«Konor Konorni mag‘lub etdi»: Maxachev Makgregorning qaytishiga keskin baho berdi
UFC'ning yarim o‘rta vazn toifasidagi amaldagi chempioni Islam Maxachev Konor Makgregorning besh yillik tanaffusdan keyingi ilk jangiga qisqa, ammo juda keskin munosabat bildirdi.
Irlandiyalik jangchi UFC 329 turnirining markaziy bahsida Maks Xolloueyga qarshi oktagonga qaytdi, biroq birinchi raundda mag‘lub bo‘ldi.
Maxachev bir jumla bilan izoh berdi
Jangdan so‘ng Islam Maxachev o‘zining X ijtimoiy tarmog‘ida quyidagi postni qoldirdi:
«Konor Konorni mag‘lub etdi. Tabriklayman, Maks».
Bu gap bilan Maxachev Makgregorning mag‘lubiyatiga uning o‘z xatolari va holati sabab bo‘lganiga ishora qildi.
Makgregorning qaytishi omadsiz kechdi
Konor Makgregor oxirgi marta 2021 yilda oktagonga chiqqan edi. UFC 329 turnirida u uzoq tanaffusdan keyin Maks Xolloueyga qarshi revansh jangi o‘tkazdi.
Biroq bahs birinchi raunddayoq yakunlandi. Makgregor dastlabki soniyalarda sirpanib ketib, oyog‘idan jarohat oldi va jangni to‘liq davom ettira olmadi.
Xollouey revansh oldi
Makgregor va Xollouey ilk bor 2013 yilda to‘qnashgan. O‘sha jangda irlandiyalik sportchi hakamlar qarori bilan g‘alaba qozongan edi.
Bu safar esa amerikalik jangchi birinchi raundda ustun kelib, oradan 13 yil o‘tib revansh olishga muvaffaq bo‘ldi.
Maxachev va Makgregor o‘rtasidagi munosabatlar
Islam Maxachev va Konor Makgregor o‘rtasida avvaldan keskin munosabatlar mavjud. Makgregorning Habib Nurmagomedov bilan raqobati sabab ikki tomon o‘rtasidagi bahslar yillar davomida davom etib kelgan.
Shu bois Maxachevning qisqa posti ham ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, muxlislar orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Endi asosiy savol — bu mag‘lubiyatdan keyin Makgregor yana oktagonga qaytib, faoliyatini davom ettiradimi?
…