Toshkent viloyatida 389 nafar shaxsdan sovuq qurollar olib qo‘yildi

·42·O‘zbekiston
Toshkent viloyatida 389 nafar shaxsdan sovuq qurollar olib qo‘yildi

Toshkent viloyatida «Xavfsiz va sog‘lom yurt» tezkor-profilaktik tadbirlari doirasida sovuq qurol va o‘tkir buyumlarni noqonuniy olib yurish holatlari aniqlandi.

8 kun davomida o‘tkazilgan reydlarda huquq-tartibot xodimlari 389 nafar shaxsni aniqlagan. Ular yonida turli o‘tkir va xavfli buyumlar bo‘lgani aytilmoqda.

«Tig‘» profilaktik tadbirlari viloyatdagi jamoat joylari, bozorlar, ko‘chalar va aholi gavjum hududlarda davom etmoqda.

Reydlar davomida quyidagi buyumlar olib qo‘yilgan:

• 307 ta pichoq
• 66 ta kastet
• 8 ta bita
• 14 ta tig‘ va boshqa o‘tkir buyumlar

Ichki ishlar xodimlariga ko‘ra, ushbu buyumlarni o‘z vaqtida aniqlash tan jarohati yetkazish bilan bog‘liq bir qator jinoyatlarning oldini olishga xizmat qilgan.

Qonunchilikka ko‘ra, sovuq qurolni noqonuniy olib yurish uchun 1 BHMdan 5 BHMgacha jarima belgilangan. Holatga qarab boshqa ta’sir choralari ham qo‘llanishi mumkin.

Viloyat hududida profilaktik reydlar davom etmoqda.

Toshkent viloyatiTig‘Sovuq qurolPichoqKastetIchki ishlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda yangi oliy maktab ochiladi: bitiruvchilarga ikki diplom beriladiToshkentda yangi oliy maktab ochiladi: bitiruvchilarga ikki diplom beriladiKecha, 22:52Toshkentda xalqaro universitetlar shaharchasi quriladi: reja ma’qullandiToshkentda xalqaro universitetlar shaharchasi quriladi: reja ma’qullandiKecha, 22:30Prezidentning madaniyat bo‘yicha yangi vakili kimligi ma’lum bo‘ldiPrezidentning madaniyat bo‘yicha yangi vakili kimligi ma’lum bo‘ldiKecha, 17:31O‘zbekistonda jarima maydonchasi tizimi elektron shaklga o‘tmoqdaO‘zbekistonda jarima maydonchasi tizimi elektron shaklga o‘tmoqdaKecha, 15:05Sardor Umurzoqov yangi lavozimga tayinlandiSardor Umurzoqov yangi lavozimga tayinlandiKecha, 13:15«Tashabbusli budjet»ning ikkinchi mavsumi 15 iyuldan boshlanadi«Tashabbusli budjet»ning ikkinchi mavsumi 15 iyuldan boshlanadiKecha, 13:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija