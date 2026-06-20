Tarixiy voqea: O‘zbekiston Oliy sudiga ilk bor ayol kishi rahbarlik qiladi
O‘zbekiston sud-huquq tizimida yirik va tarixiy yangilik arafasida turibmiz. Mamlakat Prezidenti tomonidan Oliy Majlis Senatiga Robaxon Mahmudovani Oliy sud raisi lavozimiga tayinlash bo‘yicha rasmiy taqdimnoma kiritildi.
Agar Senat ushbu nomzodni ma’qullasa, bu mustaqil O‘zbekiston tarixidagi juda muhim pretsedentga (o‘xshashi yo‘q voqelikka) aylanadi.
Nomzodning qisqacha profili va tajribasi
Robaxon Mahmudova davlat boshqaruvi va sud hokimiyati tizimida chuqur iz qoldirgan va katta obro‘ga ega bo‘lgan rahbarlardan biridir:
Sud tizimidagi mavqei: U soha uchun begona emas. Muqaddam Oliy sud raisining birinchi o‘rinbosari — ma’muriy ishlar bo‘yicha sudlov hay’ati raisi lavozimida ko‘p yillar davomida samarali faoliyat yuritgan.
Siyosiy maydondagi yetakchiligi: Oliy sud raisligiga nomzod sifatida ko‘rsatilgunga qadar u «Adolat» sotsial-demokratik partiyasi siyosiy kengashi raisi lavozimida ishlab kelayotgan edi.
Nima uchun bu tayinlov tarixiy ahamiyatga ega?
Gender tenglik va yuqori ishonch:
Shu paytgacha mamlakatimizning eng yuqori sud organi — Oliy sudga biror marta ham ayol kishi rahbarlik qilmagan. Robaxon Mahmudovaning ushbu mas’uliyatli lavozimga loyiq ko‘rilishi o‘zbek siyosati va sud tizimida xotin-qizlarning roli hamda nufuzi yangi bosqichga chiqqanidan dalolat beradi.
Mazkur nomzod Senatning navbatdagi yalpi majlisida senatorlar tomonidan ko‘rib chiqiladi va ovoz berish jarayonidan so‘ng rasman tasdiqlanadi. Yangi tafsilotlarni kuzatib boramiz.
…