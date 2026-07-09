Mutaxassis: O‘zbekistonda chaqaloqlar o‘limining 47 foizi birinchi oyda sodir bo‘ladi

·55·O‘zbekiston
Mutaxassis: O‘zbekistonda chaqaloqlar o‘limining 47 foizi birinchi oyda sodir bo‘ladi

O‘zbekistonda kelgusi besh yilda bolalar o‘limini sezilarli kamaytirish maqsad qilingan. 2025–2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyada bu ko‘rsatkichni har 1000 nafar bolaga 14,3 holatdan 8 holatgacha tushirish rejalashtirilmoqda.

Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi direktori Abdumannop Abduqayumovning ma’lum qilishicha, bunga pediatriya yordamini yangilash, kasalliklarni erta aniqlash va profilaktika ishlarini kuchaytirish orqali erishish ko‘zda tutilgan.

Uning so‘zlariga ko‘ra, O‘zbekiston oldida besh yil ichida bolalar o‘limi ko‘rsatkichini qariyb ikki barobar kamaytirish vazifasi turibdi. Yevropa Ittifoqi davlatlarida bu ko‘rsatkich har 1000 nafar bolaga 5 holatdan kam ekani ham taqqoslash uchun keltirilgan.

Sog‘liqni saqlash vazirligi ma’lumotlarida 2025 yilda chaqaloqlar o‘limi qariyb 7500 holat bo‘lgani qayd etilgan. 2024 yilda esa bu ko‘rsatkich 8300 tani tashkil qilgan.

Abduqayumov chaqaloqlar o‘limining deyarli yarmi, ya’ni 47 foizi hayotning birinchi 30 kunida yuz berishini aytdi. Shu sabab tug‘ruqxonalardagi tibbiy yordam, neonatal kuzatuv va uyga chiqqandan keyingi dastlabki haftalardagi nazorat muhim ahamiyat kasb etadi.

Xavf guruhida, avvalo, muddatidan oldin tug‘ilgan bolalar, tug‘ma nuqsonlar bilan dunyoga kelgan chaqaloqlar va irsiy kasalliklarga chalingan bolalar bor.

Ma’lumotlarga ko‘ra, mamlakatda har yili 48 mingdan ziyod bola tug‘ma yoki genetik patologiyalar bilan tug‘iladi. Shu bois erta tashxis, skrining va oilalar bilan profilaktik ishlarni kengaytirish asosiy yo‘nalishlardan biri sifatida belgilanmoqda.

O'zbekistonAbdumannop AbduqayumovYevropa IttifoqiSog'liqni saqlash vazirligiRespublika pediatriya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda marhumlardan qolgan qurollar topshirildi: DXX ikki holatni ma’lum qildiToshkentda marhumlardan qolgan qurollar topshirildi: DXX ikki holatni ma’lum qildiBugun, 10:01O‘zbekistonda 1 mln 535 ming talaba oliy ta’limda o‘qimoqdaO‘zbekistonda 1 mln 535 ming talaba oliy ta’limda o‘qimoqdaKecha, 20:12Toshkent qulay shaharlar reytingida 157-o‘rinni egalladiToshkent qulay shaharlar reytingida 157-o‘rinni egalladiKecha, 20:036,90 kilogramm! Farg‘onada gigant chaqaloq dunyoga keldi6,90 kilogramm! Farg‘onada gigant chaqaloq dunyoga keldiKecha, 19:50Soliq keshbeki bekor bo‘ladimi?Soliq keshbeki bekor bo‘ladimi?Kecha, 19:46O‘zbekistonda 1 kilogramm palov tayyorlash qancha turadi?O‘zbekistonda 1 kilogramm palov tayyorlash qancha turadi?Kecha, 17:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi