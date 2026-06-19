Global e’tirof: Toshkent o‘zgarish sur’atlari bo‘yicha dunyoda kuchli uchlikka kirdi!

·20·O‘zbekiston
Global e’tirof: Toshkent o‘zgarish sur’atlari bo‘yicha dunyoda kuchli uchlikka kirdi!

Dunyoning eng nufuzli konsalting kompaniyalaridan biri — Boston Consulting Group (BCG) o‘zining navbatdagi global tadqiqoti natijalarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, O‘zbekiston poytaxti Toshkent shahri urbanizatsiya va jadal rivojlanish sur’atlari bo‘yicha jahon megapolislari orasida haqiqiy sensatsiya qayd etdi.

"O‘zgarishlar tezligi" (Rate of Change) yo‘nalishida Toshkent dunyoning yuzlab yirik shaharlarini ortda qoldirib, faqatgina ikkita yirik global markazdan keyin uchinchi o‘rinni egalladi:

  1. Shenchjen (Xitoy)

  2. Ar-Riyod (Saudiya Arabistoni)

  3. Toshkent (O‘zbekiston)

Shaharlar qaysi mezonlar asosida baholandi?

BCG ekspertlari zamonaviy megapolislarning rivojlanish dinamikasini quyidagi uchta asosiy ustuvor yo‘nalish bo‘yicha tahlil qildilar:

  • Hayot sifati darajasi: Aholi uchun yaratilayotgan qulayliklar, ijtimoiy soha va yashash sharoitlarining yaxshilanishi.

  • Iqtisodiy istiqbollar: Shaharning moliyaviy barqarorligi, yangi loyihalar va ish o‘rinlari yaratish salohiyati.

  • Raqamli muloqot: Aholi va biznes vakillarining davlat organlari bilan o‘zaro hamkorligi hamda byurokratiyaning kamaytirilishi.

Toshkent muvaffaqiyatining uchta asosiy ustuni

Xalqaro ekspertlar O‘zbekiston poytaxtining qisqa fursatda bunday yuqori marrani band etishini quyidagi omillar bilan izohlashmoqda:

  • Infratuzilmaning jadal yangilanishi: Shahar transporti tizimi, yo‘l-kommunikatsiya tarmoqlari, zamonaviy turar joy va biznes majmualarining qurilishi hamda yashil hududlarning kengaytirilishi.

  • Davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi: Inson omilini kamaytiradigan onlayn platformalarning ishga tushirilishi va shahar boshqaruviga raqamli texnologiyalarning faol joriy etilishi.

  • Investitsiyaviy jozibadorlik: Xorijiy va mahalliy kapital uchun qulay muhit yaratilgani sababli Toshkentning Markaziy Osiyodagi yirik biznes xablaridan biriga aylanib borayotgani.

Xalqaro tahlilchilarning yakuniy xulosasi:

Toshkentning ushbu global reytingda kuchli uchlikdan joy olishi — so‘nggi yillarda poytaxtda amalga oshirilayotgan tizimli islohotlarning xalqaro maydondagi muhim e’tirofidir. Shahar nafaqat o‘z tarixiy jozibasini saqlab qolmoqda, balki zamonaviy texnologiyalar va yirik investitsiyalar jamlangan global megapolis sifatida o‘z qiyofasini tubdan yangilamoqda.

ToshkentBoston Consulting GroupO'zbekistonShenzhenEr-Riyad
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon banki vitse-prezidenti Mirzo Ulug‘bek tumanining raqamli tizimini yuqori baholadiJahon banki vitse-prezidenti Mirzo Ulug‘bek tumanining raqamli tizimini yuqori baholadiBugun, 12:43Oliy darajadagi O‘zbekiston va Germaniya Birinchi xonimlari uchrashuvi...Oliy darajadagi O‘zbekiston va Germaniya Birinchi xonimlari uchrashuvi...Bugun, 12:25Baxtiyor Islomov Oliy sud raisi lavozimidan ozod etilishi kutilmoqdaBaxtiyor Islomov Oliy sud raisi lavozimidan ozod etilishi kutilmoqdaKecha, 22:00Mirziyoyev va Shtaynmayer qator qo‘shma loyihalarga start berdiMirziyoyev va Shtaynmayer qator qo‘shma loyihalarga start berdiKecha, 12:54Abdulla Qodiriy ko‘chasida yangi burilish joyi ochildiAbdulla Qodiriy ko‘chasida yangi burilish joyi ochildiKecha, 11:43Shavkat Mirziyoyev o‘yin sabab davlat tashkilotlarida ish vaqtini o‘zgartirdiShavkat Mirziyoyev o‘yin sabab davlat tashkilotlarida ish vaqtini o‘zgartirdi17.06, 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan