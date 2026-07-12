Huawei texnologik mustaqillik sari: Kompaniya oʻzining DRAM xotira chiplarini ishlab chiqaradi
Xitoyning texnologik giganti Huawei AQSH sanksiyalari bosimi ostida oʻzining yarimoʻtkazgichlar ekotizimini yaratishda navbatdagi strategik qadamni tashlamoqda. Semiconductor Insider nashrining xabar berishicha, kompaniya oʻzining operativ xotira (DRAM) chiplarini ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyishga tayyorlanmoqda. Bu loyiha nafaqat Huawei uchun, balki butun Xitoy elektronika sanoati uchun tashqi yetkazib beruvchilarga qaramlikni kamaytirish yoʻlidagi muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur ulkan loyiha faqatgina Huawei tomonidan amalga oshirilmaydi. Unda Xitoyning xotira chiplari ishlab chiqaruvchi Swaysure kompaniyasi va davlat tuzilmalari hamkorlikda ishtirok etmoqda. Rejaga koʻra, tomonlar 12 dyuymli kremniy plastinalarni ishlab chiqaradigan yirik korxona barpo etadi. Zavodning quvvati oyiga 140 mingtagacha plastina ishlab chiqarishga moʻljallangan boʻlib, bu sanoat miqyosida juda salmoqli koʻrsatkich hisoblanadi.
Texnologik daraja va mutaxassislar tarkibiDastlabki bosqichda yangi zavod 28 nanometrli texnologik jarayon asosida DRAM xotiralarini ishlab chiqaradi. Toʻgʻri, bu koʻrsatkich Samsung, SK hynix va Micron kabi bozor yetakchilarining zamonaviy yechimlaridan ancha ortda qoladi. Biroq, bu qadam Huawei uchun oʻz qurilmalarining bir qismini kafolatlangan butlovchi qismlar bilan taʼminlash va tashqi bozor konyunkturasiga bogʻliqlikni yumshatish imkonini beradi.
Loyiha muvaffaqiyatini taʼminlash uchun Huawei sohaning eng tajribali mutaxassislarini jalb qilgan. Maʼlumotlarga koʻra, yangi korxonani TSMC kompaniyasining sobiq direktori boshqarishi mumkin. Shuningdek, strategik maslahatchi lavozimiga bir paytlar DRAM ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Yaponiyaning Elpida kompaniyasini boshqargan mutaxassis taklif etilgan. Bunday tajribali kadrlar korxonaning texnologik jarayonlarini qisqa muddatda yoʻlga qoʻyishga yordam beradi.
Nima uchun bu Huawei uchun hayotiy zarurat?Hozirda jahon DRAM bozorining qariyb 95 foizi uchta yirik kompaniya — Samsung, SK hynix va Micron nazoratida qolmoqda. Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi xotira chiplariga boʻlgan talabni keskin oshirib yubordi. Bu esa bozorda taqchillikni keltirib chiqarib, narxlarning koʻtarilishiga sabab boʻlmoqda. Huawei uchun oʻz zavodiga ega boʻlish — narxlar oʻzgarishi va taqchillik xavfidan himoyalanish demakdir.
AQSH va Yevropa Ittifoqi tomonidan kiritilgan sanksiyalar Huawei kompaniyasiga zamonaviy chiplar va ularni ishlab chiqarish uchun zarur boʻlgan uskunalar yetkazib berishni taqiqlab qoʻygan. Bu sharoitda kompaniya nafaqat protsessorlar, balki xotira chiplari kabi fundamental komponentlarni ham oʻzi ishlab chiqarishga majbur boʻlmoqda. Xitoy hukumati esa ushbu loyihani moliyalashtirish, qurilish va zarur ruxsatnomalarni olishda har tomonlama qoʻllab-quvvatlamoqda.
Xulosa qilib aytganda, Huaweiʻning xotira chiplari bozoriga kirib kelishi global texnologik xaritani oʻzgartirishi mumkin. Garchi texnologik jihatdan hozircha yetakchilardan ortda boʻlsa-da, kompaniya oʻzining yopiq ishlab chiqarish zanjirini yaratish orqali uzoq muddatli barqarorlikni taʼminlashni koʻzlamoqda. Bu esa kelajakda Xitoyning yarimoʻtkazgichlar sohasidagi mustaqilligini yanada mustahkamlaydi.
…