Shavkat Mirziyoyev Gruziyaning oliy ordeni bilan taqdirlandi (video)

·22·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Gruziyaning oliy ordeni bilan taqdirlandi (video)

Tbilisi shahrida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Gruziyaning oliy davlat mukofotlaridan biri — «Oltin mo‘yna» ordeni bilan taqdirlash marosimi bo‘lib o‘tdi.

Yuksak mukofot davlatimiz rahbariga O‘zbekiston va Gruziya o‘rtasidagi ko‘p qirrali munosabatlarni rivojlantirishga qo‘shgan katta hissasi uchun topshirildi.

Ordenni Gruziya Prezidenti topshirdi

«Oltin mo‘yna» ordenini O‘zbekiston yetakchisiga Gruziya Prezidenti Mixail Kavelashvili tantanali ravishda topshirdi.

Marosim Tbilisi shahrida o‘tkazilayotgan rasmiy tadbirlar doirasida tashkil etildi.

Mirziyoyev Gruziya rahbariyatiga minnatdorlik bildirdi

Shavkat Mirziyoyev yuksak mukofot uchun Gruziya Prezidenti Mixail Kavelashvili, Bosh vazir Irakliy Kobaxidze va Parlament Raisi Shalva Papuashviliga minnatdorlik bildirdi.

Davlatimiz rahbari do‘st Gruziya xalqiga tinchlik, farovonlik va ravnaq tiladi.

«Oltin mo‘yna» ordeni kimlarga beriladi?

Mazkur orden 1998 yilda ta’sis etilgan bo‘lib, Gruziyaning oliy davlat mukofotlaridan biri hisoblanadi.

U xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan aloqalarni mustahkamlash, shuningdek, gruzin madaniyati, ilm-fani va san’atini targ‘ib etishga qo‘shilgan alohida hissa uchun beriladi.

Orden nomi Oltin mo‘yna haqidagi qadimgi yunon afsonasi hamda hozirgi Gruziya hududida joylashgan tarixiy Kolxida o‘lkasi bilan bog‘liq.

Ilgari kimlar ushbu mukofotni olgan?

Turli yillarda «Oltin mo‘yna» ordeni bilan qator taniqli davlat arboblari taqdirlangan.

Ular orasida:

  • Buyuk Britaniya Qirolichasi Yelizaveta II;

  • Iordaniya Podshohi Abdulla II;

  • Germaniyaning sobiq kansleri Gerxard Shryoder;

  • Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an;

  • Ozarbayjonning sobiq prezidenti Haydar Aliyev bor.

Faxriy mehmonlar kitobiga tilak yozildi

Tadbir yakunida Shavkat Mirziyoyev Orbeliani saroyining Faxriy mehmonlar kitobiga samimiy tilaklarini yozib qoldirdi.

Ushbu mukofot O‘zbekiston va Gruziya o‘rtasidagi do‘stlik va hamkorlik munosabatlarining yuqori darajasini yana bir bor namoyon etdi.

Shavkat MirziyoyevTbilisiGruziyaO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga davlat tashrifi yakunlandi (video)Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga davlat tashrifi yakunlandi (video)Bugun, 12:25O‘zbekiston va Gruziya strategik sherikka aylandi (video)O‘zbekiston va Gruziya strategik sherikka aylandi (video)Bugun, 12:13Shavkat Mirziyoyev Tbilisida Gruziya qahramonlarini yod etdi (video)Shavkat Mirziyoyev Tbilisida Gruziya qahramonlarini yod etdi (video)Bugun, 11:59Mirziyoyev va Kobaxidze Mtasminda tog‘iga funikulyorda chiqdi (video)Mirziyoyev va Kobaxidze Mtasminda tog‘iga funikulyorda chiqdi (video)Bugun, 11:55O‘zbekiston OTMlarida yangi ta’lim yo‘nalishlari ochiladiO‘zbekiston OTMlarida yangi ta’lim yo‘nalishlari ochiladiBugun, 11:28Zarafshonda suv oqimi temiryo‘l infratuzilmasiga zarar yetkazdiZarafshonda suv oqimi temiryo‘l infratuzilmasiga zarar yetkazdiKecha, 17:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Bugun Yerda kuchli magnit bo‘roni kuzatilishi mumkin
Bugun Yerda kuchli magnit bo‘roni kuzatilishi mumkin