“Samarqand noni” tovar belgisi sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi

·2·O‘zbekiston
“Samarqand noni” tovar belgisi sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi

"Samarqand noni" nomi rasman tovar belgisi sifatida davlat ro‘yxatiga kiritildi. Bu haqda O‘zbekiston Adliya vazirligi matbuot xizmati ma’lum qildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, 2025 yil fevral oyida "Samarqand noni" geografik ko‘rsatkich sifatida ham ro‘yxatdan o‘tkazilgan edi. Endilikda ushbu nomning tovar belgisi sifatida ham huquqiy jihatdan mustahkamlanishi mahsulotning o‘ziga xosligini e’tirof etish va uni bozorda yanada kengroq tanitishga xizmat qiladi.

Mutasaddilar qayd etishicha, mazkur qadam milliy gastronomik merosni asrab-avaylash, mahalliy mahsulotlarning nufuzini oshirish hamda ularni huquqiy himoya qilishda muhim ahamiyatga ega. "Samarqand noni" nomining ikki maqomda ro‘yxatdan o‘tkazilishi uning iqtisodiy salohiyatini kengaytirish uchun ham imkoniyat yaratadi.

Amaldagi qonunchilikka muvofiq, tovar belgisini ro‘yxatdan o‘tkazganlik to‘g‘risidagi guvohnoma 10 yil muddatga beriladi. Belgilangan tartibda uning amal qilish muddatini uzaytirish mumkin.

Samarqand noniO‘zbekiston Adliya vazirligitovar belgisigeografik ko‘rsatkich
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gʻijduvon kulolchilik buyumlari geografik koʻrsatkich sifatida roʻyxatga olindiGʻijduvon kulolchilik buyumlari geografik koʻrsatkich sifatida roʻyxatga olindi18 may 20:55Shifokor va farmatsevtlar diqqatiga: Tibbiyot xodimlari uchun yangi qat’iy talablarShifokor va farmatsevtlar diqqatiga: Tibbiyot xodimlari uchun yangi qat’iy talablar10 sentabr 14:09Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!28 sentabr 18:21Samarqand oliy ta’lim tizimida islohot: 4 ta OTM qayta tashkil etiladiSamarqand oliy ta’lim tizimida islohot: 4 ta OTM qayta tashkil etiladi1 iyun 20:44«Boysun do‘ppisi» geografik ko‘rsatkich sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi«Boysun do‘ppisi» geografik ko‘rsatkich sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi16 sentabr 23:52Xorijga ishga yuboruvchi kompaniyalar endi yangicha tartibda nazorat qilinadiXorijga ishga yuboruvchi kompaniyalar endi yangicha tartibda nazorat qilinadi10 iyul 12:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?