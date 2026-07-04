Shavkat Mirziyoyev Gruziyaning oliy ordeni bilan taqdirlandi (video)
Tbilisi shahrida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Gruziyaning oliy davlat mukofotlaridan biri — «Oltin mo‘yna» ordeni bilan taqdirlash marosimi bo‘lib o‘tdi.
Yuksak mukofot davlatimiz rahbariga O‘zbekiston va Gruziya o‘rtasidagi ko‘p qirrali munosabatlarni rivojlantirishga qo‘shgan katta hissasi uchun topshirildi.
Ordenni Gruziya Prezidenti topshirdi
«Oltin mo‘yna» ordenini O‘zbekiston yetakchisiga Gruziya Prezidenti Mixail Kavelashvili tantanali ravishda topshirdi.
Marosim Tbilisi shahrida o‘tkazilayotgan rasmiy tadbirlar doirasida tashkil etildi.
Mirziyoyev Gruziya rahbariyatiga minnatdorlik bildirdi
Shavkat Mirziyoyev yuksak mukofot uchun Gruziya Prezidenti Mixail Kavelashvili, Bosh vazir Irakliy Kobaxidze va Parlament Raisi Shalva Papuashviliga minnatdorlik bildirdi.
Davlatimiz rahbari do‘st Gruziya xalqiga tinchlik, farovonlik va ravnaq tiladi.
«Oltin mo‘yna» ordeni kimlarga beriladi?
Mazkur orden 1998 yilda ta’sis etilgan bo‘lib, Gruziyaning oliy davlat mukofotlaridan biri hisoblanadi.
U xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan aloqalarni mustahkamlash, shuningdek, gruzin madaniyati, ilm-fani va san’atini targ‘ib etishga qo‘shilgan alohida hissa uchun beriladi.
Orden nomi Oltin mo‘yna haqidagi qadimgi yunon afsonasi hamda hozirgi Gruziya hududida joylashgan tarixiy Kolxida o‘lkasi bilan bog‘liq.
Ilgari kimlar ushbu mukofotni olgan?
Turli yillarda «Oltin mo‘yna» ordeni bilan qator taniqli davlat arboblari taqdirlangan.
Ular orasida:
Buyuk Britaniya Qirolichasi Yelizaveta II;
Iordaniya Podshohi Abdulla II;
Germaniyaning sobiq kansleri Gerxard Shryoder;
Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an;
Ozarbayjonning sobiq prezidenti Haydar Aliyev bor.
Faxriy mehmonlar kitobiga tilak yozildi
Tadbir yakunida Shavkat Mirziyoyev Orbeliani saroyining Faxriy mehmonlar kitobiga samimiy tilaklarini yozib qoldirdi.
Ushbu mukofot O‘zbekiston va Gruziya o‘rtasidagi do‘stlik va hamkorlik munosabatlarining yuqori darajasini yana bir bor namoyon etdi.
…