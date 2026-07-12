Arsenal Julian Alvarez transferini tezlashtirmoqda: Londonliklar katta yurishga tayyor
Londonning Arsenal klubi Madridning Atletiko jamoasi hujumchisi Julian Alvarez transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdi. Bosh murabbiy Mikel Arteta argentinalik yulduzni yangi mavsumoldi tayyorgarlik mashgʻulotlari boshlangunga qadar jamoa safiga qoʻshib olishni maqsad qilgan. The Independent nashri xabariga koʻra, "toʻpchilar" bu borada ancha qatʼiy qadam tashlashmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Atletiko Madrid rahbariyati oʻzining asosiy hujumchisini Ispaniya ichidagi raqobatchilari — Barselona yoki Real Madrid klublariga sotmaslikka qaror qilgan. Madridliklar va kataloniyaliklar oʻrtasidagi munosabatlar soʻnggi paytlarda sezilarli darajada yomonlashgan. Bu holat esa Arsenal uchun transfer boʻyicha yoʻlni ochiq qoldirmoqda, chunki ispan klubi oʻz futbolchisini mamlakat tashqarisiga qoʻyib yuborishga koʻproq moyil boʻlib turibdi.
Julian Alvarez oʻzining soʻnggi xalqaro oʻyinlaridagi qahramonliklari bilan oʻz narxini yanada oshirdi. Xususan, Jahon chempionati chorak finalida Shveytsariya darvozasiga kiritilgan uzoq masofali gol uning yuqori saviyadagi mahoratidan yana bir bor dalolat berdi. Arsenal rahbariyati aynan shunday ijrochi jamoaga chempionlik poygasida yetishmayotgan soʻnggi boʻlak ekanligiga ishonmoqda.
Narx borasidagi tafovut va muzokaralarHozirda transferning eng asosiy toʻsigʻi futbolchining narxi boʻlib turibdi. Maʼlumotlarga koʻra, Arsenal hujumchi uchun 90 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ sarflashni istamayapti. Oʻz navbatida, Atletiko Madrid oʻz yulduzini 100 million funtdan kamiga qoʻyib yubormoqchi emas. Tomonlar oʻrtasidagi muzokaralarda London klubining sport direktori Andrea Berta muhim rol oʻynamoqda.
Alvarez uchun Pari Sen-Jermen ham qiziqish bildirgan edi, biroq frantsuzlar hozircha faqat vaziyatni kuzatish bilan cheklanishmoqda. Bu esa Arsenalni poygada yaqqol yetakchiga aylantirdi. Futbolchi uchun Angliya Premer-ligasi begona emas — u 2022-2024 yillar davomida Manchester Siti safida toʻp surib, ikki bor chempionlik va Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritgan.
Oʻtgan mavsumda Julian Alvarez barcha musobaqalarda 49 ta oʻyinda maydonga tushib, 20 ta gol va 9 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bunday samaradorlik Artetaning hujum chizigʻini kuchaytirish rejalariga toʻliq mos keladi. Agar transfer amalga oshsa, bu London klubi uchun yozgi transfer oynasidagi eng yirik kelishuvga aylanadi.
Shuningdek, Arsenal faqat Alvarez bilan cheklanib qolmoqchi emas. Klub Aston Villa yarim himoyachisi Morgan Rogers bilan ham muzokaralar olib bormoqda. Biroq xalqaro turnirlar va futbolchilarning terma jamoalar safidagi ishtiroki koʻplab transfer jarayonlarini biroz sekinlashtirmoqda. Shunga qaramay, Arsenal rahbariyati mavsum boshlangunga qadar asosiy transferlarni yakunlashni reja qilgan.
…