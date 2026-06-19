Global e’tirof: Toshkent o‘zgarish sur’atlari bo‘yicha dunyoda kuchli uchlikka kirdi!
Dunyoning eng nufuzli konsalting kompaniyalaridan biri — Boston Consulting Group (BCG) o‘zining navbatdagi global tadqiqoti natijalarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, O‘zbekiston poytaxti Toshkent shahri urbanizatsiya va jadal rivojlanish sur’atlari bo‘yicha jahon megapolislari orasida haqiqiy sensatsiya qayd etdi.
"O‘zgarishlar tezligi" (Rate of Change) yo‘nalishida Toshkent dunyoning yuzlab yirik shaharlarini ortda qoldirib, faqatgina ikkita yirik global markazdan keyin uchinchi o‘rinni egalladi:
Shenchjen (Xitoy)
Ar-Riyod (Saudiya Arabistoni)
Toshkent (O‘zbekiston)
Shaharlar qaysi mezonlar asosida baholandi?
BCG ekspertlari zamonaviy megapolislarning rivojlanish dinamikasini quyidagi uchta asosiy ustuvor yo‘nalish bo‘yicha tahlil qildilar:
Hayot sifati darajasi: Aholi uchun yaratilayotgan qulayliklar, ijtimoiy soha va yashash sharoitlarining yaxshilanishi.
Iqtisodiy istiqbollar: Shaharning moliyaviy barqarorligi, yangi loyihalar va ish o‘rinlari yaratish salohiyati.
Raqamli muloqot: Aholi va biznes vakillarining davlat organlari bilan o‘zaro hamkorligi hamda byurokratiyaning kamaytirilishi.
Toshkent muvaffaqiyatining uchta asosiy ustuni
Xalqaro ekspertlar O‘zbekiston poytaxtining qisqa fursatda bunday yuqori marrani band etishini quyidagi omillar bilan izohlashmoqda:
Infratuzilmaning jadal yangilanishi: Shahar transporti tizimi, yo‘l-kommunikatsiya tarmoqlari, zamonaviy turar joy va biznes majmualarining qurilishi hamda yashil hududlarning kengaytirilishi.
Davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi: Inson omilini kamaytiradigan onlayn platformalarning ishga tushirilishi va shahar boshqaruviga raqamli texnologiyalarning faol joriy etilishi.
Investitsiyaviy jozibadorlik: Xorijiy va mahalliy kapital uchun qulay muhit yaratilgani sababli Toshkentning Markaziy Osiyodagi yirik biznes xablaridan biriga aylanib borayotgani.
Xalqaro tahlilchilarning yakuniy xulosasi:
Toshkentning ushbu global reytingda kuchli uchlikdan joy olishi — so‘nggi yillarda poytaxtda amalga oshirilayotgan tizimli islohotlarning xalqaro maydondagi muhim e’tirofidir. Shahar nafaqat o‘z tarixiy jozibasini saqlab qolmoqda, balki zamonaviy texnologiyalar va yirik investitsiyalar jamlangan global megapolis sifatida o‘z qiyofasini tubdan yangilamoqda.
…