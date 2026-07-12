Arsenal Julian Alvarez transferini tezlashtirmoqda: Londonliklar katta yurishga tayyor

·53·Sport
Arsenal Julian Alvarez transferini tezlashtirmoqda: Londonliklar katta yurishga tayyor

Londonning Arsenal klubi Madridning Atletiko jamoasi hujumchisi Julian Alvarez transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdi. Bosh murabbiy Mikel Arteta argentinalik yulduzni yangi mavsumoldi tayyorgarlik mashgʻulotlari boshlangunga qadar jamoa safiga qoʻshib olishni maqsad qilgan. The Independent nashri xabariga koʻra, "toʻpchilar" bu borada ancha qatʼiy qadam tashlashmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Atletiko Madrid rahbariyati oʻzining asosiy hujumchisini Ispaniya ichidagi raqobatchilari — Barselona yoki Real Madrid klublariga sotmaslikka qaror qilgan. Madridliklar va kataloniyaliklar oʻrtasidagi munosabatlar soʻnggi paytlarda sezilarli darajada yomonlashgan. Bu holat esa Arsenal uchun transfer boʻyicha yoʻlni ochiq qoldirmoqda, chunki ispan klubi oʻz futbolchisini mamlakat tashqarisiga qoʻyib yuborishga koʻproq moyil boʻlib turibdi.

Julian Alvarez oʻzining soʻnggi xalqaro oʻyinlaridagi qahramonliklari bilan oʻz narxini yanada oshirdi. Xususan, Jahon chempionati chorak finalida Shveytsariya darvozasiga kiritilgan uzoq masofali gol uning yuqori saviyadagi mahoratidan yana bir bor dalolat berdi. Arsenal rahbariyati aynan shunday ijrochi jamoaga chempionlik poygasida yetishmayotgan soʻnggi boʻlak ekanligiga ishonmoqda.

Narx borasidagi tafovut va muzokaralar

Hozirda transferning eng asosiy toʻsigʻi futbolchining narxi boʻlib turibdi. Maʼlumotlarga koʻra, Arsenal hujumchi uchun 90 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ sarflashni istamayapti. Oʻz navbatida, Atletiko Madrid oʻz yulduzini 100 million funtdan kamiga qoʻyib yubormoqchi emas. Tomonlar oʻrtasidagi muzokaralarda London klubining sport direktori Andrea Berta muhim rol oʻynamoqda.

Alvarez uchun Pari Sen-Jermen ham qiziqish bildirgan edi, biroq frantsuzlar hozircha faqat vaziyatni kuzatish bilan cheklanishmoqda. Bu esa Arsenalni poygada yaqqol yetakchiga aylantirdi. Futbolchi uchun Angliya Premer-ligasi begona emas — u 2022-2024 yillar davomida Manchester Siti safida toʻp surib, ikki bor chempionlik va Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritgan.

Oʻtgan mavsumda Julian Alvarez barcha musobaqalarda 49 ta oʻyinda maydonga tushib, 20 ta gol va 9 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bunday samaradorlik Artetaning hujum chizigʻini kuchaytirish rejalariga toʻliq mos keladi. Agar transfer amalga oshsa, bu London klubi uchun yozgi transfer oynasidagi eng yirik kelishuvga aylanadi.

Shuningdek, Arsenal faqat Alvarez bilan cheklanib qolmoqchi emas. Klub Aston Villa yarim himoyachisi Morgan Rogers bilan ham muzokaralar olib bormoqda. Biroq xalqaro turnirlar va futbolchilarning terma jamoalar safidagi ishtiroki koʻplab transfer jarayonlarini biroz sekinlashtirmoqda. Shunga qaramay, Arsenal rahbariyati mavsum boshlangunga qadar asosiy transferlarni yakunlashni reja qilgan.

ArsenalAtletiko MadridХулиан АльваресTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Holand Norvegiya haqida gapirdi: “Endi o‘zimizni ko‘rsatish vaqti keldi”Holand Norvegiya haqida gapirdi: “Endi o‘zimizni ko‘rsatish vaqti keldi”Bugun, 22:41Erling Xoland VAR qaroridan gʻazabda: Norvegiya Jaxon chempionati bilan xayrlashdiErling Xoland VAR qaroridan gʻazabda: Norvegiya Jaxon chempionati bilan xayrlashdiBugun, 22:35Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqdaCristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqdaBugun, 22:35FIFA JCH-2026 finali o‘tadigan stadion maysasini sotuvga chiqaradiFIFA JCH-2026 finali o‘tadigan stadion maysasini sotuvga chiqaradiBugun, 22:35Alejandro Garnacho Chelsi mashgʻulotlariga kelmadi: 40 million funtlik transfer barbod boʻldimiAlejandro Garnacho Chelsi mashgʻulotlariga kelmadi: 40 million funtlik transfer barbod boʻldimiBugun, 21:12Lionel Messi faoliyatida ilk bor Angliyaga qarshi: Jaxon chempionatida tarixiy toʻqnashuvLionel Messi faoliyatida ilk bor Angliyaga qarshi: Jaxon chempionatida tarixiy toʻqnashuvBugun, 20:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi