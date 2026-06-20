O‘zbekiston dunyoning eng tinch davlatlari qatorida 37-o‘ringa ko‘tarildi

·31·O‘zbekiston
O‘zbekiston dunyoning eng tinch davlatlari qatorida 37-o‘ringa ko‘tarildi

Dunyo mamlakatlaridagi xavfsizlik, barqarorlik va tinchlik darajasini baholovchi nufuzli Global Peace Index 2026 (Global tinchlikparvarlik indeksi) hisoboti e’lon qilindi. Yangilangan reytingda O‘zbekiston o‘zining ijobiy ko‘rsatkichlari bilan xalqaro hamjamiyat e’tiborini tortdi va sayyoramizning eng barqaror davlatlari qatoridan mustahkam joy oldi.

Mamlakatimiz o‘tgan yilgi ko‘rsatkichiga nisbatan birdaniga 10 pog‘onaga yuqorilab, dunyo miqyosida eng tez va yuqori o‘sish sur’atlarini namoyish etgan davlatlardan biriga aylandi.

Dunyo va mintaqa tarozisi: Reyting raqamlarda

Joriy yilgi hisobotda jami 163 ta mustaqil davlat qatnashgan bo‘lib, undagi vaziyat va o‘rinlar quyidagicha taqsimlandi:

Geografik maqomi / Hudud

Davlat

Global reytingdagi o‘rni

Ahamiyati va tavsifi

Dunyo yetakchisi

Islandiya

1-o‘rin

Sayyoraning eng xavfsiz va tinch mamlakati

Mintaqa peshqadami

O‘zbekiston

37-o‘rin

Markaziy Osiyoda 1-o‘rin, yil davomida +10 pozitsiya o‘sish

Reyting yakuni

Rossiya

163-o‘rin

Davom etayotgan nizolar tufayli ro‘yxatning eng oxirida

Markaziy Osiyo va sobiq ittifoq hududidagi mavqe

O‘zbekiston nafaqat o‘z ko‘rsatkichlarini yaxshiladi, balki geosiyosiy hududda ham yetakchi pozitsiyaga chiqib oldi:

  • Markaziy Osiyoda mutlaq lider: Respublika mintaqada xavfsizlik va ichki barqarorlik darajasi eng yuqori davlat sifatida rasman e’tirof etildi.

  • Postsovet hududidagi tartib: Sobiq ittifoq makonida O‘zbekistondan yuqoriroq ko‘rsatkichni faqat Yevropa Ittifoqi va NATO a’zosi hisoblangan Boltiqbo‘yi davlatlari (Latviya, Litva va Estoniya) qayd etgan, xolos.

Indeks nimalarga asoslanadi?

Global Peace Index reytingini tuzishda ekspertlar mamlakatdagi ichki va tashqi nizolar, jinoyatchilik darajasi, siyosiy barqarorlik, qurollanish hajmi va fuqarolarning xavfsizlik hissi kabi 20 dan ortiq muhim mezonlarni hisobga olishadi. O‘zbekistonning 37-o‘ringa chiqishi — yurtdagi ichki xotirjamlik va tinchlik siyosatining xalqaro miqyosdagi navbatdagi tan olinishidir.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jalaquduqda kuchli jala yog‘moqda: kadrlar diqqat markazidaJalaquduqda kuchli jala yog‘moqda: kadrlar diqqat markazidaBugun, 18:02Tarixiy voqea: O‘zbekiston Oliy sudiga ilk bor ayol kishi rahbarlik qiladiTarixiy voqea: O‘zbekiston Oliy sudiga ilk bor ayol kishi rahbarlik qiladiBugun, 16:39O‘zbekistonda 2040 yilga borib suv tanqisligi kuchayishi mumkinO‘zbekistonda 2040 yilga borib suv tanqisligi kuchayishi mumkinBugun, 16:15O‘zbekistonda 1-sinfga onlayn qabul rasman bugundan boshlandiO‘zbekistonda 1-sinfga onlayn qabul rasman bugundan boshlandiBugun, 11:2720 iyun kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida gaz ta’minoti to‘xtatiladi20 iyun kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida gaz ta’minoti to‘xtatiladiKecha, 22:58O‘zgidrometdan favqulodda ogohlantirishO‘zgidrometdan favqulodda ogohlantirishKecha, 17:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi