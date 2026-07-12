Erling Xoland Angliyaga qarshi alamli o‘yindan so‘ng dil so‘zlarini aytdi
JCH-2026 chorakfinalida Angliya terma jamoasidan qabul qilingan alamli mag‘lubiyatdan (1:2) so‘ng, Norvegiya terma jamoasining yulduzli hujumchisi Erling Xoland o‘z fikrlarini bildirdi. Musobaqada haqiqiy sensatsiya ko‘rsatgan skandinaviyaliklar yetakchisi mag‘lubiyatga qaramay, jamoasi erishgan natija va yurtida uyg‘ongan futbol madaniyatidan cheksiz faxrlanishini yashirmadi. Zamin.uz hujumchining mashhur BBC nashriga bergan bayonotini taqdim etadi.
«Bu telbavor voqelikni inson o‘zi boshdan kechirishi kerak»
Xolandning ta’kidlashicha, terma jamoaning JCH-2026 dagi shiddatli yurishi butun Norvegiya xalqini bir maqsad yo‘lida birlashtira oldi va bu futbolchilar uchun eng katta yutuqdir.
Erling Xolandning ehtirosli fikrlaridan: "Bunday muvaffaqiyatga erishganimiz va Norvegiyadagi odamlarni birlashtira olganimiz bizni juda to‘lqinlantirmoqda. Biz tuhfa etgan quvonch tufayli vatanimizda ham, bu yerda — turnirda ham juda ko‘p ijobiy kayfiyat hukm surmoqda.
Hozir hamma narsani qayta mushohada qilish qiyin. Bu haqiqatan ham qandaydir telbavor voqelik. Buni tushunish uchun inson o‘zi boshdan kechirishi kerak. Men aynan shunga intilgandim".
«Biz Norvegiya haqida gapirishlariga majbur qildik»
Garchi Norvegiya terma jamoasi yarimfinal ostonasida to‘xtagan bo‘lsa-da, Xoland o‘z oldiga qo‘ygan eng asosiy strategik vazifani bajara olganiga ishonadi. Uning maqsadi nafaqat kubok yutish, balki o‘z vatanini jahon futboli elitasi qatoriga qo‘shish edi:
Grandlar maqomi: "Men Norvegiyani dunyo xaritasiga olib chiqishni va bizga dunyodagi eng yaxshi terma jamoalardan biri maqomini mustahkamlashni xohlagandim", — deydi to‘purar hujumchi.
Uddalangan vazifa: Futbolchi maqsadiga erishganini faxr bilan qayd etdi: "Menimcha, bu yerda biz Norvegiya haqida gapirishlariga majbur qila oldik".
Mundialning eng yorqin jamoasi
Eslatib o‘tamiz, JCH-2026 chorakfinalida Angliyaga 1:2 hisobida imkoniyatni boy bergan Norvegiya turnirni tark etdi. Biroq ularning pley-offda Braziliya kabi dunyo grandini mag‘lub etgani va ko‘rsatgan hujumkor futbollari ushbu mundial tarixida uzoq vaqt eslab qolinadigan bo‘ldi. Avvalroq jamoa bosh murabbiyi Stole Solbakken ham o‘yindan so‘ng yigitlarining matonati uchun ularni maqtab, ko‘z yoshlarini tiya olmagani haqida xabar bergan edik.
…