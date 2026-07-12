SpaceX dunyodagi eng yirik raketa zavodi GigaBay ichki koʻrinishini namoyish etdi
Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi Florida shtatida barpo etilayotgan ulkan GigaBay angarining ichki koʻrinishi aks etgan tasvirlarni eʼlon qildi. Ushbu inshoot Starship dasturining kelajagi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlib, u yerda insoniyat tarixidagi eng ulkan raketalarni ommaviy ravishda yigʻish rejalashtirilgan. Mazkur loyihaning ishga tushirilishi koinotni oʻzlashtirish tezligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
SpaceX kompaniyasining parvozlar boʻyicha vitse-prezidenti Kiko Donchev ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida majmua ichidan olingan suratni boʻlishdi. Uning soʻzlariga koʻra, binoda allaqachon yuk koʻtarish quvvati 420 tonnaga teng boʻlgan ulkan koʻprikli kran oʻrnatilgan. Ushbu texnika Starship kemalari va Super Heavy kuchaytirgichlarini koʻtarish, harakatlantirish hamda yakuniy yigʻish jarayonlari uchun xizmat qiladi.
Bir vaqtning oʻzida 24 ta raketa yigʻish imkoniyatiGigaBay majmuasining asosiy oʻziga xosligi uning misli koʻrilmagan miqyosidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi zavod ichida 24 ta ishchi stend joylashadi. Bu esa muhandislarga bir vaqtning oʻzida ikki oʻndan ortiq raketa ustida ishlash imkonini beradi. Bunday quvvat SpaceX kompaniyasiga kosmik parvozlarni xuddi aviaqatnovlar kabi muntazam va tezkor amalga oshirish strategiyasini hayotga tatbiq etishda yordam beradi.
Hozirda qurilish ishlari yakuniy bosqichda turibdi. Dastlabki bosqichda Starship va Super Heavy segmentlari kompaniyaning Texasdagi Starfactory zavodidan keltirilishi kutilmoqda. Keyinchalik esa Florida shtatidagi ushbu majmua toʻliq siklli ishlab chiqarish va xizmat koʻrsatish markaziga aylanadi. Bu logistika xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi.
Yangi majmua AQShning sharqiy qirgʻogʻidan amalga oshiriladigan parvozlarni taʼminlash uchun maxsus qurilmoqda. U birinchi navbatda Kennedi nomidagi Kosmik markazdagi LC-39A start maydonchasiga xizmat koʻrsatadi. Ayni paytda SpaceX ushbu maydonchada yangi raketaning ilk parvozlari uchun zarur boʻlgan barcha infratuzilmani tayyorlab boʻlgan.
Kompaniyaning joriy rejalariga koʻra, Starship raketasining Florida shtatidagi ushbu maydonchadan ilk starti joriy yilning oxiriga qadar amalga oshirilishi mumkin. Bu nafaqat SpaceX, balki butun jahon kosmonavtikasi uchun muhim voqea boʻladi, chunki Starship Mars va Oyga missiyalar uchun asosiy transport vositasi sifatida koʻrilmoqda.
Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari uchun ham ushbu yangilik diqqatga sazovordir. Chunki Starship kabi qayta foydalaniladigan tizimlarning muvaffaqiyati sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga olib chiqish narxini keskin pasaytiradi. Bu esa kelajakda mamlakatimizda ham yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti va kosmik monitoring tizimlarining yanada arzonlashishiga xizmat qilishi mumkin.
…