O‘zbekistonda yana go‘sht narxi oshib bormoqda

·28·O‘zbekiston
O‘zbekistonda yana go‘sht narxi oshib bormoqda

O‘zbekistonda mol go‘shti narxining oshishi davom etmoqda. Shu bilan birga, mamlakatga olib kirilayotgan import hajmi ketma-ket ikki oy davomida qisqargan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, aprel oyida mamlakatga 57 million dollarlik 11,2 ming tonna mol go‘shti import qilingan. Bu mart oyiga nisbatan 1,5 ming tonnaga kam ko‘rsatkichni tashkil etgan.

Shuningdek, qo‘y va tovuq go‘shti importi ham qisqargani qayd etilmoqda. Mutaxassislar bu holat ichki bozordagi narxlarga ham ta’sir ko‘rsatayotganini ta’kidlamoqda.

Ayni paytda go‘sht mahsulotlari narxi oshishda davom etmoqda. Xususan, yillik hisobda qo‘y go‘shti narxi 20 foizdan ortiqqa qimmatlashgan.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev «Air Products» kompaniyasi rahbarini qabul qildi (video)Shavkat Mirziyoyev «Air Products» kompaniyasi rahbarini qabul qildi (video)Bugun, 13:54Shavkat Mirziyoyev AQSHning eng yetakchi kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashdiShavkat Mirziyoyev AQSHning eng yetakchi kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashdiBugun, 13:33Prezident AQSH moliyaviy institutlari rahbarlari bilan muhim loyihalarni muhokama qildiPrezident AQSH moliyaviy institutlari rahbarlari bilan muhim loyihalarni muhokama qildiBugun, 13:17Shavkat Mirziyoyev va Bayram Begay Ko‘ksaroy qarorgohida daraxt ekdi (foto, video)Shavkat Mirziyoyev va Bayram Begay Ko‘ksaroy qarorgohida daraxt ekdi (foto, video)Bugun, 13:03O‘zbekiston va Albaniya prezidentlarining tarixiy muzokaralari bo‘lib o‘tdiO‘zbekiston va Albaniya prezidentlarining tarixiy muzokaralari bo‘lib o‘tdiBugun, 12:53Shavkat Mirziyoyev Albaniya rahbarini rasmiy marosim bilan kutib oldi (foto)Shavkat Mirziyoyev Albaniya rahbarini rasmiy marosim bilan kutib oldi (foto)Bugun, 12:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan