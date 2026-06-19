Oliy darajadagi O‘zbekiston va Germaniya Birinchi xonimlari uchrashuvi...
Germaniya Federal Prezidenti Frank-Valter Shtaynmayerning mamlakatimizga rasmiy tashrifi doirasida ikki davlat o‘rtasidagi madaniy va ijtimoiy aloqalarni yanada mustahkamlovchi muhim uchrashuv bo‘lib o‘tdi. O‘zbekiston Respublikasi Birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyeva va Germaniya Birinchi xonimi Elke Byudenbender o‘rtasida samimiy va do‘stona suhbat tashkil etildi.
Ushbu samimiy muloqotning mantiqiy davomi sifatida, davlat rahbarlarining rafiqalari Ijtimoiy himoya milliy agentligi huzuridagi Xalqaro inklyuziv xabga tashrif buyurdilar.
Teng imkoniyatlar va zamonaviy ta’lim makoni
Oliy martabali mehmonga xabning jamiyatda inklyuzivlikni ta’minlash va yoshlarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan keng qamrovli faoliyati atroflicha taqdim etildi. Markaz asosan quyidagi muhim yo‘nalishlarda ish olib bormoqda:
Inklyuziv kasbiy ta’lim: Nogironligi bo‘lgan shaxslar va yoshlarning zamonaviy, jamiyatda munosib o‘rin topishiga ko‘maklashuvchi kasblarni egallashi uchun sharoit yaratish.
Zamonaviy texnologiyalar: O‘quv jarayoniga ilg‘or ta’lim texnologiyalari va interfaol metodlarni faol joriy etish.
Mehnat bozoriga moslashish: Yoshlarni bugungi kunda eng xaridorgir va talab yuqori bo‘lgan ko‘nikmalarga o‘rgatish.
Ustaxonalar va jonli muloqot
Tashrif davomida Birinchi xonimlar shunchaki taqdimot bilan cheklanib qolmay, xabning o‘quv ustaxonalari va bu yerda hayotga tatbiq etilayotgan amaliy loyihalar bilan yaqindan tanishdilar.
Eng e’tiborli jihati, Ziroat Mirziyoyeva va Elke Byudenbender markazda tahsil olayotgan o‘quvchilar bilan bevosita, samimiy muloqotda bo‘lib, ularning mashg‘ulotlari va kelajakdagi rejalari bilan qiziqdilar.
Germaniya Birinchi xonimi Elke Byudenbenderning e’tirofi:
O‘zbekistonda inklyuziv jamiyatni shakllantirish, kasbiy ta’lim tizimini tubdan rivojlantirish va yoshlar uchun imkoniyatlar chegarasini kengaytirish borasida olib borilayotgan amaliy va tizimli ishlar tahsinga loyiq va yuqori baholanishi shart.
Ushbu tashrif O‘zbekiston va Germaniya o‘rtasidagi ijtimoiy himoya va inklyuziv ta’lim sohasidagi tajriba almashinuvini yangi bosqichga olib chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.
…