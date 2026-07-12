«Konor Konorni mag‘lub etdi»: Maxachev Makgregorning qaytishiga keskin baho berdi

·0·Sport
«Konor Konorni mag‘lub etdi»: Maxachev Makgregorning qaytishiga keskin baho berdi

UFC'ning yarim o‘rta vazn toifasidagi amaldagi chempioni Islam Maxachev Konor Makgregorning besh yillik tanaffusdan keyingi ilk jangiga qisqa, ammo juda keskin munosabat bildirdi.

Irlandiyalik jangchi UFC 329 turnirining markaziy bahsida Maks Xolloueyga qarshi oktagonga qaytdi, biroq birinchi raundda mag‘lub bo‘ldi.

Maxachev bir jumla bilan izoh berdi

Jangdan so‘ng Islam Maxachev o‘zining X ijtimoiy tarmog‘ida quyidagi postni qoldirdi:

«Konor Konorni mag‘lub etdi. Tabriklayman, Maks».

Bu gap bilan Maxachev Makgregorning mag‘lubiyatiga uning o‘z xatolari va holati sabab bo‘lganiga ishora qildi.

Makgregorning qaytishi omadsiz kechdi

Konor Makgregor oxirgi marta 2021 yilda oktagonga chiqqan edi. UFC 329 turnirida u uzoq tanaffusdan keyin Maks Xolloueyga qarshi revansh jangi o‘tkazdi.

Biroq bahs birinchi raunddayoq yakunlandi. Makgregor dastlabki soniyalarda sirpanib ketib, oyog‘idan jarohat oldi va jangni to‘liq davom ettira olmadi.

Xollouey revansh oldi

Makgregor va Xollouey ilk bor 2013 yilda to‘qnashgan. O‘sha jangda irlandiyalik sportchi hakamlar qarori bilan g‘alaba qozongan edi.

Bu safar esa amerikalik jangchi birinchi raundda ustun kelib, oradan 13 yil o‘tib revansh olishga muvaffaq bo‘ldi.

Maxachev va Makgregor o‘rtasidagi munosabatlar

Islam Maxachev va Konor Makgregor o‘rtasida avvaldan keskin munosabatlar mavjud. Makgregorning Habib Nurmagomedov bilan raqobati sabab ikki tomon o‘rtasidagi bahslar yillar davomida davom etib kelgan.

Shu bois Maxachevning qisqa posti ham ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, muxlislar orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Endi asosiy savol — bu mag‘lubiyatdan keyin Makgregor yana oktagonga qaytib, faoliyatini davom ettiradimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UFC 329'ning eng yaxshilari aniqlandi: kimlar qo‘shimcha bonusga ega bo‘ldi?UFC 329'ning eng yaxshilari aniqlandi: kimlar qo‘shimcha bonusga ega bo‘ldi?Bugun, 13:19Jud Bellingem qahramonligi: Angliya JCh yarim finaliga yoʻl oldiJud Bellingem qahramonligi: Angliya JCh yarim finaliga yoʻl oldiBugun, 13:18Umar Nurmagomedov Dvalishvili bilan mojaroga keskin munosabat bildirdiUmar Nurmagomedov Dvalishvili bilan mojaroga keskin munosabat bildirdiBugun, 13:08Makgregorning qaytishi dahshatli yakunlandi: UFC 329 turnirining barcha natijalariMakgregorning qaytishi dahshatli yakunlandi: UFC 329 turnirining barcha natijalariBugun, 13:05Erling Xolandning otasi hakamlikdan gʻazabda: Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi dramatik bahsErling Xolandning otasi hakamlikdan gʻazabda: Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi dramatik bahsBugun, 12:54Jahon chempionati-2026: Lionel Messi va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvJahon chempionati-2026: Lionel Messi va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi