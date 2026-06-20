O‘zbekiston dunyoning eng tinch davlatlari qatorida 37-o‘ringa ko‘tarildi
Dunyo mamlakatlaridagi xavfsizlik, barqarorlik va tinchlik darajasini baholovchi nufuzli Global Peace Index 2026 (Global tinchlikparvarlik indeksi) hisoboti e’lon qilindi. Yangilangan reytingda O‘zbekiston o‘zining ijobiy ko‘rsatkichlari bilan xalqaro hamjamiyat e’tiborini tortdi va sayyoramizning eng barqaror davlatlari qatoridan mustahkam joy oldi.
Mamlakatimiz o‘tgan yilgi ko‘rsatkichiga nisbatan birdaniga 10 pog‘onaga yuqorilab, dunyo miqyosida eng tez va yuqori o‘sish sur’atlarini namoyish etgan davlatlardan biriga aylandi.
Dunyo va mintaqa tarozisi: Reyting raqamlarda
Joriy yilgi hisobotda jami 163 ta mustaqil davlat qatnashgan bo‘lib, undagi vaziyat va o‘rinlar quyidagicha taqsimlandi:
Geografik maqomi / Hudud
Davlat
Global reytingdagi o‘rni
Ahamiyati va tavsifi
Dunyo yetakchisi
Islandiya
1-o‘rin
Sayyoraning eng xavfsiz va tinch mamlakati
Mintaqa peshqadami
O‘zbekiston
37-o‘rin
Markaziy Osiyoda 1-o‘rin, yil davomida +10 pozitsiya o‘sish
Reyting yakuni
Rossiya
163-o‘rin
Davom etayotgan nizolar tufayli ro‘yxatning eng oxirida
Markaziy Osiyo va sobiq ittifoq hududidagi mavqe
O‘zbekiston nafaqat o‘z ko‘rsatkichlarini yaxshiladi, balki geosiyosiy hududda ham yetakchi pozitsiyaga chiqib oldi:
Markaziy Osiyoda mutlaq lider: Respublika mintaqada xavfsizlik va ichki barqarorlik darajasi eng yuqori davlat sifatida rasman e’tirof etildi.
Postsovet hududidagi tartib: Sobiq ittifoq makonida O‘zbekistondan yuqoriroq ko‘rsatkichni faqat Yevropa Ittifoqi va NATO a’zosi hisoblangan Boltiqbo‘yi davlatlari (Latviya, Litva va Estoniya) qayd etgan, xolos.
Indeks nimalarga asoslanadi?
Global Peace Index reytingini tuzishda ekspertlar mamlakatdagi ichki va tashqi nizolar, jinoyatchilik darajasi, siyosiy barqarorlik, qurollanish hajmi va fuqarolarning xavfsizlik hissi kabi 20 dan ortiq muhim mezonlarni hisobga olishadi. O‘zbekistonning 37-o‘ringa chiqishi — yurtdagi ichki xotirjamlik va tinchlik siyosatining xalqaro miqyosdagi navbatdagi tan olinishidir.
…