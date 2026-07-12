FIFA JCH-2026 finali o‘tadigan stadion maysasini sotuvga chiqaradi

·0·Sport
FIFA JCH-2026 finali o‘tadigan stadion maysasini sotuvga chiqaradi

FIFA JCH-2026 finali bo‘lib o‘tadigan «MetLife Stadium» maydoni maysasi bo‘laklarini suvenir sifatida sotuvga chiqarishi kutilmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, to‘plamlar narxi 450 dollardan 3000 dollargacha bo‘ladi. Unda qatron ichiga joylashtirilgan maysa bo‘lagi, mahsulot haqiqiyligini tasdiqlovchi USB-xotira va tanlangan variantga qarab final o‘yinining suvenir chiptasi, to‘p miniatyurasi hamda ramziy kristall kubok bo‘lishi mumkin.

Mahsulotlar faqat finaldan keyin, ya’ni 19 iyuldan so‘ng xaridorlarga yuboriladi. Jo‘natmalar AQSH va Yevropa mamlakatlari fuqarolari uchun amalga oshirilishi aytilmoqda.

Ushbu to‘plamdan 2026 dona chiqarilishi rejalashtirilgan. Kutilgan umumiy daromad 11,2 million dollardan oshishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Julian Alvarez transferini tezlashtirmoqda: Londonliklar katta yurishga tayyorArsenal Julian Alvarez transferini tezlashtirmoqda: Londonliklar katta yurishga tayyorBugun, 21:39Alejandro Garnacho Chelsi mashgʻulotlariga kelmadi: 40 million funtlik transfer barbod boʻldimiAlejandro Garnacho Chelsi mashgʻulotlariga kelmadi: 40 million funtlik transfer barbod boʻldimiBugun, 21:12Lionel Messi faoliyatida ilk bor Angliyaga qarshi: Jaxon chempionatida tarixiy toʻqnashuvLionel Messi faoliyatida ilk bor Angliyaga qarshi: Jaxon chempionatida tarixiy toʻqnashuvBugun, 20:51Jud Bellingem Angliyani JCh-2026 yarim finaliga olib chiqdi: Endi raqib – ArgentinaJud Bellingem Angliyani JCh-2026 yarim finaliga olib chiqdi: Endi raqib – ArgentinaBugun, 20:36Lamine Yamalning sevgilisi undan Jaxon chempionati finaliga chiqishni talab qildiLamine Yamalning sevgilisi undan Jaxon chempionati finaliga chiqishni talab qildiBugun, 19:58Kylian Mbappe jarohatidan forigʻ boʻldi: Fransiya sardori Ispaniyaga qarshi maydonga tushadiKylian Mbappe jarohatidan forigʻ boʻldi: Fransiya sardori Ispaniyaga qarshi maydonga tushadiBugun, 18:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi