Maktab va shifoxonalar yaqinidagi AYOQSHlar xavfsiz hududlarga ko‘chirilishi mumkin

·31·O‘zbekiston
Maktab va shifoxonalar yaqinidagi AYOQSHlar xavfsiz hududlarga ko‘chirilishi mumkin

O‘zbekistonda yoqilg‘i quyish va gaz to‘ldirish shoxobchalarining xavfsizlik talablariga mosligi keng ko‘lamda o‘rganiladi. Hukumat qaroriga ko‘ra, maktablar, bolalar bog‘chalari, shifoxonalar va turar joy massivlariga juda yaqin joylashgan AYOQSH, AGTKSH hamda AGQSHlar bo‘yicha maxsus reyestr shakllantiriladi.

Tekshiruv davomida obyektlarning amaldagi me’yorlarga qay darajada javob berishi baholanadi. Xavfsizlik talablarini buzgan yoki ijtimoiy obyektlarga me’yordan ortiq yaqin qurilgan shoxobchalar bo‘yicha alohida takliflar tayyorlanadi.

Ko‘rib chiqilayotgan choralar orasida bunday obyektlarni bosqichma-bosqich xavfsiz hududlarga ko‘chirish yoki ularni butunlay tugatish ham bor.

Hozirga qadar respublika bo‘yicha 46 mingdan ortiq qoidabuzarlik aniqlangan. Shuningdek, 464 ta shoxobcha faoliyati vaqtincha to‘xtatilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vetnamga boruvchi o‘zbekistonliklar uchun yangi talab joriy etildiVetnamga boruvchi o‘zbekistonliklar uchun yangi talab joriy etildiBugun, 14:59Namangan aeroportida 175 million dollarlik yangi terminal qurilmoqdaNamangan aeroportida 175 million dollarlik yangi terminal qurilmoqdaBugun, 12:52Bu hafta qaysi hududlarda yomg‘ir yog‘adi?Bu hafta qaysi hududlarda yomg‘ir yog‘adi?Bugun, 11:40O‘zbekistonda tekshiruvlar kuchaydi: yuzlab zapravkalar yopildiO‘zbekistonda tekshiruvlar kuchaydi: yuzlab zapravkalar yopildiKecha, 19:54Maktab, bog‘cha, shifoxonaga yaqin joylashgan gaz va yoqilg‘i quyish shahobchalari ko‘chiriladiMaktab, bog‘cha, shifoxonaga yaqin joylashgan gaz va yoqilg‘i quyish shahobchalari ko‘chiriladiKecha, 17:17O‘zbekiston-Portugaliya o‘yini sababli Toshkent metrosining ish vaqti uzaytiriladiO‘zbekiston-Portugaliya o‘yini sababli Toshkent metrosining ish vaqti uzaytiriladiKecha, 13:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Namangan tarix yozdi: Gullar festivali Ginnes rekordiga kirdi (video)
Namangan tarix yozdi: Gullar festivali Ginnes rekordiga kirdi (video)
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi