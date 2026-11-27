Qizil kitobga kiritilgan qushlarni noqonuniy sotganlarga qanday chora ko‘riladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston qonunchiligiga ko‘ra, Qizil kitobga kiritilgan noyob qushlarni noqonuniy tutish, saqlash va sotish qat’iyan taqiqlanib, bunday qilmishlar uchun ma’muriy hamda jinoiy javobgarlik choralari ko‘riladi.
- Namangan shahrida itolg‘i qushini 160 AQSH dollariga sotayotgan fuqaro qo‘lga olinib, uning hovlisidan yana bir qarchig‘ay topildi.
O‘zbekiston qonunchiligiga ko‘ra, Qizil kitobga kiritilgan kamyob va yo‘qolib ketish xavfi ostida turgan qushlarni noqonuniy tutish, saqlash, sotish yoki sotib olish qat’iyan taqiqlanadi. Mas’ul idoralar tomonidan bunday qonunbuzarliklarning oldini olish maqsadida muntazam reyd tadbirlari o‘tkazilib, aybdorlarga nisbatan keskin ma’muriy hamda jinoiy choralar ko‘rilmoqda.
Namangandagi holat: 1,3 milliard so‘mdan ortiq zarar
Ekologiya qo‘mitasi va ichki ishlar organlarining Ekopolitsiya tezkor guruhi tomonidan o‘tkazilgan tadbir davomida Namangan shahrida noyob qushlarning noqonuniy savdosiga chek qo‘yildi:
Qonunbuzarlik tafsiloti: Fuqaro O‘zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan itolg‘i (lochinlar oilasi) qushini 160 AQSH dollariga sotayotgan vaqtida qo‘lga olindi.
Qo‘shimcha dalillar: Uning hovlisi ko‘zdan kechirilganda yana bir noyob yirtqich qush — qarchig‘ay noqonuniy saqlanayotgani aniqlandi.
Huquqiy oqibat: Mutaxassislar tomonidan hayvonot dunyosiga 1,3 milliard so‘mdan ziyod zarar yetkazilgani hisoblandi. Qushlar maxsus pitomnikka topshirildi, to‘plangan hujjatlar esa huquqiy baho berish uchun prokuratura organlariga yuborildi.
Qizil kitobdagi qushlarni noqonuniy saqlash va sotish uchun belgilangan javobgarlik
Qonunbuzarlarga nisbatan qo‘llaniladigan asosiy huquqiy ta’sir choralari quyidagilardan iborat:
Chora turi
Qo‘llanilish tartibi va huquqiy asosi
Jonivorlarni olib qo‘yish
Noqonuniy saqlanayotgan yoki sotilayotgan qushlar ashyoviy dalil sifatida darhol olib qo‘yilib, reabilitatsiya qilish va tabiatga qaytarish uchun hayvonot bog‘lari yoki maxsus pitomniklarga topshiriladi
Ma’muriy jarimalar
O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining tegishli moddalari (hayvonot dunyosini muhofaza qilish qoidalarini buzish) bilan bayonnoma rasmiylashtirilib, yirik miqdorda jarima solinadi
Tabiatga yetkazilgan zararni undirish
Vazirlar Mahkamasining 290-sonli qarori asosida har bir noyob qush turi uchun zarar miqdori oshirilgan koeffitsiyentlarda hisoblanadi va yuz millionlab, ayrim hollarda milliardlab so‘mni tashkil etadi
Jinoiy javobgarlik
Tabiatga yetkazilgan zarar miqdori juda ko‘p deb topilsa, hujjatlar prokuraturaga yuboriladi va aybdorlarga nisbatan Jinoyat kodeksi asosida jinoyat ishi qo‘zg‘atiladi
Eslatma: Agar siz Qizil kitobga kiritilgan qushlar yoki yovvoyi hayvonlarning noqonuniy savdosiga guvoh bo‘lsangiz, Ekologiya va iqlim o‘zgarishi vazirligining ishonch telefonlari yoki hududiy ichki ishlar organlariga murojaat qilishingiz mumkin.
Sizningcha, noyob qushlar va yovvoyi tabiatni asrab qolish uchun jarimalarni yanada oshirish yetarlimi yoki jamoatchilik nazoratini kuchaytirish zarurmi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va tabiat muhofazasi hamda yurtimizdagi eng muhim ekologik yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…