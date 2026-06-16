Shavkat Mirziyoyev AQSHning eng yetakchi kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashdi
O‘zbekiston poytaxti yana bir bor global sarmoyadorlar va Oq uy ishbilarmonlar doirasining bosh diqqat markaziga aylandi. Yurtimizda katta shov-shuv va yuqori ko‘tarinkilik bilan boshlanayotgan yubiley beshinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumi (TXIF-2026) arafasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo‘shma Shtatlarining dunyoga mashhur eng yetakchi transmilliy korporatsiyalari va moliyaviy institutlari delegatsiyasi bilan oliy darajadagi uchrashuv va keng qamrovli davra suhbati o‘tkazdi. Ushbu tarixiy uchrashuv ikki tomonlama iqtisodiy va texnologik ittifoqni mutlaqo yangi va rekord darajadagi yuksak bosqichga olib chiqish yo‘lidagi muhim poydevor bo‘ldi.
Oq uy gigantlari Toshkentda: Ishtirokchilar tarkibi hayratlanarli!
Davlatimiz rahbari ushbu uchrashuv oxirgi yillarda ikki mamlakat o‘rtasida vujudga kelgan o‘ta go‘zal va ishonchli an’ananing mantiqiy davomi ekanini katta mamnuniyat bilan e’tirof etdi. Bu AQSH yirik biznes vakillarining O‘zbekistondagi faoliyatini kengaytirishga, mamlakatimiz bozoriga kirib kelishga bo‘lgan intilishi va qiziqishi geometrik progressiya bilan ortib borayotganining yaqqol isbotidir. Muloqotda iqtisodiy, moliyaviy va savdo hamkorligi O‘zbekiston bilan AQSH o‘rtasidagi keng ko‘lamli strategik sheriklik munosabatlarining eng asosiy va baquvvat tayanch nuqtasi ekani alohida qayd etildi.
Quyidagi rasmiy iqtisodiy va investitsiyaviy tahlil jadvali orqali Prezident uchrashgan AQSH moliya va texnologiya olamining eng yirik vakillari hamda hamkorlikning bosh strategik yo‘nalishlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
AQSH davlat va savdo institutlari
Uchrashuvda qatnashgan jahon darajasidagi mega-korporatsiyalar
Sarmoya va yuqori texnologiyalar yo‘naltiriladigan bosh sohalar
Sarmoyadorlar uchun O‘zbekistonda yaratilgan imkoniyatlar
Uchrashuvning eng muhim va tarixiy yakuniy natijasi
• AQSH Eksimbanki
(Jon Yovanovich)
• DFC korporatsiyasi
(Ben Blek)
• AQSH–O‘zbekiston savdo palatasi
(Kerolin Lemm)
• Air Products, Boeing, Meta
• BlackRock, JP Morgan, Visa
• Cove Capital, 77 Construction
• Templeton Global, FLS, GULF
Muhim va noyob minerallarni qazib olish, yashil energetika, metallurgiya, moliya va raqamli texnologiyalar, sun’iy intellekt (AI)
Investorlar xavfsiz va samarali faoliyat yuritishi uchun yaratilgan qulay va jozibador huquqiy-iqtisodiy sharoitlar
Ikki tomonlama strategik va moliyaviy hujjatlarni almashish marosimi
Sun’iy intellektdan metallurgiyagacha: Mega-loyihalar ijrosi boshlanadi
Davra suhbati davomida mamlakatimiz yetakchisi ikki davlat o‘rtasidagi o‘zaro savdo-iqtisodiy aloqalarni tubdan rivojlantirish va yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan bir qator eng dolzarb va ustuvor yo‘nalishlarni belgilab berdi. Jumladan, O‘zbekistondagi boy xomashyo bazasi asosida eng muhim minerallarni zamonaviy usullarda o‘zlashtirish hamda chuqur qayta ishlash, yashil va barqaror energetika tizimlarini yaratish, og‘ir metallurgiya sohasini transformatsiya qilish, raqamli texnologiyalar va moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish hamda bugungi kun trendi bo‘lgan sun’iy intellektni (AI) iqtisodiyot sohalariga faol joriy etish bo‘yicha aniq investitsiyaviy loyihalarni ilgari surishga bosh e’tibor qaratildi.
Okean orti investorlarining samimiy e’tirofi:
Amerikaning eng yirik kompaniyalari va moliyaviy tashkilotlari rahbarlari O‘zbekistonda xorijlik sarmoyadorlarning erkin, xavfsiz va samarali faoliyat yuritishi uchun shaxsan Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan yaratilgan ulkan va qulay sharoitlar, ochiqlik siyosati uchun cheksiz minnatdorlik bildirdilar. Ular yurtimizda amalga oshirmoqchi bo‘lgan o‘zlarining eng yirik, aniq investitsiyaviy takliflari va uzoq muddatli mega-rejalarini bayon etdilar. Tadbirning eng tantanali qismida esa AQSH yetakchi brendlari bilan O‘zbekiston o‘rtasida tarixiy ikki tomonlama yangi hujjatlarni rasman almashish marosimi bo‘lib o‘tdi.
Vashington va Toshkent o‘rtasidagi milliard dollarlik yangi investitsiyaviy shartnomalar, TXIF-2026 maydonlaridan eng eksklyuziv xabarlar va jahon moliya olamiga oid eng tezkor, ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…