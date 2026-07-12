Alejandro Garnacho Chelsi mashgʻulotlariga kelmadi: 40 million funtlik transfer barbod boʻldimi

·45·Sport
Alejandro Garnacho Chelsi mashgʻulotlariga kelmadi: 40 million funtlik transfer barbod boʻldimi

Londonning Chelsi klubi yangi mavsum oldidan oʻz qarorgohida yigʻinlarni boshladi, biroq jamoaning shov-shuvli xaridlaridan biri boʻlgan Alejandro Garnacho mashgʻulotlarda koʻrinish bermadi. Argentinalik vinger Stamford Bridgega kelganiga atigi bir yil boʻlganiga qaramay, yozgi transfer oynasida klubni butunlay tark etish harakatiga tushib qolgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klubning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso payshanba kuni Cobham bazasida rasmiy ish boshladi. Biroq, The Athletic nashrining xabar berishicha, 22 yoshli futbolchiga asosiy jamoa bilan mashgʻulotlarda qatnashmaslikka ruxsat berilgan. Bu qaror futbolchining oʻzi boshqa klubga oʻtish boʻyicha muzokaralar olib borayotgani bilan izohlanmoqda.

Chelsi rahbariyati hujum chizigʻini tubdan isloh qilishni rejalashtirayotgan bir paytda, Alejandro Garnacho jamoaning kelajakdagi rejalaridan tashqarida qolmoqda. Futbolchi 25-iyul kuni Avstraliya boʻylab boshlanadigan mavsumoldi turiga ham bormasligi deyarli aniq boʻlib ulgurgan.

Umidsizlikka aylangan transfer

Alejandro Garnacho oʻtgan yili Manchester Yunayted safidan 40 million funt sterling evaziga transfer qilingan edi. Unga katta umidlar bogʻlanib, etti yillik uzoq muddatli shartnoma imzolangan boʻlsa-da, argentinalik futbolchi London klubida oʻzini koʻrsata olmadi. Oʻtgan mavsum davomida u Angliya Premer-ligasida bor-yoʻgʻi 14 ta oʻyinda asosiy tarkibda maydonga tushdi.

Statistik koʻrsatkichlar ham futbolchining narxiga mos kelmadi. Barcha musobaqalarda 8 ta gol urgan boʻlsa-da, chempionat doirasidagi 24 ta uchrashuvda atigi bitta gol muallifiga aylandi. Bunday past samaradorlik hamda raqobatda boshqa qimmatbaho legionerlarga yutqazib qoʻyishi uning zaxira oʻrindigʻiga mixlanib qolishiga sabab boʻldi.

Klubning moliyaviy talablari

Chelsi rahbariyati futbolchini shunchaki qoʻyib yubormoqchi emas. Ular oʻz vaqtida tikilgan sarmoyaning katta qismini qaytarib olishni koʻzlamoqda. Xabarlarga koʻra, klub Alejandro Garnacho uchun 50 million yevro (taxminan 42,5 million funt) miqdorida narx belgilagan. Bu esa "koʻklar"ga ushbu transferdan oz boʻlsa-da foyda koʻrish imkonini beradi.

Hozirda futbolchi oʻziga muntazam oʻyin amaliyoti kafolatlanadigan yangi jamoa qidirmoqda. Uning agentlari bir qator Yevropa klublari bilan aloqaga chiqqan. Chelsi esa faqat toʻliq sotib olish sharti bilan tushadigan takliflarni koʻrib chiqishini, ijaraga berish varianti kun tartibida yoʻqligini taʼkidlagan.

Ushbu holat Chelsi tarkibidagi keng koʻlamli oʻzgarishlarning bir qismidir. Xabi Alonso boshchiligidagi yangi loyihada faqat oʻzini koʻrsata oladigan va jamoaviy oʻyinga mos keladigan ijrochilar qolishi kutilmoqda. Alejandro Garnacho taqdiri esa yaqin haftalar ichida hal boʻladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

FIFA JCH-2026 finali o‘tadigan stadion maysasini sotuvga chiqaradiFIFA JCH-2026 finali o‘tadigan stadion maysasini sotuvga chiqaradiBugun, 22:35Arsenal Julian Alvarez transferini tezlashtirmoqda: Londonliklar katta yurishga tayyorArsenal Julian Alvarez transferini tezlashtirmoqda: Londonliklar katta yurishga tayyorBugun, 21:39Lionel Messi faoliyatida ilk bor Angliyaga qarshi: Jaxon chempionatida tarixiy toʻqnashuvLionel Messi faoliyatida ilk bor Angliyaga qarshi: Jaxon chempionatida tarixiy toʻqnashuvBugun, 20:51Jud Bellingem Angliyani JCh-2026 yarim finaliga olib chiqdi: Endi raqib – ArgentinaJud Bellingem Angliyani JCh-2026 yarim finaliga olib chiqdi: Endi raqib – ArgentinaBugun, 20:36Lamine Yamalning sevgilisi undan Jaxon chempionati finaliga chiqishni talab qildiLamine Yamalning sevgilisi undan Jaxon chempionati finaliga chiqishni talab qildiBugun, 19:58Kylian Mbappe jarohatidan forigʻ boʻldi: Fransiya sardori Ispaniyaga qarshi maydonga tushadiKylian Mbappe jarohatidan forigʻ boʻldi: Fransiya sardori Ispaniyaga qarshi maydonga tushadiBugun, 18:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi