Vazirlar Mahkamasining 12 iyun kuni qabul qilingan qarori bilan tasdiqlandi. Hujjatga muvofiq, mahkumlarda sog‘lom dunyoqarash va to‘g‘ri ma’naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qiladigan kitoblar ro‘yxati har yili yangilanib boradi.

Adabiyotlar ro‘yxati Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi hamda O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi hamkorligida shakllantiriladi.

Yangi tizimga ko‘ra, mahkum o‘qigan har bir kitob bo‘yicha test topshiradi. Imtihonlar maxsus dastur orqali inson omili aralashuvisiz o‘tkaziladi. Har bir kitob uchun 25 ta test savoli beriladi va har bir savolga javob berish uchun ikki daqiqadan vaqt ajratiladi.

Baholash 100 ballik tizim asosida amalga oshiriladi. Testdan muvaffaqiyatli o‘tish uchun kamida 70 ball to‘plash talab etiladi. Shu holatda mahkumning jazo muddati har bir kitob uchun 3 kunga qisqartiriladi.

Biroq mazkur imtiyozning ham chegarasi mavjud. Mahkum bir yil davomida ko‘pi bilan 30 kunlik muddat qisqartirish huquqidan foydalanishi mumkin. Shuningdek, test sinovlarini bir yilda ikki marta topshirish imkoniyati yaratiladi.

O'zbekistonAlisher NavoiyO'zbekiston Respublikasi Vazirlar MahkamasiAlisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda haftaning ikkinchi yarmida havo soviydiO‘zbekistonda haftaning ikkinchi yarmida havo soviydiBugun, 09:59Shavkat Mirziyoyev Xitoy rahbari Si Szinpinni tug‘ilgan kuni bilan tabrikladiShavkat Mirziyoyev Xitoy rahbari Si Szinpinni tug‘ilgan kuni bilan tabrikladiBugun, 07:22To‘qqizta viloyatda sel xavfi e’lon qilindiTo‘qqizta viloyatda sel xavfi e’lon qilindiBugun, 06:48Sergeli mashina bozorida raqamli tizim ishga tushdiSergeli mashina bozorida raqamli tizim ishga tushdiBugun, 06:40Voyaga yetmaganlarni narkojinoyatga jalb qilganlar jazolanadiVoyaga yetmaganlarni narkojinoyatga jalb qilganlar jazolanadiBugun, 05:50O‘zbekistonliklar Coca-Cola'ni rekord darajada ichmoqdaO‘zbekistonliklar Coca-Cola'ni rekord darajada ichmoqdaBugun, 20:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan