O‘zbekiston-Portugaliya o‘yini sababli Toshkent metrosining ish vaqti uzaytiriladi

·0·O‘zbekiston
O‘zbekiston-Portugaliya o‘yini sababli Toshkent metrosining ish vaqti uzaytiriladi

Toshkent metropoliteni O‘zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionati doirasida Portugaliyaga qarshi uchrashuvi munosabati bilan ish rejimiga o‘zgartirish kiritilishini ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, 24 iyun kuni metro poyezdlari yo‘lovchilarga tungi soat 01:00 ga qadar xizmat ko‘rsatadi.

Mazkur qaror futbol muxlislarining uchrashuvdan so‘ng uylariga qulay va xavfsiz yetib borishini ta’minlash maqsadida qabul qilingan.

Shu tariqa, poytaxt metrosi odatdagi jadvalga nisbatan qo‘shimcha vaqt davomida faoliyat yuritib, minglab yo‘lovchilar uchun qulaylik yaratadi.

Mutasaddilar yo‘lovchilardan metro xizmatlaridan oqilona foydalanish va bekatlardagi tartib-qoidalarga rioya qilishni so‘ramoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi Toshkentda noyob termoregulyatsiya va eko-qayta ishlash tizimi joriy etiladiYangi Toshkentda noyob termoregulyatsiya va eko-qayta ishlash tizimi joriy etiladiBugun, 13:31Toshkentda 169 ta yo‘nalishda avtobus konditsionerlari nazoratga olindiToshkentda 169 ta yo‘nalishda avtobus konditsionerlari nazoratga olindiBugun, 13:18Toshkent viloyatidagi chegara bojxona posti zamonaviylashtiriladiToshkent viloyatidagi chegara bojxona posti zamonaviylashtiriladiBugun, 12:12O‘zbekistonda 1-sinfga qabul jarayoni boshlandiO‘zbekistonda 1-sinfga qabul jarayoni boshlandiBugun, 12:04O‘zgidromet ogohlantirdi: qator hududlarda sel xavfi kuchaymoqdaO‘zgidromet ogohlantirdi: qator hududlarda sel xavfi kuchaymoqdaBugun, 11:33Toshkentda hafta davomida harorat 39 darajagacha ko‘tarilishi mumkinToshkentda hafta davomida harorat 39 darajagacha ko‘tarilishi mumkinBugun, 11:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ichki ishlar organlariga yangi ma’muriy vakolatlar berildi
Ichki ishlar organlariga yangi ma’muriy vakolatlar berildi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi