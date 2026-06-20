O‘zbekiston banklari qancha pulni aylantirayotgani ma’lum bo‘ldi

·25·O‘zbekiston
O‘zbekiston banklari qancha pulni aylantirayotgani ma’lum bo‘ldi

O‘zbekiston bank tizimida yirik moliyaviy muassasalarning ustunligi saqlanib qolmoqda. Markaziy bank ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yil 1 may holatida mamlakatdagi 34 ta tijorat bankining jami aktivlari 962,8 trillion so‘mga yetgan.

Tahlillarga ko‘ra, aktivlar hajmi 30 trillion so‘mdan yuqori bo‘lgan 12 ta yirik bank mamlakat bank tizimida hal qiluvchi o‘rinni egallab turibdi. Ularning hissasiga umumiy aktivlarning qariyb 80 foizi yoki 767,6 trillion so‘m to‘g‘ri keladi.

Kreditlash sohasida ham asosiy yuk aynan shu banklar zimmasida. Bank tizimidagi jami 629 trillion so‘mlik kredit portfelining 521,5 trillion so‘mi, ya’ni 83 foizi yirik banklar hissasiga to‘g‘ri kelgan.

Ma’lum qilinishicha, kreditlar tarkibida uzoq muddatli moliyalashtirish ustunlik qilmoqda. Bugungi kunda uzoq muddatli kreditlar hajmi 552,8 trillion so‘mni tashkil etgan bo‘lib, shundan 459,6 trillion so‘mi yirik banklar tomonidan ajratilgan.

Shuningdek, banklarning kapitallashuv darajasi ham yuqori ko‘rsatkichlarni qayd etmoqda. Tizimning umumiy kapitali 144 trillion so‘mga yetgan bo‘lsa, uning 111 trillion so‘mi eng yirik banklar hissasiga to‘g‘ri keladi.

Markaziy bank hisobotiga ko‘ra, joriy yilning 1 may holatiga bank tizimi 6,9 trillion so‘m sof foyda qayd etgan. Kapital monandligi darajasi esa 18,4 foizni tashkil etgan bo‘lib, bu moliyaviy barqarorlikning muhim ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanadi.

Omonatlar hajmi ham o‘sish tendensiyasini saqlab qolmoqda. Aholi depozitlari 170,2 trillion so‘mga, yuridik shaxslar mablag‘lari esa 274,2 trillion so‘mga yetgan. Mutaxassislar ta’kidlashicha, mablag‘larning asosiy qismi yirik banklarda jamlangan bo‘lsa-da, o‘rta va kichik banklarda ham depozit bazasi bosqichma-bosqich kengayib bormoqda.

O'zbekistonMarkaziy bank
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jalaquduqda kuchli jala yog‘moqda: kadrlar diqqat markazidaJalaquduqda kuchli jala yog‘moqda: kadrlar diqqat markazidaBugun, 18:02O‘zbekiston dunyoning eng tinch davlatlari qatorida 37-o‘ringa ko‘tarildiO‘zbekiston dunyoning eng tinch davlatlari qatorida 37-o‘ringa ko‘tarildiBugun, 17:18Tarixiy voqea: O‘zbekiston Oliy sudiga ilk bor ayol kishi rahbarlik qiladiTarixiy voqea: O‘zbekiston Oliy sudiga ilk bor ayol kishi rahbarlik qiladiBugun, 16:39O‘zbekistonda 2040 yilga borib suv tanqisligi kuchayishi mumkinO‘zbekistonda 2040 yilga borib suv tanqisligi kuchayishi mumkinBugun, 16:15O‘zbekistonda 1-sinfga onlayn qabul rasman bugundan boshlandiO‘zbekistonda 1-sinfga onlayn qabul rasman bugundan boshlandiBugun, 11:2720 iyun kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida gaz ta’minoti to‘xtatiladi20 iyun kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida gaz ta’minoti to‘xtatiladiKecha, 22:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi