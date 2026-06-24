Toshkent va olti hududda kuchli shamol hamda chang kuzatiladi
Bugun kunduz kuni Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Buxoro, Navoiy, Toshkent, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida, shuningdek, tog‘li hududlarda shamol tezligi sekundiga 13–18 metrgacha kuchayishi kutilmoqda.
Kuchli shamol ayrim joylarda yer ustidan chang ko‘tarilishiga sabab bo‘lishi mumkin. Bu esa yo‘llarda va ochiq hududlarda ko‘rinish masofasini qisqartirishi ehtimolini oshiradi.
Toshkent shahrida shamol tezligi sekundiga 10–12 metrgacha yetishi prognoz qilingan. Poytaxtning ayrim qismlarida chang ko‘tarilib, ko‘rinish vaqtincha yomonlashishi mumkin.
Aholiga daraxtlar, reklama peshlavhalari va elektr uzatish tarmoqlari yaqinida turmaslik tavsiya etilmoqda. Avtomobillarni ham daraxtlar yoki mustahkam bo‘lmagan inshootlar ostida qoldirmaslik kerak.
Uy va binolarda derazalarni mahkam yopish, zarurat bo‘lmasa, kuchli shamol paytida tashqariga chiqmaslik so‘ralgan.
Favqulodda holatlarda 112 yoki 1055 raqamlariga murojaat qilish mumkin.
…