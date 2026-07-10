Xorijga ishga yuboruvchi kompaniyalar endi yangicha tartibda nazorat qilinadi

·0·O‘zbekiston
Xorijga ishga yuboruvchi kompaniyalar endi yangicha tartibda nazorat qilinadi

O‘zbekistondan tashqarida ish qidirayotgan fuqarolarni ishga joylashtirish bilan shug‘ullanuvchi tadbirkorlik subyektlari faoliyati endi elektron xavf tahlili orqali baholanadi.

Yangi tartib qonunbuzarlik ehtimolini avtomatlashtirilgan tarzda aniqlash va nazorat choralarini xavf darajasiga qarab tashkil etishni nazarda tutadi.

Hujjat davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi

Adliya vazirligi tomonidan «O‘zbekistondan tashqarida ish qidirayotgan shaxslarni ishga joylashtirish bo‘yicha faoliyat ustidan nazoratni amalga oshirishda “Xavfni tahlil qilish” elektron tizimini joriy etish tartibi to‘g‘risida»gi nizom davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi.

Hujjat 2026 yil 9 iyul kuni 3895-son bilan ro‘yxatga olingan.

Qonunbuzarlik xavfi avtomatik baholanadi

Nizomga ko‘ra, xorijda ishga joylashtirish xizmatlarini ko‘rsatuvchi tadbirkorlik subyektlari faoliyatida qonunchilik buzilishi ehtimoli avtomatlashtirilgan tarzda baholanadi.

Bu tizim nazoratni umumiy tekshiruvlar emas, balki aniq xavf darajasi asosida tashkil etishga qaratilgan.

Ma’lumotlar turli manbalardan olinadi

Xavf darajasini aniqlashda bir nechta manbalardagi ma’lumotlar tahlil qilinadi.

Jumladan:

  • davlat organlarining axborot tizimlari;

  • statistik ma’lumotlar;

  • jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari;

  • ommaviy axborot vositalaridagi ma’lumotlar;

  • qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa manbalar.

Shu bilan birga, xavf tahlilini o‘tkazish jarayonida tadbirkorlik subyektlaridan qo‘shimcha hujjatlar yoki ma’lumotlar talab qilinishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

Kompaniyalar uch toifaga ajratiladi

Yangi tartibga muvofiq, xorijga ishga joylashtirish faoliyati bilan shug‘ullanuvchi subyektlar huquqbuzarlik xavfiga qarab uch toifaga bo‘linadi:

  • yuqori xavf;

  • o‘rta xavf;

  • past xavf.

Yuqori va o‘rta xavf toifasiga kiruvchi subyektlarga nisbatan qonunchilik asosida profilaktika tadbirlari va tekshiruvlar o‘tkazilishi mumkin.

Past xavf toifasida tekshiruv bo‘lmaydi

Past xavf toifasiga kiritilgan tadbirkorlik subyektlarida tekshiruvlar amalga oshirilmaydi.

Bu qoida qonunga rioya qilayotgan va xavf darajasi past deb baholangan kompaniyalar uchun ortiqcha ma’muriy bosimni kamaytirishga xizmat qilishi mumkin.

Elektron baholash jazo uchun mustaqil asos emas

Nizomda muhim jihat alohida qayd etilgan: elektron tizim tomonidan aniqlangan xavf darajasi tadbirkorlik subyektiga nisbatan to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir choralarini qo‘llash uchun mustaqil asos hisoblanmaydi.

Ya’ni xavf tahlili nazoratni rejalashtirish va profilaktika choralarini belgilashda yo‘naltiruvchi mexanizm bo‘ladi.

Migratsiya xizmatlari bozorida yangi bosqich

Ushbu tartib xorijda ish izlayotgan fuqarolar manfaatlarini himoya qilish, ishga joylashtirish xizmatlari bozorida shaffoflikni oshirish va qonunbuzarlik xavfi yuqori bo‘lgan subyektlarni barvaqt aniqlashga qaratilgan.

Endilikda asosiy e’tibor hammaga bir xil tekshiruv o‘tkazishga emas, balki xavf bor joyni aniqlash va nazoratni shu asosda kuchaytirishga qaratiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadbirkorlarga yengillik: «SES» tekshiruvlarini o‘tkazish tartibi o‘zgardiTadbirkorlarga yengillik: «SES» tekshiruvlarini o‘tkazish tartibi o‘zgardiBugun, 11:46O‘zbekistonda turizm uchun yangi imtiyoz: tadbirkorlarga QQSning 50%i qaytariladiO‘zbekistonda turizm uchun yangi imtiyoz: tadbirkorlarga QQSning 50%i qaytariladiBugun, 11:38Alifbo islohoti atrofida bahs: ekspert eng katta xavfni aytdi...Alifbo islohoti atrofida bahs: ekspert eng katta xavfni aytdi...Bugun, 11:20Dam olish kunlari havo qanday bo‘ladi? O‘zgidrometdan muhim ogohlantirishDam olish kunlari havo qanday bo‘ladi? O‘zgidrometdan muhim ogohlantirishBugun, 11:14O‘zbekistonda «bolnichniy» to‘lash tartibi tubdan o‘zgarmoqda: 1 iyuldan yangi qoidalarO‘zbekistonda «bolnichniy» to‘lash tartibi tubdan o‘zgarmoqda: 1 iyuldan yangi qoidalarBugun, 11:09Yashnobodda Aviasozlar ko‘chasining bir qismi 20 kunga yopiladiYashnobodda Aviasozlar ko‘chasining bir qismi 20 kunga yopiladiBugun, 11:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija