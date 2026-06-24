Toshkent va olti hududda kuchli shamol hamda chang kuzatiladi

·0·O‘zbekiston
Toshkent va olti hududda kuchli shamol hamda chang kuzatiladi

Bugun kunduz kuni Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Buxoro, Navoiy, Toshkent, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida, shuningdek, tog‘li hududlarda shamol tezligi sekundiga 13–18 metrgacha kuchayishi kutilmoqda.

Kuchli shamol ayrim joylarda yer ustidan chang ko‘tarilishiga sabab bo‘lishi mumkin. Bu esa yo‘llarda va ochiq hududlarda ko‘rinish masofasini qisqartirishi ehtimolini oshiradi.

Toshkent shahrida shamol tezligi sekundiga 10–12 metrgacha yetishi prognoz qilingan. Poytaxtning ayrim qismlarida chang ko‘tarilib, ko‘rinish vaqtincha yomonlashishi mumkin.

Aholiga daraxtlar, reklama peshlavhalari va elektr uzatish tarmoqlari yaqinida turmaslik tavsiya etilmoqda. Avtomobillarni ham daraxtlar yoki mustahkam bo‘lmagan inshootlar ostida qoldirmaslik kerak.

Uy va binolarda derazalarni mahkam yopish, zarurat bo‘lmasa, kuchli shamol paytida tashqariga chiqmaslik so‘ralgan.

Favqulodda holatlarda 112 yoki 1055 raqamlariga murojaat qilish mumkin.

ToshkentQoraqalpog‘istonBuxoroNavoiyQashqadaryoSurxondaryo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Gullar festivalida qatnashdi va Namanganning yangi rekordini ko‘rdiShavkat Mirziyoyev Gullar festivalida qatnashdi va Namanganning yangi rekordini ko‘rdiKecha, 19:50O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashliO‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashliKecha, 19:27Davlat universitetlarida stipendiya miqdori oshirilmoqdaDavlat universitetlarida stipendiya miqdori oshirilmoqdaKecha, 18:21Mahallalar budjetiga qo‘shimcha 300 mlrd so‘m yo‘naltiriladiMahallalar budjetiga qo‘shimcha 300 mlrd so‘m yo‘naltiriladiKecha, 17:41Maktab va shifoxonalar yaqinidagi AYOQSHlar xavfsiz hududlarga ko‘chirilishi mumkinMaktab va shifoxonalar yaqinidagi AYOQSHlar xavfsiz hududlarga ko‘chirilishi mumkinKecha, 15:12Vetnamga boruvchi o‘zbekistonliklar uchun yangi talab joriy etildiVetnamga boruvchi o‘zbekistonliklar uchun yangi talab joriy etildiKecha, 14:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
Bayram arafasida 9 hududda sel kelishi mumkin
Bayram arafasida 9 hududda sel kelishi mumkin