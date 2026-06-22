O‘zgidromet ogohlantirdi: qator hududlarda sel xavfi kuchaymoqda

·22·O‘zbekiston
O‘zgidromet ogohlantirdi: qator hududlarda sel xavfi kuchaymoqda

O‘zbekistonning bir qator tog‘li va tog‘ oldi hududlarida yaqin kunlarda sel-suv toshqini xavfi yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda “O‘zgidromet” agentligi direktori Sherzod Habibullayev ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, 23–27 iyun kunlari kuzatilishi kutilgan yog‘ingarchiliklar sababli ayrim hududlarda sel oqimlari shakllanishi ehtimoli yuqori. Xususan, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax, Toshkent, Namangan, Farg‘ona va Andijon viloyatlarining tog‘li hamda tog‘ oldi tumanlari xavfli hududlar sifatida qayd etilgan.

Mutaxassislar ushbu hududlarda yashovchi aholi, dam oluvchilar va tog‘ yo‘llarida harakatlanuvchi haydovchilarni ehtiyotkor bo‘lishga chaqirmoqda. Ayniqsa, kuchli yomg‘irlar oqibatida soy va daryolarda suv sathi keskin ko‘tarilishi mumkinligi ta’kidlanmoqda.

Shuningdek, respublika bo‘ylab ayrim joylarda qisqa muddatli kuchli yog‘ingarchiliklar kuzatilishi natijasida shahar va qishloqlarda yomg‘ir suvlari to‘planib, mahalliy suv toshqinlari yuzaga kelishi ehtimoli ham bor.

“O‘zgidromet” prognozlariga ko‘ra, 23 iyun kuni mamlakatning shimoli-g‘arbiy hududlarida, 24 iyunda esa Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlari hamda Farg‘ona vodiysida ayrim joylarda momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda.

25–26 iyun kunlari esa respublika hududida asosan quruq ob-havo saqlanib qoladi. Shu bilan birga, havo harorati ko‘pchilik hududlarda 33–38 daraja atrofida bo‘lishi, janubiy viloyatlarda esa ayrim joylarda 41–44 darajagacha ko‘tarilishi prognoz qilinmoqda.

O'zbekistonO'zgidrometSherzod HabibullayevToshkentSamarqand
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent viloyatidagi chegara bojxona posti zamonaviylashtiriladiToshkent viloyatidagi chegara bojxona posti zamonaviylashtiriladiBugun, 12:12O‘zbekistonda 1-sinfga qabul jarayoni boshlandiO‘zbekistonda 1-sinfga qabul jarayoni boshlandiBugun, 12:04Toshkentda hafta davomida harorat 39 darajagacha ko‘tarilishi mumkinToshkentda hafta davomida harorat 39 darajagacha ko‘tarilishi mumkinBugun, 11:23«Yangi Toshkent»da markazlashgan isitish va sovitish tizimi joriy etiladi«Yangi Toshkent»da markazlashgan isitish va sovitish tizimi joriy etiladiBugun, 11:06Toshkentda avtobus yo‘laklari deliniatorlar bilan ajratilmoqdaToshkentda avtobus yo‘laklari deliniatorlar bilan ajratilmoqdaKecha, 20:15Toshkent avtobuslarida konditsionerlar majburiy ishlatiladiToshkent avtobuslarida konditsionerlar majburiy ishlatiladiKecha, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ichki ishlar organlariga yangi ma’muriy vakolatlar berildi
Ichki ishlar organlariga yangi ma’muriy vakolatlar berildi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi