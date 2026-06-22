O‘zbekiston-Portugaliya o‘yini sababli Toshkent metrosining ish vaqti uzaytiriladi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Toshkent metropoliteni O‘zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionati doirasida Portugaliyaga qarshi uchrashuvi munosabati bilan ish rejimiga o‘zgartirish kiritilishini ma’lum qildi.
Qayd etilishicha, 24 iyun kuni metro poyezdlari yo‘lovchilarga tungi soat 01:00 ga qadar xizmat ko‘rsatadi.
Mazkur qaror futbol muxlislarining uchrashuvdan so‘ng uylariga qulay va xavfsiz yetib borishini ta’minlash maqsadida qabul qilingan.
Shu tariqa, poytaxt metrosi odatdagi jadvalga nisbatan qo‘shimcha vaqt davomida faoliyat yuritib, minglab yo‘lovchilar uchun qulaylik yaratadi.
Mutasaddilar yo‘lovchilardan metro xizmatlaridan oqilona foydalanish va bekatlardagi tartib-qoidalarga rioya qilishni so‘ramoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…