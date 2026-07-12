Alejandro Garnacho Chelsi mashgʻulotlariga kelmadi: 40 million funtlik transfer barbod boʻldimi
Londonning Chelsi klubi yangi mavsum oldidan oʻz qarorgohida yigʻinlarni boshladi, biroq jamoaning shov-shuvli xaridlaridan biri boʻlgan Alejandro Garnacho mashgʻulotlarda koʻrinish bermadi. Argentinalik vinger Stamford Bridgega kelganiga atigi bir yil boʻlganiga qaramay, yozgi transfer oynasida klubni butunlay tark etish harakatiga tushib qolgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klubning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso payshanba kuni Cobham bazasida rasmiy ish boshladi. Biroq, The Athletic nashrining xabar berishicha, 22 yoshli futbolchiga asosiy jamoa bilan mashgʻulotlarda qatnashmaslikka ruxsat berilgan. Bu qaror futbolchining oʻzi boshqa klubga oʻtish boʻyicha muzokaralar olib borayotgani bilan izohlanmoqda.
Chelsi rahbariyati hujum chizigʻini tubdan isloh qilishni rejalashtirayotgan bir paytda, Alejandro Garnacho jamoaning kelajakdagi rejalaridan tashqarida qolmoqda. Futbolchi 25-iyul kuni Avstraliya boʻylab boshlanadigan mavsumoldi turiga ham bormasligi deyarli aniq boʻlib ulgurgan.
Umidsizlikka aylangan transferAlejandro Garnacho oʻtgan yili Manchester Yunayted safidan 40 million funt sterling evaziga transfer qilingan edi. Unga katta umidlar bogʻlanib, etti yillik uzoq muddatli shartnoma imzolangan boʻlsa-da, argentinalik futbolchi London klubida oʻzini koʻrsata olmadi. Oʻtgan mavsum davomida u Angliya Premer-ligasida bor-yoʻgʻi 14 ta oʻyinda asosiy tarkibda maydonga tushdi.
Statistik koʻrsatkichlar ham futbolchining narxiga mos kelmadi. Barcha musobaqalarda 8 ta gol urgan boʻlsa-da, chempionat doirasidagi 24 ta uchrashuvda atigi bitta gol muallifiga aylandi. Bunday past samaradorlik hamda raqobatda boshqa qimmatbaho legionerlarga yutqazib qoʻyishi uning zaxira oʻrindigʻiga mixlanib qolishiga sabab boʻldi.
Klubning moliyaviy talablariChelsi rahbariyati futbolchini shunchaki qoʻyib yubormoqchi emas. Ular oʻz vaqtida tikilgan sarmoyaning katta qismini qaytarib olishni koʻzlamoqda. Xabarlarga koʻra, klub Alejandro Garnacho uchun 50 million yevro (taxminan 42,5 million funt) miqdorida narx belgilagan. Bu esa "koʻklar"ga ushbu transferdan oz boʻlsa-da foyda koʻrish imkonini beradi.
Hozirda futbolchi oʻziga muntazam oʻyin amaliyoti kafolatlanadigan yangi jamoa qidirmoqda. Uning agentlari bir qator Yevropa klublari bilan aloqaga chiqqan. Chelsi esa faqat toʻliq sotib olish sharti bilan tushadigan takliflarni koʻrib chiqishini, ijaraga berish varianti kun tartibida yoʻqligini taʼkidlagan.
Ushbu holat Chelsi tarkibidagi keng koʻlamli oʻzgarishlarning bir qismidir. Xabi Alonso boshchiligidagi yangi loyihada faqat oʻzini koʻrsata oladigan va jamoaviy oʻyinga mos keladigan ijrochilar qolishi kutilmoqda. Alejandro Garnacho taqdiri esa yaqin haftalar ichida hal boʻladi.
…