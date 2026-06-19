Oliy darajadagi O‘zbekiston va Germaniya Birinchi xonimlari uchrashuvi...

·28·O‘zbekiston
Oliy darajadagi O‘zbekiston va Germaniya Birinchi xonimlari uchrashuvi...

Germaniya Federal Prezidenti Frank-Valter Shtaynmayerning mamlakatimizga rasmiy tashrifi doirasida ikki davlat o‘rtasidagi madaniy va ijtimoiy aloqalarni yanada mustahkamlovchi muhim uchrashuv bo‘lib o‘tdi. O‘zbekiston Respublikasi Birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyeva va Germaniya Birinchi xonimi Elke Byudenbender o‘rtasida samimiy va do‘stona suhbat tashkil etildi.

Ushbu samimiy muloqotning mantiqiy davomi sifatida, davlat rahbarlarining rafiqalari Ijtimoiy himoya milliy agentligi huzuridagi Xalqaro inklyuziv xabga tashrif buyurdilar.

Teng imkoniyatlar va zamonaviy ta’lim makoni

Oliy martabali mehmonga xabning jamiyatda inklyuzivlikni ta’minlash va yoshlarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan keng qamrovli faoliyati atroflicha taqdim etildi. Markaz asosan quyidagi muhim yo‘nalishlarda ish olib bormoqda:

  • Inklyuziv kasbiy ta’lim: Nogironligi bo‘lgan shaxslar va yoshlarning zamonaviy, jamiyatda munosib o‘rin topishiga ko‘maklashuvchi kasblarni egallashi uchun sharoit yaratish.

  • Zamonaviy texnologiyalar: O‘quv jarayoniga ilg‘or ta’lim texnologiyalari va interfaol metodlarni faol joriy etish.

  • Mehnat bozoriga moslashish: Yoshlarni bugungi kunda eng xaridorgir va talab yuqori bo‘lgan ko‘nikmalarga o‘rgatish.

Ustaxonalar va jonli muloqot

Tashrif davomida Birinchi xonimlar shunchaki taqdimot bilan cheklanib qolmay, xabning o‘quv ustaxonalari va bu yerda hayotga tatbiq etilayotgan amaliy loyihalar bilan yaqindan tanishdilar.

Eng e’tiborli jihati, Ziroat Mirziyoyeva va Elke Byudenbender markazda tahsil olayotgan o‘quvchilar bilan bevosita, samimiy muloqotda bo‘lib, ularning mashg‘ulotlari va kelajakdagi rejalari bilan qiziqdilar.

Germaniya Birinchi xonimi Elke Byudenbenderning e’tirofi:

O‘zbekistonda inklyuziv jamiyatni shakllantirish, kasbiy ta’lim tizimini tubdan rivojlantirish va yoshlar uchun imkoniyatlar chegarasini kengaytirish borasida olib borilayotgan amaliy va tizimli ishlar tahsinga loyiq va yuqori baholanishi shart.

Ushbu tashrif O‘zbekiston va Germaniya o‘rtasidagi ijtimoiy himoya va inklyuziv ta’lim sohasidagi tajriba almashinuvini yangi bosqichga olib chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon banki vitse-prezidenti Mirzo Ulug‘bek tumanining raqamli tizimini yuqori baholadiJahon banki vitse-prezidenti Mirzo Ulug‘bek tumanining raqamli tizimini yuqori baholadiBugun, 12:43Global e’tirof: Toshkent o‘zgarish sur’atlari bo‘yicha dunyoda kuchli uchlikka kirdi!Global e’tirof: Toshkent o‘zgarish sur’atlari bo‘yicha dunyoda kuchli uchlikka kirdi!Bugun, 12:13Baxtiyor Islomov Oliy sud raisi lavozimidan ozod etilishi kutilmoqdaBaxtiyor Islomov Oliy sud raisi lavozimidan ozod etilishi kutilmoqdaKecha, 22:00Mirziyoyev va Shtaynmayer qator qo‘shma loyihalarga start berdiMirziyoyev va Shtaynmayer qator qo‘shma loyihalarga start berdiKecha, 12:54Abdulla Qodiriy ko‘chasida yangi burilish joyi ochildiAbdulla Qodiriy ko‘chasida yangi burilish joyi ochildiKecha, 11:43Shavkat Mirziyoyev o‘yin sabab davlat tashkilotlarida ish vaqtini o‘zgartirdiShavkat Mirziyoyev o‘yin sabab davlat tashkilotlarida ish vaqtini o‘zgartirdi17.06, 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan