SpaceX dunyodagi eng yirik raketa zavodi GigaBay ichki koʻrinishini namoyish etdi

·29·Texno
SpaceX dunyodagi eng yirik raketa zavodi GigaBay ichki koʻrinishini namoyish etdi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi Florida shtatida barpo etilayotgan ulkan GigaBay angarining ichki koʻrinishi aks etgan tasvirlarni eʼlon qildi. Ushbu inshoot Starship dasturining kelajagi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlib, u yerda insoniyat tarixidagi eng ulkan raketalarni ommaviy ravishda yigʻish rejalashtirilgan. Mazkur loyihaning ishga tushirilishi koinotni oʻzlashtirish tezligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

SpaceX kompaniyasining parvozlar boʻyicha vitse-prezidenti Kiko Donchev ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida majmua ichidan olingan suratni boʻlishdi. Uning soʻzlariga koʻra, binoda allaqachon yuk koʻtarish quvvati 420 tonnaga teng boʻlgan ulkan koʻprikli kran oʻrnatilgan. Ushbu texnika Starship kemalari va Super Heavy kuchaytirgichlarini koʻtarish, harakatlantirish hamda yakuniy yigʻish jarayonlari uchun xizmat qiladi.

Bir vaqtning oʻzida 24 ta raketa yigʻish imkoniyati

GigaBay majmuasining asosiy oʻziga xosligi uning misli koʻrilmagan miqyosidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi zavod ichida 24 ta ishchi stend joylashadi. Bu esa muhandislarga bir vaqtning oʻzida ikki oʻndan ortiq raketa ustida ishlash imkonini beradi. Bunday quvvat SpaceX kompaniyasiga kosmik parvozlarni xuddi aviaqatnovlar kabi muntazam va tezkor amalga oshirish strategiyasini hayotga tatbiq etishda yordam beradi.

Hozirda qurilish ishlari yakuniy bosqichda turibdi. Dastlabki bosqichda Starship va Super Heavy segmentlari kompaniyaning Texasdagi Starfactory zavodidan keltirilishi kutilmoqda. Keyinchalik esa Florida shtatidagi ushbu majmua toʻliq siklli ishlab chiqarish va xizmat koʻrsatish markaziga aylanadi. Bu logistika xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi.

Yangi majmua AQShning sharqiy qirgʻogʻidan amalga oshiriladigan parvozlarni taʼminlash uchun maxsus qurilmoqda. U birinchi navbatda Kennedi nomidagi Kosmik markazdagi LC-39A start maydonchasiga xizmat koʻrsatadi. Ayni paytda SpaceX ushbu maydonchada yangi raketaning ilk parvozlari uchun zarur boʻlgan barcha infratuzilmani tayyorlab boʻlgan.

Kompaniyaning joriy rejalariga koʻra, Starship raketasining Florida shtatidagi ushbu maydonchadan ilk starti joriy yilning oxiriga qadar amalga oshirilishi mumkin. Bu nafaqat SpaceX, balki butun jahon kosmonavtikasi uchun muhim voqea boʻladi, chunki Starship Mars va Oyga missiyalar uchun asosiy transport vositasi sifatida koʻrilmoqda.

Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari uchun ham ushbu yangilik diqqatga sazovordir. Chunki Starship kabi qayta foydalaniladigan tizimlarning muvaffaqiyati sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga olib chiqish narxini keskin pasaytiradi. Bu esa kelajakda mamlakatimizda ham yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti va kosmik monitoring tizimlarining yanada arzonlashishiga xizmat qilishi mumkin.

SpaceXStarshipIlon MaskТехнологияKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi oshxona uchun aqlli va xavfsiz Mijia Timed Gas Stove 3 gaz plitasini chiqardiXiaomi kompaniyasi oshxona uchun aqlli va xavfsiz Mijia Timed Gas Stove 3 gaz plitasini chiqardiBugun, 22:25Huawei texnologik mustaqillik sari: Kompaniya oʻzining DRAM xotira chiplarini ishlab chiqaradiHuawei texnologik mustaqillik sari: Kompaniya oʻzining DRAM xotira chiplarini ishlab chiqaradiBugun, 21:20Global bozorda Wi-Fi routerlarga boʻlgan talab pasayishda davom etmoqdaGlobal bozorda Wi-Fi routerlarga boʻlgan talab pasayishda davom etmoqdaBugun, 20:54Tesla tarixida yangi sahifa: Model S va Model X liniyasi Optimus robotlari uchun boʻshatildiTesla tarixida yangi sahifa: Model S va Model X liniyasi Optimus robotlari uchun boʻshatildiBugun, 20:24Yaponiya texnologiyasi: Smartfon kameralari 4 barobargacha kichrayishi mumkinYaponiya texnologiyasi: Smartfon kameralari 4 barobargacha kichrayishi mumkinBugun, 19:56Dizel oʻrnini bosuvchi texnologiya: Xitoyda 600 ot kuchiga ega vodorodli dvigatel yaratildiDizel oʻrnini bosuvchi texnologiya: Xitoyda 600 ot kuchiga ega vodorodli dvigatel yaratildiBugun, 19:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi