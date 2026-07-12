Erling Xoland Angliyaga qarshi alamli o‘yindan so‘ng dil so‘zlarini aytdi

·0·Sport
Erling Xoland Angliyaga qarshi alamli o‘yindan so‘ng dil so‘zlarini aytdi

JCH-2026 chorakfinalida Angliya terma jamoasidan qabul qilingan alamli mag‘lubiyatdan (1:2) so‘ng, Norvegiya terma jamoasining yulduzli hujumchisi Erling Xoland o‘z fikrlarini bildirdi. Musobaqada haqiqiy sensatsiya ko‘rsatgan skandinaviyaliklar yetakchisi mag‘lubiyatga qaramay, jamoasi erishgan natija va yurtida uyg‘ongan futbol madaniyatidan cheksiz faxrlanishini yashirmadi. Zamin.uz hujumchining mashhur BBC nashriga bergan bayonotini taqdim etadi.

«Bu telbavor voqelikni inson o‘zi boshdan kechirishi kerak»

Xolandning ta’kidlashicha, terma jamoaning JCH-2026 dagi shiddatli yurishi butun Norvegiya xalqini bir maqsad yo‘lida birlashtira oldi va bu futbolchilar uchun eng katta yutuqdir.

Erling Xolandning ehtirosli fikrlaridan: "Bunday muvaffaqiyatga erishganimiz va Norvegiyadagi odamlarni birlashtira olganimiz bizni juda to‘lqinlantirmoqda. Biz tuhfa etgan quvonch tufayli vatanimizda ham, bu yerda — turnirda ham juda ko‘p ijobiy kayfiyat hukm surmoqda.

Hozir hamma narsani qayta mushohada qilish qiyin. Bu haqiqatan ham qandaydir telbavor voqelik. Buni tushunish uchun inson o‘zi boshdan kechirishi kerak. Men aynan shunga intilgandim".

«Biz Norvegiya haqida gapirishlariga majbur qildik»

Garchi Norvegiya terma jamoasi yarimfinal ostonasida to‘xtagan bo‘lsa-da, Xoland o‘z oldiga qo‘ygan eng asosiy strategik vazifani bajara olganiga ishonadi. Uning maqsadi nafaqat kubok yutish, balki o‘z vatanini jahon futboli elitasi qatoriga qo‘shish edi:

  • Grandlar maqomi: "Men Norvegiyani dunyo xaritasiga olib chiqishni va bizga dunyodagi eng yaxshi terma jamoalardan biri maqomini mustahkamlashni xohlagandim", — deydi to‘purar hujumchi.

  • Uddalangan vazifa: Futbolchi maqsadiga erishganini faxr bilan qayd etdi: "Menimcha, bu yerda biz Norvegiya haqida gapirishlariga majbur qila oldik".

Mundialning eng yorqin jamoasi

Eslatib o‘tamiz, JCH-2026 chorakfinalida Angliyaga 1:2 hisobida imkoniyatni boy bergan Norvegiya turnirni tark etdi. Biroq ularning pley-offda Braziliya kabi dunyo grandini mag‘lub etgani va ko‘rsatgan hujumkor futbollari ushbu mundial tarixida uzoq vaqt eslab qolinadigan bo‘ldi. Avvalroq jamoa bosh murabbiyi Stole Solbakken ham o‘yindan so‘ng yigitlarining matonati uchun ularni maqtab, ko‘z yoshlarini tiya olmagani haqida xabar bergan edik.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Konor Konorni mag‘lub etdi»: Maxachev Makgregorning qaytishiga keskin baho berdi«Konor Konorni mag‘lub etdi»: Maxachev Makgregorning qaytishiga keskin baho berdiBugun, 13:24UFC 329'ning eng yaxshilari aniqlandi: kimlar qo‘shimcha bonusga ega bo‘ldi?UFC 329'ning eng yaxshilari aniqlandi: kimlar qo‘shimcha bonusga ega bo‘ldi?Bugun, 13:19Jud Bellingem qahramonligi: Angliya JCh yarim finaliga yoʻl oldiJud Bellingem qahramonligi: Angliya JCh yarim finaliga yoʻl oldiBugun, 13:18Umar Nurmagomedov Dvalishvili bilan mojaroga keskin munosabat bildirdiUmar Nurmagomedov Dvalishvili bilan mojaroga keskin munosabat bildirdiBugun, 13:08Makgregorning qaytishi dahshatli yakunlandi: UFC 329 turnirining barcha natijalariMakgregorning qaytishi dahshatli yakunlandi: UFC 329 turnirining barcha natijalariBugun, 13:05Erling Xolandning otasi hakamlikdan gʻazabda: Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi dramatik bahsErling Xolandning otasi hakamlikdan gʻazabda: Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi dramatik bahsBugun, 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi