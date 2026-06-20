Tarixiy voqea: O‘zbekiston Oliy sudiga ilk bor ayol kishi rahbarlik qiladi

·20·O‘zbekiston
Tarixiy voqea: O‘zbekiston Oliy sudiga ilk bor ayol kishi rahbarlik qiladi

O‘zbekiston sud-huquq tizimida yirik va tarixiy yangilik arafasida turibmiz. Mamlakat Prezidenti tomonidan Oliy Majlis Senatiga Robaxon Mahmudovani Oliy sud raisi lavozimiga tayinlash bo‘yicha rasmiy taqdimnoma kiritildi.

Agar Senat ushbu nomzodni ma’qullasa, bu mustaqil O‘zbekiston tarixidagi juda muhim pretsedentga (o‘xshashi yo‘q voqelikka) aylanadi.

Nomzodning qisqacha profili va tajribasi

Robaxon Mahmudova davlat boshqaruvi va sud hokimiyati tizimida chuqur iz qoldirgan va katta obro‘ga ega bo‘lgan rahbarlardan biridir:

  • Sud tizimidagi mavqei: U soha uchun begona emas. Muqaddam Oliy sud raisining birinchi o‘rinbosari — ma’muriy ishlar bo‘yicha sudlov hay’ati raisi lavozimida ko‘p yillar davomida samarali faoliyat yuritgan.

  • Siyosiy maydondagi yetakchiligi: Oliy sud raisligiga nomzod sifatida ko‘rsatilgunga qadar u «Adolat» sotsial-demokratik partiyasi siyosiy kengashi raisi lavozimida ishlab kelayotgan edi.

Nima uchun bu tayinlov tarixiy ahamiyatga ega?

Gender tenglik va yuqori ishonch:

Shu paytgacha mamlakatimizning eng yuqori sud organi — Oliy sudga biror marta ham ayol kishi rahbarlik qilmagan. Robaxon Mahmudovaning ushbu mas’uliyatli lavozimga loyiq ko‘rilishi o‘zbek siyosati va sud tizimida xotin-qizlarning roli hamda nufuzi yangi bosqichga chiqqanidan dalolat beradi.

Mazkur nomzod Senatning navbatdagi yalpi majlisida senatorlar tomonidan ko‘rib chiqiladi va ovoz berish jarayonidan so‘ng rasman tasdiqlanadi. Yangi tafsilotlarni kuzatib boramiz.

O'zbekistonRobohn MahmudovaOliy Majlis«Adolat»
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston dunyoning eng tinch davlatlari qatorida 37-o‘ringa ko‘tarildiO‘zbekiston dunyoning eng tinch davlatlari qatorida 37-o‘ringa ko‘tarildiBugun, 17:18O‘zbekistonda 2040 yilga borib suv tanqisligi kuchayishi mumkinO‘zbekistonda 2040 yilga borib suv tanqisligi kuchayishi mumkinBugun, 16:15O‘zbekistonda 1-sinfga onlayn qabul rasman bugundan boshlandiO‘zbekistonda 1-sinfga onlayn qabul rasman bugundan boshlandiBugun, 11:2720 iyun kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida gaz ta’minoti to‘xtatiladi20 iyun kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida gaz ta’minoti to‘xtatiladiKecha, 22:58O‘zgidrometdan favqulodda ogohlantirishO‘zgidrometdan favqulodda ogohlantirishKecha, 17:40Yomg‘irdan so‘ng Toshkent osmonida qo‘shkamalak paydo bo‘ldiYomg‘irdan so‘ng Toshkent osmonida qo‘shkamalak paydo bo‘ldiKecha, 17:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi