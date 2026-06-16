Shavkat Mirziyoyev AQSHning eng yetakchi kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashdi

·0·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev AQSHning eng yetakchi kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashdi

O‘zbekiston poytaxti yana bir bor global sarmoyadorlar va Oq uy ishbilarmonlar doirasining bosh diqqat markaziga aylandi. Yurtimizda katta shov-shuv va yuqori ko‘tarinkilik bilan boshlanayotgan yubiley beshinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumi (TXIF-2026) arafasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo‘shma Shtatlarining dunyoga mashhur eng yetakchi transmilliy korporatsiyalari va moliyaviy institutlari delegatsiyasi bilan oliy darajadagi uchrashuv va keng qamrovli davra suhbati o‘tkazdi. Ushbu tarixiy uchrashuv ikki tomonlama iqtisodiy va texnologik ittifoqni mutlaqo yangi va rekord darajadagi yuksak bosqichga olib chiqish yo‘lidagi muhim poydevor bo‘ldi.

Oq uy gigantlari Toshkentda: Ishtirokchilar tarkibi hayratlanarli!

Davlatimiz rahbari ushbu uchrashuv oxirgi yillarda ikki mamlakat o‘rtasida vujudga kelgan o‘ta go‘zal va ishonchli an’ananing mantiqiy davomi ekanini katta mamnuniyat bilan e’tirof etdi. Bu AQSH yirik biznes vakillarining O‘zbekistondagi faoliyatini kengaytirishga, mamlakatimiz bozoriga kirib kelishga bo‘lgan intilishi va qiziqishi geometrik progressiya bilan ortib borayotganining yaqqol isbotidir. Muloqotda iqtisodiy, moliyaviy va savdo hamkorligi O‘zbekiston bilan AQSH o‘rtasidagi keng ko‘lamli strategik sheriklik munosabatlarining eng asosiy va baquvvat tayanch nuqtasi ekani alohida qayd etildi.

Quyidagi rasmiy iqtisodiy va investitsiyaviy tahlil jadvali orqali Prezident uchrashgan AQSH moliya va texnologiya olamining eng yirik vakillari hamda hamkorlikning bosh strategik yo‘nalishlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

AQSH davlat va savdo institutlari

Uchrashuvda qatnashgan jahon darajasidagi mega-korporatsiyalar

Sarmoya va yuqori texnologiyalar yo‘naltiriladigan bosh sohalar

Sarmoyadorlar uchun O‘zbekistonda yaratilgan imkoniyatlar

Uchrashuvning eng muhim va tarixiy yakuniy natijasi

AQSH Eksimbanki


(Jon Yovanovich)


DFC korporatsiyasi


(Ben Blek)


AQSH–O‘zbekiston savdo palatasi


(Kerolin Lemm)

Air Products, Boeing, Meta


BlackRock, JP Morgan, Visa


Cove Capital, 77 Construction


Templeton Global, FLS, GULF

Muhim va noyob minerallarni qazib olish, yashil energetika, metallurgiya, moliya va raqamli texnologiyalar, sun’iy intellekt (AI)

Investorlar xavfsiz va samarali faoliyat yuritishi uchun yaratilgan qulay va jozibador huquqiy-iqtisodiy sharoitlar

Ikki tomonlama strategik va moliyaviy hujjatlarni almashish marosimi

Sun’iy intellektdan metallurgiyagacha: Mega-loyihalar ijrosi boshlanadi

Davra suhbati davomida mamlakatimiz yetakchisi ikki davlat o‘rtasidagi o‘zaro savdo-iqtisodiy aloqalarni tubdan rivojlantirish va yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan bir qator eng dolzarb va ustuvor yo‘nalishlarni belgilab berdi. Jumladan, O‘zbekistondagi boy xomashyo bazasi asosida eng muhim minerallarni zamonaviy usullarda o‘zlashtirish hamda chuqur qayta ishlash, yashil va barqaror energetika tizimlarini yaratish, og‘ir metallurgiya sohasini transformatsiya qilish, raqamli texnologiyalar va moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish hamda bugungi kun trendi bo‘lgan sun’iy intellektni (AI) iqtisodiyot sohalariga faol joriy etish bo‘yicha aniq investitsiyaviy loyihalarni ilgari surishga bosh e’tibor qaratildi.

Okean orti investorlarining samimiy e’tirofi:

Amerikaning eng yirik kompaniyalari va moliyaviy tashkilotlari rahbarlari O‘zbekistonda xorijlik sarmoyadorlarning erkin, xavfsiz va samarali faoliyat yuritishi uchun shaxsan Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan yaratilgan ulkan va qulay sharoitlar, ochiqlik siyosati uchun cheksiz minnatdorlik bildirdilar. Ular yurtimizda amalga oshirmoqchi bo‘lgan o‘zlarining eng yirik, aniq investitsiyaviy takliflari va uzoq muddatli mega-rejalarini bayon etdilar. Tadbirning eng tantanali qismida esa AQSH yetakchi brendlari bilan O‘zbekiston o‘rtasida tarixiy ikki tomonlama yangi hujjatlarni rasman almashish marosimi bo‘lib o‘tdi.

Vashington va Toshkent o‘rtasidagi milliard dollarlik yangi investitsiyaviy shartnomalar, TXIF-2026 maydonlaridan eng eksklyuziv xabarlar va jahon moliya olamiga oid eng tezkor, ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident AQSH moliyaviy institutlari rahbarlari bilan muhim loyihalarni muhokama qildiPrezident AQSH moliyaviy institutlari rahbarlari bilan muhim loyihalarni muhokama qildiBugun, 13:17Shavkat Mirziyoyev va Bayram Begay Ko‘ksaroy qarorgohida daraxt ekdi (foto, video)Shavkat Mirziyoyev va Bayram Begay Ko‘ksaroy qarorgohida daraxt ekdi (foto, video)Bugun, 13:03O‘zbekiston va Albaniya prezidentlarining tarixiy muzokaralari bo‘lib o‘tdiO‘zbekiston va Albaniya prezidentlarining tarixiy muzokaralari bo‘lib o‘tdiBugun, 12:53Shavkat Mirziyoyev Albaniya rahbarini rasmiy marosim bilan kutib oldi (foto)Shavkat Mirziyoyev Albaniya rahbarini rasmiy marosim bilan kutib oldi (foto)Bugun, 12:45Toshkentga yuk mashinalari kirishi vaqtincha taqiqlandiToshkentga yuk mashinalari kirishi vaqtincha taqiqlandiBugun, 12:03Albaniya Prezidenti O‘zbekistonga rasmiy tashrif bilan keldiAlbaniya Prezidenti O‘zbekistonga rasmiy tashrif bilan keldiBugun, 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan