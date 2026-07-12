Huawei texnologik mustaqillik sari: Kompaniya oʻzining DRAM xotira chiplarini ishlab chiqaradi

·36·Texno
Huawei texnologik mustaqillik sari: Kompaniya oʻzining DRAM xotira chiplarini ishlab chiqaradi

Xitoyning texnologik giganti Huawei AQSH sanksiyalari bosimi ostida oʻzining yarimoʻtkazgichlar ekotizimini yaratishda navbatdagi strategik qadamni tashlamoqda. Semiconductor Insider nashrining xabar berishicha, kompaniya oʻzining operativ xotira (DRAM) chiplarini ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyishga tayyorlanmoqda. Bu loyiha nafaqat Huawei uchun, balki butun Xitoy elektronika sanoati uchun tashqi yetkazib beruvchilarga qaramlikni kamaytirish yoʻlidagi muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur ulkan loyiha faqatgina Huawei tomonidan amalga oshirilmaydi. Unda Xitoyning xotira chiplari ishlab chiqaruvchi Swaysure kompaniyasi va davlat tuzilmalari hamkorlikda ishtirok etmoqda. Rejaga koʻra, tomonlar 12 dyuymli kremniy plastinalarni ishlab chiqaradigan yirik korxona barpo etadi. Zavodning quvvati oyiga 140 mingtagacha plastina ishlab chiqarishga moʻljallangan boʻlib, bu sanoat miqyosida juda salmoqli koʻrsatkich hisoblanadi.

Texnologik daraja va mutaxassislar tarkibi

Dastlabki bosqichda yangi zavod 28 nanometrli texnologik jarayon asosida DRAM xotiralarini ishlab chiqaradi. Toʻgʻri, bu koʻrsatkich Samsung, SK hynix va Micron kabi bozor yetakchilarining zamonaviy yechimlaridan ancha ortda qoladi. Biroq, bu qadam Huawei uchun oʻz qurilmalarining bir qismini kafolatlangan butlovchi qismlar bilan taʼminlash va tashqi bozor konyunkturasiga bogʻliqlikni yumshatish imkonini beradi.

Loyiha muvaffaqiyatini taʼminlash uchun Huawei sohaning eng tajribali mutaxassislarini jalb qilgan. Maʼlumotlarga koʻra, yangi korxonani TSMC kompaniyasining sobiq direktori boshqarishi mumkin. Shuningdek, strategik maslahatchi lavozimiga bir paytlar DRAM ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Yaponiyaning Elpida kompaniyasini boshqargan mutaxassis taklif etilgan. Bunday tajribali kadrlar korxonaning texnologik jarayonlarini qisqa muddatda yoʻlga qoʻyishga yordam beradi.

Nima uchun bu Huawei uchun hayotiy zarurat?

Hozirda jahon DRAM bozorining qariyb 95 foizi uchta yirik kompaniya — Samsung, SK hynix va Micron nazoratida qolmoqda. Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi xotira chiplariga boʻlgan talabni keskin oshirib yubordi. Bu esa bozorda taqchillikni keltirib chiqarib, narxlarning koʻtarilishiga sabab boʻlmoqda. Huawei uchun oʻz zavodiga ega boʻlish — narxlar oʻzgarishi va taqchillik xavfidan himoyalanish demakdir.

AQSH va Yevropa Ittifoqi tomonidan kiritilgan sanksiyalar Huawei kompaniyasiga zamonaviy chiplar va ularni ishlab chiqarish uchun zarur boʻlgan uskunalar yetkazib berishni taqiqlab qoʻygan. Bu sharoitda kompaniya nafaqat protsessorlar, balki xotira chiplari kabi fundamental komponentlarni ham oʻzi ishlab chiqarishga majbur boʻlmoqda. Xitoy hukumati esa ushbu loyihani moliyalashtirish, qurilish va zarur ruxsatnomalarni olishda har tomonlama qoʻllab-quvvatlamoqda.

Xulosa qilib aytganda, Huaweiʻning xotira chiplari bozoriga kirib kelishi global texnologik xaritani oʻzgartirishi mumkin. Garchi texnologik jihatdan hozircha yetakchilardan ortda boʻlsa-da, kompaniya oʻzining yopiq ishlab chiqarish zanjirini yaratish orqali uzoq muddatli barqarorlikni taʼminlashni koʻzlamoqda. Bu esa kelajakda Xitoyning yarimoʻtkazgichlar sohasidagi mustaqilligini yanada mustahkamlaydi.

HuaweiХитойТехнологияDRAMYarimoʻtkazgich
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi oshxona uchun aqlli va xavfsiz Mijia Timed Gas Stove 3 gaz plitasini chiqardiXiaomi kompaniyasi oshxona uchun aqlli va xavfsiz Mijia Timed Gas Stove 3 gaz plitasini chiqardiBugun, 22:25SpaceX dunyodagi eng yirik raketa zavodi GigaBay ichki koʻrinishini namoyish etdiSpaceX dunyodagi eng yirik raketa zavodi GigaBay ichki koʻrinishini namoyish etdiBugun, 21:50Global bozorda Wi-Fi routerlarga boʻlgan talab pasayishda davom etmoqdaGlobal bozorda Wi-Fi routerlarga boʻlgan talab pasayishda davom etmoqdaBugun, 20:54Tesla tarixida yangi sahifa: Model S va Model X liniyasi Optimus robotlari uchun boʻshatildiTesla tarixida yangi sahifa: Model S va Model X liniyasi Optimus robotlari uchun boʻshatildiBugun, 20:24Yaponiya texnologiyasi: Smartfon kameralari 4 barobargacha kichrayishi mumkinYaponiya texnologiyasi: Smartfon kameralari 4 barobargacha kichrayishi mumkinBugun, 19:56Dizel oʻrnini bosuvchi texnologiya: Xitoyda 600 ot kuchiga ega vodorodli dvigatel yaratildiDizel oʻrnini bosuvchi texnologiya: Xitoyda 600 ot kuchiga ega vodorodli dvigatel yaratildiBugun, 19:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi