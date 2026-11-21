Ayrim askarlar harbiy oliygohlarga testsiz qabul qilinadi: kimlar imtiyozga ega?
O‘zbekistonda muddatli harbiy xizmatni namunali o‘tagan ayrim askarlar uchun oliy harbiy ta’lim muassasalariga kirishda yangi imtiyoz joriy etildi. Endi respublika yoki xalqaro musobaqalarda, shuningdek, fan olimpiadalarida birinchi o‘rinni egallagan va belgilangan talablarga javob beradigan harbiy xizmatchilar ajratilgan kvota doirasida test sinovlarisiz o‘qishga qabul qilinishi mumkin.
Hukumat qarori bilan muddatli harbiy xizmatni o‘tayotgan askarlarning ayrim toifalari uchun oliy harbiy ta’lim muassasalariga imtiyozli qabul qilish tartibi belgilandi. Unga ko‘ra, munosib natijalarga erishgan, xizmat davomida o‘zini ko‘rsatgan va maxsus saralash bosqichlaridan muvaffaqiyatli o‘tgan nomzodlar uchun test sinovlarisiz o‘qishga kirish imkoniyati yaratiladi.
Biroq bu imtiyoz barcha muddatli harbiy xizmatchilarga taalluqli emas. Qabul mas’ul vazirlik va idoralarga ajratilgan yillik kvota hamda belgilangan saralash talablari asosida amalga oshiriladi.
Qaysi askarlar test sinovlarisiz qabul qilinishi mumkin?
Yangi tartibga muvofiq, muddatli harbiy xizmatni namunali o‘tagan, respublika yoki xalqaro sport musobaqalarida, shuningdek, fan olimpiadalarida birinchi o‘rinni qo‘lga kiritgan harbiy xizmatchilar nomzod sifatida ko‘rib chiqiladi.
Ular mas’ul vazirlik va idoralarga ajratilgan yillik kvota doirasida saralab olinadi. Bunda nomzodning qaysi tizimda harbiy xizmat o‘tagani va belgilangan dastlabki saralash bosqichlaridan o‘tgani ham muhim ahamiyatga ega.
Imtiyoz quyidagi ta’lim muassasalariga qabulda qo‘llaniladi:
Amir Temur nomidagi Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasiga — DXX tizimida muddatli harbiy xizmatni o‘tagan, dastlabki saralash va maxsus kasbiy tanlash tadbirlaridan muvaffaqiyatli o‘tgan nomzodlar;
Jamoat xavfsizligi universitetiga — Milliy gvardiya tizimida xizmat qilgan va dastlabki saralashdan o‘tgan nomzodlar;
Oliy harbiy ta’lim muassasalariga — mas’ul vazirliklar tizimida xizmat o‘tagan, harbiy-professional yo‘naltirish hamda dastlabki saralash natijalariga ko‘ra tavsiya etilgan nomzodlar.
Imtiyozli qabul uchun kvota ajratiladi
Yangi tartibda imtiyozli qabul uchun alohida kvotalar belgilanishi nazarda tutilgan. Ushbu kvotalar Qurolli Kuchlar safida muddatli harbiy xizmatni o‘tayotgan harbiy xizmatchilarning umumiy soniga mutanosib ravishda mas’ul vazirlik va idoralar o‘rtasida taqsimlanadi.
Demak, sport yoki fan olimpiadalarida yuqori natija ko‘rsatishning o‘zi imtiyozdan foydalanish uchun yetarli emas. Nomzod harbiy xizmatni namunali o‘tagan bo‘lishi, tegishli idora tizimida xizmat qilgan bo‘lishi va belgilangan saralash bosqichlaridan muvaffaqiyatli o‘tishi kerak.
Yangi imtiyoz qachon va qanday hujjat asosida joriy etildi?
Mazkur o‘zgartishlar Hukumatning tegishli qarori bilan tasdiqlangan. Qarorga kiritilgan o‘zgartishlar 2026 yil 19 noyabrdagi 09/26/629/1145-son hujjatda aks etgan.
Yangi tartib Prezidentning 2026 yil 7 apreldagi PQ–134-son qarori ijrosi doirasida belgilandi.
Shu tariqa, harbiy xizmat davomida yuqori natijalarga erishgan, sport yoki ilm-fan sohasida o‘z qobiliyatini namoyon qilgan yoshlar uchun harbiy ta’lim olishda qo‘shimcha imkoniyat paydo bo‘ldi. Biroq imtiyozdan foydalanish yillik kvota va belgilangan saralash mezonlariga bog‘liq bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…